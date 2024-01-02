台新人壽勇奪《2023卓越保險評比》兩項大獎

台新人壽長期投入培育高素質壽險顧問，為客戶提供專業的服務。在甫揭曉的《2023卓越保險評比》中，通過市調及專家評鑑，榮獲「卓越客戶滿意獎」及「卓越人才培育獎」兩項殊榮。

文．編輯部 圖．台新人壽提供

人壽保險是愛與關懷的產業，每一份保單是客戶的「人生風險保障計劃」，隨著不同人生扉頁的展開，保險計劃需因應調整，才能貼近客戶需求，發揮保險核心價值。因此台新人壽特別認真看待保險照顧人的使命，實踐保戶的託付，撐起人生風險的保護傘。

落實育才三大心法

實踐超越客戶期待的服務

台新人壽董事長蔡康表示，這次獲得「卓越客戶滿意獎」與「卓越人才培育獎」其實息息相關，要讓客戶有超乎預期的滿意，先要有堅定而扎實的訓練，培育出具有高度專業知識及服務熱忱的壽險顧問，方能獲得客戶的信賴。

蔡康強調，培養壽險顧問必須具備「堅定的信念、扎實的專業與正確價值觀」三大心法，主要目的是希望發揮保險厚植社會安定的力量，讓壽險顧問從深信保障價值出發，誠信至上，以客戶利益優先，提供超越客戶期待的服務。

因此台新人壽重視「3Q」─Quality People （優質人才）、Quality Service （優質服務）、Quality Solution（優質的解決方案），透過壽險顧問讓民眾體會高附加價值的壽險真正意涵；而除了精進保險專業外，壽險顧問還需具備高度的服務熱忱，以觸動客戶的心，願意將保險保障、理財規劃交付給台新人壽。

用心服務和專業素養

認真守護客戶所託

臺灣堪稱是保險大國，保險滲透率和世界各國相比一直是名列前茅，

二○二二年平均每位國人擁有二．六六張保單，但是在消費者心目中，對於保險公司的評價不一，以國際上用以衡量客戶滿意度的指標—淨推薦值來看，根據beBit發布二○二二《臺灣金融業NPS白皮書》，壽險業平均推薦值為負二一．六％。

而台新人壽憑藉著用心服務和壽險顧問的專業素養，其二○二二年客戶淨推薦度（Net Promoter Score）高達二十四％，顯示台新人壽獲得客戶的信任與肯定，更在《2023卓越保險評比》「卓越客戶滿意獎」中勝出。

台新人壽除了要求壽險顧問必須持續不斷地進步，提供更好的服務以滿足客戶不同階段的需求，也要求內勤團隊必須做好壽險顧問的後盾，透過內外協作，共同守護客戶的權益。

以客為尊 滿足多元人生需求

客戶的需求、信任與託付，是台新人壽進步的動力。蔡康表示，台新人壽期望優質的服務能提供給更多民眾，因而持續招募壽險顧問發展組織，精進人才培訓，讓更多國人了解保險保障的真諦，安心建構家庭保障、完善退休理財，以及富貴傳承。

未來，台新人壽將秉持以客戶優先的經營理念，持續關注社會趨勢，發展靈活、創新、高價值的解決方案與服務，除了持續發揮保險保障的功能，更將從客戶全方位的需求出發，規劃多元完整的產品與服務，透過專業的壽險顧問團隊、銀行保險等多元業務通路，將保險保障的網絡延伸擴及更多民眾，造福社會、增進客戶圓滿人生。