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公勝保經以優質競爭力穩健經營 榮獲四項殊榮肯定

聯合新聞網／ 卓越
公勝保經以優異的經營 成績榮獲《2023 卓越 保險評比》卓越保險經 紀人獎、卓越ESG 永 續金融獎、卓越科技創 新獎與卓越財富管理獎 共四項殊榮。
公勝保經以優異的經營 成績榮獲《2023 卓越 保險評比》卓越保險經 紀人獎、卓越ESG 永 續金融獎、卓越科技創 新獎與卓越財富管理獎 共四項殊榮。

公勝保險經紀人公司以優異的經營成績榮獲《2023卓越保險評比》卓越保險經紀人獎、卓越ESG永續金融獎、卓越科技創新獎；公勝財富管理顧問公司獲得卓越財富管理獎，榮獲四項殊榮肯定。

文．編輯部 圖．公勝保經提供

保險業近幾年遭逢升息、通膨壓力、疫情衝擊、股債雙殺影響，讓壽險業保費收入急速下滑。不過公勝保險經紀人公司（股號6028，以下簡稱公勝保經）卻突破困境，二○二三年全年營收可望創歷史新高。

公勝保經總經理蔡聖威表示，能在《2023卓越保險評比》中脫穎而出，展現公勝保經的品牌形象和傑出企業經營能力，是所有同仁共同追求卓越的肯定。未來也將持續朝向「成為最受信賴的保經公司」企業願景，致力於提供保戶優質服務，關懷人與環境，持續精進資訊安全管理，提供保戶最可靠的保險保障，實踐企業永續經營。

三大價值主張引領公勝保有競爭力

成為保經業界領導品牌

公勝保經以三大價值主張：「提供一流培訓資源」、「打造領先數位平台」及「建構永續發展基石」，引領公司穩健經營；所有同仁堅守專業服務，帶動組織產能，提供客戶兼顧溫度與效率的保險服務，榮獲「卓越保險經紀人獎」。

其三大主張第一為提供一流培訓資源：聚焦專業培訓，持續提升業務團隊專業能力，朝向退休專家與全方位財務規劃顧問邁進，鼓勵考取RFC（國際認證財務顧問師）、RFA（退休理財規劃顧問）證照與CFP/AFP（國際認證高級理財規劃顧問），培育專業團隊並建構個人行銷、組織增員、退休規劃及財富傳承等系列化學習模組。二○二二年公勝保經擁有上述專業證照的顧問群已超過六百二十位，成為保經界第一；二○二三年有一九七位業務員擁有百萬圓桌MDRT資格，台灣排名第七。

第二為打造領先數位平台：以科技加乘服務，擴大資訊投資，不斷優化數位平台，進行數位轉型，導入「無紙化行動投保」，合作串接二十家壽險公司，壽險商品投保使用率高達七十六％；行動投保平台整合各保險公司商品百科與客戶保單健診功能，一鍵即可快速瀏覽，縮短服務時程。

公勝也致力於精進資訊安全治理與防護能力，榮獲國際資通訊安全管理系統 ISO 27001以及 BS 10012等個資隱私保護認證，更經BSI驗證通過，取得「ISO 27701:2019 個資隱私資訊管理系統」證書，是國內首家取得三項認證的保經公司，充分展現落實資訊安全與個資隱私保護的服務。

第三為建構永續發展基石：公勝保經為善盡企業社會責任，長期藉由各項公益活動，投入捐款、志工人力、活動專案，發揮社會關懷的影響力。二○二二年度總共創造了超過一萬個公益影響人次，總志工投入時數為三二一七個小時，超過五十％的員工夥伴參與響應，總捐款金額近七百萬元，陪伴二十五個公益夥伴團體一起照顧服務個案。

公勝保經提供一流培訓資源，聚焦專業培訓，堅 守專業，提供客戶有溫度與效率的保險服務。
公勝保經提供一流培訓資源，聚焦專業培訓，堅 守專業，提供客戶有溫度與效率的保險服務。

將ESG 連結保險本業

推廣永續共好

公勝全面落實節能減碳與永續發展，從金融與非金融兩面向齊力實踐永續發展，連結保險本業，朝低碳、數位、公益影響，全方位展開永續行動，與社會環境共生共榮。

於內部落實低碳策略：友善職場、服務無紙化、環境保育、社會關懷、運動活力，推動多元永續行動；提升內部同仁永續意識，鼓勵超過五千名業務夥伴發起淨灘、淨山、植樹、環保教育訓練課程等，並積極推動行動投保、遠距投保、網路投保及電子化保單等多項無紙化服務，攜手保戶響應低碳作為，匯聚內、外力量力行永續目標，獲得「卓越ESG永續金融獎」。

秉持保險保障愛與關懷的初衷，公勝將持續提供正向力量的保險服務，培育專業顧問打造一流品牌、運用數位平台打造專業形象、長期關注慈善、推動永續發展、公司經營穩健獲利等方針，實現成為客戶夢想的守護天使、夥伴事業的有力靠山。

卓越雜誌2023.12號452期
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