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公勝保經讓保險不再只是保險 擴大資訊投資 帶領公司轉型進步

聯合新聞網／ 卓越
公勝保經透過與華碩智慧型穿戴裝置結合，建構完整 的數位健康生態系應用。
公勝保經透過與華碩智慧型穿戴裝置結合，建構完整 的數位健康生態系應用。

公勝保險經紀人公司打造領先的數位平台，善用科技搭建業務夥伴與保戶連結的橋樑，並創造低碳、無紙化的環境，順應綠色金融及ESG永續經營精神，達到最大的服務效益，並因此榮獲《2023卓越保險評比》「卓越科技創新獎」的殊榮。

文．編輯部 圖．公勝保經提供

公勝保險經紀人公司（以下簡稱：公勝保經）以「提供一流培訓資源」、「打造領先數位平台」及「建構永續發展基石」為重要發展方針。在數位趨勢當道的現在，公勝保經在保險專業上導入科技，以科技加乘服務，擴大資訊投資；自有表單數位化的建置，減少紙張耗費；導入「無紙化行動投保」，行動投保平台整合各保險公司商品百科與客戶保單健診功能，一鍵即可快速瀏覽，縮短服務時程；創建網路投保平台─GOGO保，讓民眾投保管道更多元；建立「寵物生態圈」與「健康生態圈」特色生態圈，讓科技有更多運用。

公勝保經長年在保險專業上導入科技，提供多元數位與專業服務，榮獲二○二一年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎、二○二三年蟬聯兩年《金牛獎》數位轉型獎及二○二三年《卓越雜誌評比》卓越科技創新獎，展現保經業界科技領航的優異實力。

打造領先的數位平台

善用科技搭建與保戶連結橋樑

公勝保經專注發展保險科技，自二○一八年三月起行動投保平台上線之後，至今已串聯二十家產壽險公司，進行投保平台資訊串接；採用SSO串接技術，讓業務夥伴不須記憶各家保險公司帳號密碼，只要登入公勝mAgent+行動投保，一鍵即能快速跳轉至保險公司平台，大幅提升服務的量能與操作體驗滿意度。

導入自有表單數位化的建置，減少紙張耗費，還可透過APP線上表單欄位檢核，避免同仁因填寫錯誤或缺填，降低照會率與發單天數，提高發佣速度。

行動投保平台亦整合各保險公司商品百科與客戶保單健診功能，一鍵即可快速瀏覽，縮短服務時程，數位科技使用大幅度提升服務的量能與操作體驗滿意度，也讓銷售過程更有效率。而行動投保全程無紙化，也讓公勝保經提升至積極守護環境與健康的永續發展，每年省下近二十萬張用紙，一年拯救了約二十三棵樹，為環境永續盡一份力。

公勝保經–GOGO 保寵物險 推廣毛小孩生態平台，綜合多 家寵物險，讓民眾可以一站購 足，打造完整寵物生態圈。
公勝保經–GOGO 保寵物險 推廣毛小孩生態平台，綜合多 家寵物險，讓民眾可以一站購 足，打造完整寵物生態圈。

打造創新生態圈

讓保險不再只是保險

因應疫情後的新市場，增加業務團隊的韌性與競爭力，公勝打造生態圈，讓保險業務與不同的業態結合，擴大保險服務。二○二二年聯手華碩ASUS，與保誠人壽、安達人壽等多家保險公司合力推出外溢保單串聯服務，結合健康穿戴、大數據分析，打造保戶專屬整合性數位健康平台。公勝保經透過穿戴式設備大廠華碩ASUS智慧型穿戴裝置連結，將外溢型商品與身體量測進行串聯，建構完整的數位健康生態系應用，參與合作的保險公司，未來還可透過此串聯應用，發展出客製化的保單商品與服務。

另外，公勝保經首創寵物生態圈運營模式，協助飼主取得適合的寵物險商品。創建網路投保平台─GOGO保，整合市面上常見的寵物險商品，致力打造毛小孩生態平台與寵物生態圈。生態圈以整合寵物醫院、寵物公益團體為主，讓客戶進入平台可以充分取得所需要的資訊與內容。業務夥伴更可直接透過平台上的內容分享，協助客戶取得關於寵物飼養、醫療與保險上的知識訊息。

隨著國內外金融市場環境變化，金融保險市場也朝向金融科技發展，公勝保經的數位轉型工程，致力結合E化（數位化）、M化（行動化）、I化（智能化）等科技導入，同時創造低碳、無紙化的環境，順應綠色金融及ESG永續經營精神，未來公勝保經將在領先業界的數位能力上再求突破，持續提供完善和不間斷的優質服務。

卓越雜誌2024
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