台名保經與保戶、夥伴並肩前行 經營永續的幸福感

台名保險經紀人股份有限公司（以下稱台名保經）創始於二○○二年十月，身為全台首家上櫃保險經紀人公司，在經營保險事業的路上，始終秉持「經營永續的幸福感」的經營理念為社會大眾提供福祉，讓參與台名事業的夥伴擁有終身的幸福感。

文．陳怡瑄 圖．台名保經提供

保險事業是一種社會責任，在業務夥伴用保險幫助保戶照顧他們家庭時，自己也會面臨病、老、殘、死。

共享雙贏 創造穩健的台名時代

台名保險經紀人董事長李正之談起創立初衷時表示：「我們用保險幫助客戶，但當自己遇到風險時，誰來照顧我們？」因此，除了讓台名的夥伴提供保戶更好的服務外，董事長李正之也希望提供一個能照顧夥伴的平台，透過不考核的制度，讓他們能無後顧之憂的在台名努力打拚，實現夢想。

正因當時一個發人省思的念頭，成就了台名保經完善的佣獎接續與傳承，同時更奠定了台名保經如今的穩步經營。

台名保經透過續佣不間斷的精神與可指定接續的機制，讓業務夥伴無論在職與否，都能持續領取續年度佣金，即使於在職時身故，也能將續年度佣金留給想照顧的人，將幸福延續下去。董事長李正之指出，我們為落實高階業務主管福利政策，特別設計了公積金相對提撥計畫，以業務主管每月業績為基準，由公司與業務主管相對提存百分之一做為該計畫的公積金，讓業務主管能夠在台名安心發展屬於自己的保險事業。

落實制度五大優勢

照顧每位台名人

台名的經營理念為「經營永續的幸福感」，但又該如何在永續經營中擁有幸福感？董事長李正之解釋道，這個理念是透過台名制度中的五大優勢分別為：「制度透明化」、「努力不打折」、「業績不歸零」、「職務不考核」及「夥伴即股東」，實際落實在業務夥伴身上；台名也期望能永續照顧夥伴及員工，於是在

二○一四年選擇掛牌上櫃，成為第一家上櫃保經公司，用上櫃法人身分給業務夥伴及員工保障及承諾。

除了引進專業經理人，台名保經也透過上市櫃高度監理的過程，強化公司治理，因穩健的財務、強而有力的專業訓練以及健全的業務支援平台，讓業務夥伴能夠專心照顧客戶，為客戶提供更專業的保險規劃。

實踐社會價值 承擔企業責任

除了致力於提供優質的保險服務外，台名保經同時也關注環境、社會與公司治理等永續發展議題，透過持續改善、創新與合作，創造長期價值與正面影響。如今保經與保代的崛起，是希望為客戶提供多元的保險產品規劃，建立出厚實的安全網，提供完整保障。董事長李正之深知唯有快樂的業務夥伴及員工才能形成舒適祥和的環境，吸引更多同仁共同經營保險志業，於是每年都會另提撥盈餘給業務主管及內勤同仁，共享努力後的成果。

台名保經也認同企業的成就來自社會大眾，於是參與社會公益更是不遺餘力，積極投入「教育推廣」、「扶助弱勢」、「健康促進」與「環境保護」四大構面；號召志工服務，參與捐血活動、愛心義賣、年菜送餐等公益服務，持續推動社會關懷運動。

李正之董事長( 第一排右五) 與業務主管合影。

以正面樂觀的態度 經營每個時刻

照顧股東權益更是經營團隊必然使命，股東的資金投入代表對經營團隊的信心，如何不負所託呢？董事長李正之笑著表示，若能善心善念、兢兢業業於滿足保戶的需求、關照同仁的生計幸福、不忘初衷、秉持取之於社會，還諸於社會，不虛擲浪費公司的資源，正面樂觀面對企業經營的每一困境，但求承擔努力度過，又怎會辜負股東的期許呢？

多年來，台名保經也曾面臨許多挑戰，因此更堅定照顧夥伴與客戶的信念，未來將持續提供優質的客戶服務，並提升公司內部團隊專業水平，滿足客戶對於保險的各種需求，提供最適切的保險建議。透過整合新保險商品，滿足市場上不斷變化並利用最新科技，提高業務效率，提供更便捷的線上服務，以及全面的保險解決方案，同時擴大市場份額，透過行銷和業務發展，開發新的客戶群，實踐「經營永續的幸福感」。