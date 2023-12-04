推動金融素養教育提升風險意識

民法成年年齡規定從二十歲降至十八歲，新光人壽關注推動青少年財經素養教育，透過舉辦財經相關主題講座、演講、課程、多元選修，以及邀請業界專家和成功人士分享經驗和知識，榮獲《2023卓越保險評比》「卓越社會公益獎」的殊榮。

文．編輯部 圖．新光人壽提供

自今年元旦起，民法成年年齡規定從二十歲降至十八歲，滿十八歲不但可以自己購買保單、股票、申辦信用卡，甚至還可擔任保險業務員，有鑑於此，國內保險教育是否從小落實，企業能否引領社會，讓保險互相扶持、安定社會的精神，根深蒂固在每位學子觀念中，將顯得更為嚴肅且重要。

五大面向提升高中生的財經素養

為能夠全面提升高中生的財經素養，設定教育目標及活動理念主要包括以下五點：

一、培養財務管理能力：透過設立財務管理課程和教育活動，教授學生如何合理運用金錢、規劃預算、制定理財目標，培養學生良好的財務管理習慣和能力。

二、強化投資與理財知識：組織投資和理財講座，邀請專業人士分享投資理財知識和經驗，幫助學生了解投資市場、風險管理、基本的股票和基金投資等，培養學生的理財意識和投資能力。

三、推廣創業精神：鼓勵學生參與創業活動，組織創業競賽和創業經營，提供創業資源和指導，培養學生的創新思維、創業技能和團隊合作能力。

四、啟發財經興趣：舉辦各類財經主題的課外活動，包括觀影分享、讀書會、財經討論小組等，激發學生對財經議題的興趣和好奇心，培養他們主動學習和持續學習的習慣。

五、與業官學合作：建立金融機構、非營利組織、專業協會、學校等相關合作關係，提供多元選修機會、職業指導和專業培訓，讓學生在實踐中學習和職業規劃。

課程有助提升財經視野

免於被金融詐騙

為青少年財經教育扎穩根基，提升競爭力滿意度調查回收一八○份有效問卷中，其統計成效有以下：

一、課程幫助學生觀念有哪些改變：想開始存錢（占六十二％）、知道要維持收支平衡（占四十八％）、想開始記帳（占四十七％）、想開始編預算（占三十七％）、知道先存錢再刷卡消費（占二十八％）。

二、課程學生滿意度平均高達八十二％認同：有高達八十七．二％比率認同課程是實用的、有八十五％同意課程有助提升財經視野、有助於避免金融詐騙。

三、意見回饋：共計有七十九位同學回饋意見，提供予講師及課程調整之參考。霧峰農工柯同學分享，上課之後較能聽懂財經新聞播報的內容，講師會詢問自己未來畢業後要創業時，想要開怎麼樣的公司，並指導撰寫個人的創業計畫書，很感謝學校提供這方面課程，協助他們做初步的職涯思考與探索，很有收穫。

新光人壽許秀霞經理透過財經課程和玉山高 中學生分享經驗和知識。

在同儕之間拋磚引玉

擴散金融素養影響力

辦理高中財經素養講座及課程係為向青少年推廣財經視野、金融理財、創業創投及數位金融等多面向主題，以提高青少年財經素養，促進學生經濟及管理等多面向的興趣及正確觀念，藉由多元資訊幫助學生未來升學及職涯規劃上有更多參考依據，於一一一學年度辦理台中市高中財經素養講座及課程加計二十八所學校、

一三○場（堂課）、二六一時（節）、預計影響至少七五八四人次，並可期待青少年的共學效益擴散至同儕之間。

連結永續發展目標

培養未來競爭力

新光人壽推動青少年財經素養教育推廣案，透過舉辦財經相關主題講座、演講、課程、多元選修，邀請業界專家和成功人士分享經驗和知識，是連結永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第四項目標「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」，希望能夠全面提升高中生的財經素養，讓他們在未來的社會生活和職業發展中更具競爭力和自信、讓青少年獲得學習金融教育的機會。