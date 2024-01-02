磐石集團董事長陳照：目標明確、建構華人市場的領導品牌

由本刊主辦的「二○二三年卓越保險評比」順利落幕，磐石保經在《保險經紀人類》獲得「卓越人才培育獎」及「卓越社會公益獎」，能引領磐石集團團隊持續精進，最重要的關鍵人物就是有著明確目標、眼光精準的陳照董事長。

文．編輯部 圖．磐石保經提供

取聖經中意喻「神的保護、人類的避難所」的「磐石」二字，服務保險業界二十年、擁有美國壽險管理學會（LOMA）授證講師的陳照董事長，因為看見保險業即將面臨的轉型與挑戰，於二○○三年以「熱情、專業、正直、願景、實踐」為核心價值，正式成立了磐石保險經紀人公司。同樣經過二十年，如今的磐石集團除了在本業上家喻戶曉、獲獎無數，更可貴的是業務員在公司實現自我價值、保戶獲得最適切服務。然而最重要的，是有許多偏鄉的孩子獲得了成長資源的挹注及更好的關懷照顧，讓希望的種子無限深耕。

磐石集團總部創新加速器中心開幕與新世代人才共創無限未來。

千里傳愛 深入偏鄉關懷學童

對於獲得「卓越社會公益獎」，陳董事長表示相當高興、但也不意外，原因是磐石保經在成立第一年就開始做公益，一開始都選擇捐助不同對象，後來決定跟較為大型的伊甸基金會長期合作。過去二十年來，磐石集團就連續幾年在不同的評比當中取得許多公益獎項的肯定，對公司而言，公益品牌的打造及延伸，吸引更多人發自內心的參與，才是最有意義的事。

有感於單純的捐贈在實質效益上效果有限，加上伊甸基金會自二○○六年開始推動「象圈工程計畫」，透過連結偏鄉的學校、教會等，提供「課後照顧班」、「快樂早餐」、「多元才藝」等服務，陳董事長認為這是非常有意義的事，為了帶給孩子更多的成長資源，磐石保經加入象圈工程，與伊甸基金會在二○○八年發起了「千里傳愛」單車環台公益活動，透過環台活動將教學資源帶入偏鄉地區，給予小朋友最實質的愛與陪伴。經過多年，「千里傳愛」已成為品牌性的公益項目。

「千里傳愛」之所以難能可貴，在於都是磐石集團內部員工在環島騎乘，展現公司同仁「身體力行參與公益」，除了傳愛，也讓參與者自我成長。細數過往，有許多感動故事，如第二屆有一位公司參與同仁在出發前不幸離世，但隔年第三屆，就由兒子為父親完成這個心願。此外，每次環島回來後都有分享會，參加的同事從一開始的意見分歧到後來團隊合作，展現磐石同心協力的企業文化，而許多人也都是第一次進偏鄉教會，深刻感受他們對當地無私的付出，反而促成騎士們的心靈成長，回來後也都會向家人分享偏鄉孩子的生活，傳達「施比受更有福」的公益理念。談到這點，陳董事長感性的表示「千里傳愛不是我們去幫忙人家，而是人家幫忙我們」。

舉辦多年，千里傳愛除了反應良好，也獲得許多回饋，除了同仁的心靈成長之外，曾被協助的偏鄉小朋友也都十分感念磐石集團，不僅每次都手作感謝的禮物，更在磐石保經的大型活動演出，充分表達他們的感謝與熱情。而除了在台灣辦理之外，陳董事長也創造機會讓在北京、上海分公司的同仁有機會參與公益，除同樣捐贈物資外，也曾在北京辦理一日騎乘、在上海與當地牙醫師合作義診，可說「關懷社會、熱心公益」是陳董事長乃至每一位磐石人血液中最基本的DNA及企業文化。

明確制度重視人才

誠信精神奉為圭臬

磐石集團之所以能發展茁壯，身為領頭羊的陳照董事長是關鍵人物，自一九八四年踏入保險業後，陳董事長歷任安泰人壽業務主任、經理、營業處經理及市場部區部主管，更是美國壽險學會（LIMRA）之A.M.T.C訓練師及P.M.W授證訓練師，不僅曾培訓了五百多位講師，也帶領過千人以上區部業務主管。

在決定創立磐石保經及相關集團企業後，陳董事長特別親自研擬公司架構以確保制度穩定。除此之外，最重要的當是人才的培訓。陳董事長在培訓人才的部分特別注重適才適用及符合公司發展策略，首先依據公司戰略擬定所需人才屬性，找到適任者後，所有的培訓都跟公司戰略走，如下一階段磐石集團將著重於拓展企業保險區塊，故目前鎖定善於產險、公司險的部分選才，以期未來服務企業人員。

一方面依據發展目標尋找人才，二方面陳董事長也依據部門特性專才任用，先「把最好的人放在最適當的位置」，再透過彼此相互合作創造最大效能，同時找到最適合的領導者去帶動每一個部門，以求部門能迅速進入狀況、快速發展，如最新的企業保險部門首席顧問，就邀請友邦產險前總經理擔任，結合陳董事長在國際市場的優勢，來提供企業全新服務。

不僅是外聘人才，鑒於近年保險市場以家族財產傳承、遺產、稅務規劃為主流，壽險的內部培訓也相對重要。而在專業職能之外，陳董事長更要求每一位磐石人的誠信精神，唯有秉持誠信的專業服務，才能跟客戶建立長久關係，

親自擬定戰略目標

引領集團邁向未來

「建構華人市場的領導品牌」是陳照董事長創立磐石保經後不變的唯一目標。為了達成這個目標，陳董事長在公司發展每個階段都精準的抓住市場風向且親自帶頭衝鋒，如在兩岸市場部分，磐石集團就在北京、上海站穩腳步，並且提供許多跨國服務。

對於未來磐石的發展目標，陳董事長也擬定了三項重要戰略，首先是傳統生產力的提升，因目前保險市場導向已是家族傳承、財富管理為主，他也特別針對這點舉辦多場講座，並積極拓展台商市場；接者是企業險、產品責任險的切入，透過陳董事長本身的國際人脈、金脈優勢，將企業險國際化以服務企業需求；最後則是網路投保的推廣，雖然囿於法令及制度目前尚未普及，但他仍認為應預先做好準備加以因應。

最後，崇尚矩陣管理的陳董事長，目前也在培訓三十歲到四十歲的主管，他肯定年輕人有自己的想法及衝勁，但仍要加以提升，除了本職學能要專業、基本功要扎實，最重要的是目標感要清楚，這是人才所具備的基本要件。當有了基本要件，再加強適應異文化、語言、價值觀，透過溝通與水平、垂直整合，讓不同文化的人在一起工作，有了這種以人際關係為基點的能力，將是未來成功者的關鍵要素，也期許未來每位磐石人，都能朝這個目標前進。