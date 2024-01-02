華瀚保經專業誠信以客為尊 獲卓越保險評比雙料大獎肯定

深耕高雄，一路北上發展的華瀚保經，在《2023卓越保險評比》中，榮獲「保險經紀人獎」及「客戶滿意獎」，華瀚保經獲多家保險公司的優良經銷商認證，也成為保戶心中值得信賴的品牌，獲雙料大獎實至名歸！

文／傅啟倫 圖片提供／華瀚保經

打造誠信平台 發揮經紀人專業

華瀚保經創立至今已超過二十一個年頭，致力打造一個誠信的平台，從與三十家壽險及產險公司簽約合作來看，即可得知華瀚保經在業界所獲得的信賴度。總經理葉銘森表示，華瀚保經與多家公司合作，就是期盼透過保險經紀人的專業，妥善運用各家保險公司的商品，針對客戶不同的需求，來量身打造最合適的保險搭配組合產品。

葉銘森分析，保險經紀人一詞的概念，在國外實行非常久的時間，它的好處是「可以突破單一保險公司產品的不足」，有時在進行保險規劃時，常會有感於「這家公司的部分產品很好，另一家公司也有不錯的內容」，為了讓保險規劃更完善，透過保險經紀人的專業，能讓保障更加全面。

華瀚保經有感於「誠信」的重要性，從創立一開始便堅守著「對員工盡心、對同仁盡善、對公司盡職、對社會盡責」的經營理念，不止要提供夥伴良性成長的機會，更要做到以客戶利益為中心的顧問式行銷，才能為客戶提供最優秀的保險服務。

提供更多選擇

保險經紀人優勢多

葉銘森分析，保險經紀人公司和傳統保險業，都是提供保險產品和服務的機構，但在運作方式、特色和優勢上存在明顯的區別。保險經紀人公司與多家保險公司建立了合作關係，能夠提供來自不同保險公司的多種選擇，滿足保戶的保險需求。

保險經紀人為保戶提供更多的選擇機會，這種多樣性能夠幫助保戶了解不同 公司的計劃與特色，找到最適合他們的需求和預算的選擇。再者，保險經紀人業務因必須接觸大量不同保險公司的商品與知識，能夠為客戶提供調查、專業的建議，推薦最適合的保險計劃，並解答保戶可能存在的疑慮。

保險經紀人致力於提供保戶客製化的服務，不僅在選擇保險產品時提供幫助，還能在理賠過程中站在客戶立場給予協助與支持，並透過一位服務人員即可完成多種險種的規劃與服務、建立穩固的關係。

掌握數位轉型 推廣行動投保

順應時代潮流，也因應保戶的消費習慣，透過科技及數位轉型已是趨勢，華瀚保經在執行長符禹忠的創意經營領導之下，積極引進金融科技工具，從最早的手機APP到近期的AI智能秘書，結合線上與線下的資源，讓業務同仁行銷上資源不虞匱乏，藉以提升保險服務的質量與效率。

葉銘森分析，目前正積極推廣「行動投保」服務，除了可加快、簡化核保流程，避免人工書寫資料的錯誤，同時還能節省紙張耗損，達到環保目的。尤其「行動投保」亦為下一階段「遠距投保」的基礎，若能順利推展開來，不僅有利於業務人員的服務作業，也讓消費者擁有更便利、多元、 高效、智能的保險體驗。

華瀚保經也將行動裝置及數位E化的技術，運用在教育訓練的部分，在疫情前就開始提供即時直播教育課程，由外聘講師展開全台保險經紀人的同步學習專業講座，今年又規畫預先錄播系統，讓錯過直播的同仁，可自行在空檔時段掌握學習進度，即使在國內遭逢新冠肺炎疫情影響下，依然可以保持學習不中斷。

華瀚保經根據業務夥伴的職階和能力，給予相對應的訓練課程。中階主管是公司最重要的群體，不僅累積 實力向高階挑戰，也在學習發展團隊和領導管理，設立目標並加強團隊溝通。

全台據點分布

讓同仁服務更全面

根據二○二一年保險公會公佈的人力數據排行資料來看，在全台三百多家保險業者裡，華瀚保經已邁入前十五強。這些年來的努力，讓全台各地的業務需求量增加，為了更直接的支援、即時輔導各地夥伴、以及更快速的服務保戶，華瀚保經已在全台設立五大區部，包含北區部、桃竹苗區部、中區部、雲嘉南區部、高屏區部，分別建置行政中心、業務系統，讓同仁在服務上更加無後顧之憂。

華瀚保經掌握三十家的同業合作關係，在家庭保障方面，提供終身、定期等意外、醫療、失能、長照、癌症、重大傷病、外幣儲蓄、投資理財、節稅傳承等多種商品服務。也提供公司職災、企業員工團險、店家風險規避、家庭財務管理、退休理財規劃、汽機車保險等各種諮詢。

這次華瀚保經在《2023卓越保險評比》中，獲得「保險經紀人獎」及「客戶滿意獎」雙料大獎，也在同業合作間獲得肯定，連續獲得國華人壽、全球人壽、遠雄人壽等多家公司頒發優良經紀人獎，更獲得新光人壽榮譽會員、VIP獎等多個合作保險公司的肯定。

隨著時間的推移，華瀚保經一直秉持著踏實經營的態度，逐漸獲得客戶及同仁的信賴和認可。華瀚保經可以說是最平易近人的保險經紀平台，除了提供最優異的保險服務外，還將以協助國人即早完成退休生活的準備工作，視為公司經營的重大使命！