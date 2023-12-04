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合庫人壽獲獎連連 以永續經營為願景

聯合新聞網／ 卓越
合庫人壽獲獎不斷，獲卓越雜誌保險評比「卓越客戶信賴獎」與「卓 越ESG 永續金融獎」兩大獎肯定。由董事長徐錫漳( 右一) 與副總 經理唐宜立( 左一) 代表領獎。
合庫人壽獲獎不斷，獲卓越雜誌保險評比「卓越客戶信賴獎」與「卓 越ESG 永續金融獎」兩大獎肯定。由董事長徐錫漳( 右一) 與副總 經理唐宜立( 左一) 代表領獎。

合庫人壽響應ESG並落實聯合國永續發展目標（SDGs）， 今年獲獎不斷，繼榮獲第三屆「TWSIA台灣永續投資獎」及第七屆「資誠永續影響力獎」之後，又傳來卓越雜誌保險評比「卓越客戶信賴獎」與「卓越ESG永續金融獎」兩大獎肯定。

文．黃小玲 圖．合庫人壽提供

合庫人壽董事長徐錫漳表示，為因應氣候變遷為全球與企業所帶來的挑戰，ESG近年已成為顯學，企業經營除了專注於創造利潤、實現股東利益之外，更應對環境保護與企業社會責任有具體承諾。

善盡企業社會責任

以永續經營為終極目標

合庫人壽二○二二年取得ISO 14064-1溫室氣體盤查證書，同年取得ISO 14001 環境管理系統、ISO 50001 能源管理系統證書，推動節能減碳與廢棄物減量，對內透過每年定期執行碳盤查以逐步栽培企業永續種子人員，建置完善碳知識，對外陸續採購嘉義小農精品咖啡豆、台東鳳梨釋迦與屏東鳳梨超過三千公斤，支持地方創生及永續農業，並響應政府呼籲號召員工參與「為地球保險」淨灘活動，善盡企業社會責任，實現聯合國永續發展目標（SDGs）承諾。

守護家庭照顧者

加值服務再升級

在保戶服務方面，合庫人壽落實公平待客原則並持續於商品面提高保障，連續獲得二十三次金管會肯定提高國人保險保障績優公司，近年更積極打造服務生態圈，結合長照資源推出如「彈性喘息」、「實務指導員」等加值服務，獲得各方肯定。此外，合庫人壽多年來支持家庭照顧者，以房貸壽險每張捐款三百元，十多年來已捐款逾二千萬，成立「喘息學院」與「照顧電視台」，宣傳聰明照顧，提供家庭照顧者更多實質的支持性服務，具體實現企業社會責任。

為了緩解照顧家人的壓力，合庫人壽攜手中華民國家庭照顧者關懷總會（以下簡稱：家總）提供彈性喘息及實務指導員服務等支持性服務，並推出「守護甜點」，打造以服務為出發點的生態圈，為家庭照顧者分擔照顧壓力，讓生活加點甜！

用不同形狀的鳳梨酥來展現自己對未來的想像， 圓滿幸福旺旺來！
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好好運用長照資源

時時為生活加點甜

面對高齡少子的人口結構，人人都是準家庭照顧者，一定要及早了解可以運用的長照資源，像是喘息服務就是一個很好用的資源，之前有個合庫人壽的保戶，父親意外跌倒住院，透過家總申請彈性喘息服務，安排居服人員協助，做好出院準備也陪同父親回診，同時也才知道原來有這麼多長照資源可以運用，讓自己不用疲於奔命地蠟燭二頭燒，放心地工作及生活，做一些自己想做的事。家總祕書長陳景寧表示，不管任何時候，對於照顧有任何問題，請隨時撥打家庭照顧者關懷專線（0800-50-7272），好好運用長照資源，為生活加點甜。

合庫人壽於2013 年推出守護甜點，讓照 顧者的生活加點甜。
合庫人壽於2013 年推出守護甜點，讓照 顧者的生活加點甜。

面對不同人生階段

需先做好家庭照顧規劃

不論是新手照顧者、資深照顧者，都有不同的挑戰，合庫人壽提醒，尤其是上有高堂、下有子女的社會中堅份子，面對龐大的經濟壓力，除了要背負沉重的房貸，還要可能面臨許多健康及意外的風險，建議先做好房貸及壽險規劃，避免家庭驟失經濟來源時手足無措，而合庫人壽就是房貸族照顧家人的堅強後盾。

董事長徐錫漳表示，合庫人壽一直以來堅持著穩健經營的腳步，致力於永續金融，未來也將秉持初心，持續積極參與實現SDGs目標，成為保戶與消費者首選的保險夥伴，並且對環境保護與企業社會責任也有具體承諾，以達成「永續經營」的終極目標。

卓越雜誌2023.12號452期
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