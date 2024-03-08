傳承溫暖 關懷弱勢 侯翠杏公益腳步不停歇

接下「侯政廷文教基金會」及「侯政廷公益事業基金會」的董事長，自小看父親持續行善的侯翠杏，深受父親影響下，也一直在關懷社會弱勢團體。為了精進活動並擴大公益範圍，接下董事長後，她已規劃好一系列的活動，讓父親的精神能夠永遠流傳下去！

一直推崇父親的歷史地位，多年來，侯翠杏透過發行專刊、辦展、畫作，來紀念自己的父親，「我也很希望成立父親的紀念館。」當年父親在台灣奮鬥時，正值台灣十大建設發展，鋼鐵的需求量大增，父親配合政府需要，出錢出力，經常帶團出國訪問交流，對台灣共獻良多。

東和鋼鐵創辦人侯政廷生前默默關心社會弱勢團體。

父親過世後，侯翠杏公益的腳步沒有停歇，她回想台灣發生921大地震時，許多房屋倒塌，東和鋼鐵由她弟弟的主導下帶頭捐出價值2億元的鋼筋來蓋希望小學。東和鋼鐵在父親的帶領下，全盛時期在台灣就有破萬位的員工，侯翠杏說，父親剛創業時，就算生病也要親自飛往日本進行採購舊船，許多專業父親都是無師自通，「爸爸的企業頭腦是與生俱來的！」也是台灣第一位支持紅葉少棒隊的企業家。

西門町著名的萬年大樓是侯政廷一手打造的，也是國內最早的購物中心，而當年興建的台北市豪景飯店，亦成為觀賞夜景第一首選，因而聲名大噪！當年一心想走藝術教授之路的侯翠杏，沒有協助父親的事業，這些年來她也很後悔，「對父親感到很抱歉，如果接手事業，現在能做得事情就更多了！」

東和鋼鐵創辦人侯政廷當年是台灣第一個支持紅葉少棒隊的企業。

接手父親的公益精神，也是一種善的延續！她曾經帶醫師團隊到台北縣市育幼院院進行義診，協助他們解決牙齒跟近視的困擾，「我跟知名的連鎖眼鏡公司說，這些小孩配鏡都由我買單，」在當年是國內的創舉，她一年也演講超過百場，滿腔熱血的做公益，她也建議相關單位，在要求基金會一筆經費定存後，但利息非常低，可是行善需要經費，常常因為無法動用造成困擾，「至少可以提高利息或其他辦法」有一些企業成立基金會是為了節稅兼行善，但侯政廷文教基金會的經費來源，都不是從自己相關企業的捐款，而是自己掏腰包進行，她也考慮捐出自己的作品義賣，來讓基金會能做的事情更多更廣，讓行善之路走得更遠！