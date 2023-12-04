法國巴黎人壽以科技創新與社會公益 囊括2023國內外保險年度大獎肯定

法國巴黎人壽以開發出具生態圈服務體驗概念的數位平台和積極落實企業永續經營行動，榮獲《2023卓越保險評比》「卓越數位金融獎」與「卓越社會公益獎」兩大殊榮，展現法國巴黎人壽以「未來保險領航者」為目標的優異成果。

文．編輯部 圖．法國巴黎人壽提供

置身於數位洪流時代，保險業也正經歷更多元的數位轉型。法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示：「法國巴黎人壽與銀行、保險經紀代理人合作的B2B2C商業模式，讓我們不僅服務最終端的消費者，更視員工和業務合作夥伴為重要的客戶。」近年來法國巴黎人壽不斷強化智能金融產品與創新科技，更透過與政大的長期產學合作來支持保險學術研究、培育在地人才、協助業務合作夥伴數位轉型。

生態圈服務體驗的數位平台

提升服務效能與便利性

「法國巴黎人壽ONESystem數位平台」是一項以客戶為導向，專為B2B2C營運合作模式打造，協助通路夥伴面對保險市場數位轉型需求，應運而生的全方位整合系統。法國巴黎人壽表示，目前在台灣已有十二家通路夥伴採用法巴專為他們客製化的ONESystem數位平台，作為自家業務開發、進度追蹤和客戶關係維護的工具。該平台的「生態圈服務體驗」以兼具流暢性及系統性為客戶帶來更高效能與便利的服務，可同時滿足通路理專、保戶和企業內部的三方需求，因此能在保險業百家爭鳴的各項國內外賽事中，屢獲「2023亞洲區保險業年度科技創新獎」、《2023卓越保險評比》「卓越數位金融獎」、工商數位獎「數位服務獎」優選等數位金融類大獎肯定。

戴朝輝表示：「ONESystem在台灣以先行者之姿取得傑出表現與肯定，這樣的榮耀來自於合作夥伴與我們的共同努力！相信未來將台灣法巴的成功經驗複製到集團其他地區，也能滿足各個市場的多元需求與期待」。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉( 圖右) 自副總統賴清德手中獲 頒「國家品牌玉山獎傑出企業」獎座。

長期關注環境與社會議題

持續創造社會正向影響力

法國巴黎人壽長期遵循集團企業社會責任方針，從「弱勢關懷」、「環境保育」、「教育推廣」及「公平待客」四個面向出發，落實企業、社會與自然環境永續共好的精神與行動，在《2023卓越保險評比》中奪得「卓越社會公益獎」的肯定。

法國巴黎人壽表示，公司長期贊助經費支持「政大CARDIF銀保研發中心」保險學術研究、捐贈獎助學金予弱勢學童接受完整教育、募集聖誕鞋盒為偏鄉兒童送暖，並透過二手物資募集與義賣，協助食物銀行共同關懷弱勢長者，減少資源浪費。同時為響應集團「全球百萬志工時數計畫」，公司也提供公益假，鼓勵每位員工透過個人實際行動對社會產生正向影響力，近三年來不畏疫情，志工時數累計已超過一八三○個小時，將善循環延續至社會各個角落。

以「未來保險領航者」為目標的法國巴黎人壽，為落實金融平權和保險普及化，讓更多客戶獲得安全保障，特別成立公平待客委員會定期檢視部門各項客戶服務指標，確保從產品到服務端的銷售流程與管理，均能以金融友善的方式對待所有客戶。除了於公司內部舉辦教育訓練來提升員工的公平待客知識，也於偏鄉舉辦金融防詐講座，提升偏鄉長者的金融安全意識；同時也持續優化無障礙網頁、開發保險知識手語影片和點字本，為身障朋友與高齡長者打造溝通無礙的環境。

財務體質穩健 永續深耕台灣

法國巴黎人壽以穩健的財務體質，連續十七年名列天下雜誌年度百大企業排名。戴朝暉表示，身為銀行保險的領導品牌，法國巴黎人壽不僅洞悉合作夥伴及顧客需求，提供適切的商品與具效能的服務，同時力求將社會和環境責任融入企業營運、投資及商品中，以實踐企業公民的角色和持續深耕台灣保險市場的決心。