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王道銀行打造公益金融平台 力促社會共好善循環

聯合新聞網／ 卓越
王道銀行推公益認同卡平台，號召消費者刷卡也能做公益。
王道銀行推公益認同卡平台，號召消費者刷卡也能做公益。

王道銀行O for YOU 扶助存款，供經濟弱勢族群享台幣活存最高年利率5%。
王道銀行O for YOU 扶助存款，供經濟弱勢族群享台幣活存最高年利率5%。
王道銀行榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳網路銀行獎」，定位精品銀行推出全方位創新服務，創營收新高之際，更發揮金融中介者角色，匯聚資源與力量打造「公益金融平台」，發揮永續影響力。

文．編輯部 圖．王道銀行提供

國內金融業者向來多以協助弱勢、老幼等實踐社會關懷！而王道銀行身為全球首家B型企業的上市銀行，堅持以「利他圓己」精神，開創王道銀行風格的公益金融。

O for YOU 扶助存款方案

高利優存幫助經濟弱勢

王道銀行於各項金融服務推出前，除了思考可解決那些社會議題外，更探究其背後需求？舉例而言，「補助或貸款」是對經濟弱勢最直接的幫助，減輕其生活壓力與度過經濟迫急！但在經濟弱勢族群心中，實則更渴望憑藉其付出來突破困境！王道銀行即思考著，我們能否助其一臂之力？

為此推出「O for YOU 扶助存款」方案，為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，以及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬，且所得符合申請資格者等弱勢族群量身打造，提供一年台幣活儲最高年利率五％，鼓勵以定期儲蓄「翻轉人生」。推出至今已幫助許多朋友逐漸養成儲蓄習慣，王道銀行更將推出臨櫃以外的申辦方式，以提升申請便利性，預計於今年底推出。

啟動金融善循環

公益認同卡讓消費化為善行

此外，王道銀更自二○一八年起打造「公益認同卡平台」，啟動銀行、消費者與社會團體的金融善循環。王道公益認同卡不僅讓消費者可決定支持的公益團體，更提撥卡友每筆消費金額○．二％捐助公益團體，將日常消費化為善行。經統計，認同卡卡友佔王道銀行全卡友比例超過一成，於金融同業中少見，顯見卡友對王道公益金融的高度認同與行動支持。

王道銀行現已推出十四張公益認同卡，包括促進高齡樂活的弘道助老認同卡、提升長照服務的伊甸認同卡、為漸凍病友爭取醫療權益的生命之窗慈善破冰卡、陪伴喜憨兒終生的喜憨兒認同卡、關懷愛奇兒（身心障礙者）家庭的天使心家族認同卡、關心弱勢婦幼的勵馨認同卡、消弭教育落差的均一教育認同卡、協助身心障礙求學與就業的台灣公益聯盟卡、照護流浪動物的浪浪認同卡、關注浪犬議題的相信動物認同卡、倡議多元價值的彩虹認同卡、推廣社會企業的尤努斯社企認同卡，以及促動社會良善的金山招財廟認同卡、虹橋傳道會認同卡等。透過公益認同卡平台，王道銀行不僅為多元價值的公益團體發聲，更集眾人之力協助其可獲穩定資源挹注，促動社會善循環，實踐共好永續。

王道公益金融備受肯定

屢獲獎項肯定

王道銀行連續四年獲卓越銀行「最佳網路銀行獎」，深耕公益金融的亮眼表現，於二○二三年亦獲多項殊榮，包括台灣永續能源基金會「台灣永續企業績優獎」、「永續報告獎—銀獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「職場福祉領袖獎」，以及工商時報數位金融獎「數位創新獎—優獎」及「數位普惠獎—優獎」、中國時報「永續發展獎」等。

未來，王道銀行將持續發揮金融中介者角色，實踐「與世人共好」的B型企業理念，持續促動金融善循環。

卓越雜誌2023.12號452期
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