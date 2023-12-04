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光無所不在 新光人壽理賠隨時都在

聯合新聞網／ 卓越
新光人壽定期舉辦理賠人員的教育訓練，以提升理賠的服務與品質。
新光人壽定期舉辦理賠人員的教育訓練，以提升理賠的服務與品質。

新光人壽的理賠服務，不論是申請或審核流程，只要能提升客戶體驗與節省理賠申請流程的時間，都全方位地接受各種可能性，因此榮獲《2023卓越保險評比》「卓越理賠服務獎」的殊榮。

文．編輯部 圖．新光人壽提供

理賠服務是整個保單生命旅程中最能讓客戶感受保險重要性的時刻，從申請到審核作業到最後收到理賠金的那一刻，都必需分秒必爭，要同時符合保戶期待及保單條款精神，因此理賠服務的即時性與正確性就顯得相當重要。

多元運用數位服務

大幅提升理賠的效率

將保戶的理賠申請資料傳遞到理賠人員端啟動審核作業，是理賠申請的前哨戰，從早期的紙本傳遞，到今日的影像理賠，多元運用數位服務的保險公司就能為保戶帶來更快速的理賠服務效率。

新光人壽從二○二○年開放行動ｅ理賠申請服務、二○二一年與壽險公會攜手合作理賠聯盟鏈、保險理賠醫起通，再到二○二二年的個人化資料自主運用（MyData）平台資料串接，多元的數位理賠服務，皆是為了提供保戶便利與快速的理賠服務品質；二○二三年再升級，不論是保戶自主申請或業務同仁協助辦理，皆可以數位身分驗證方式取代簽署紙本理賠申請書或相關使用授權同意書，保戶使用數位身分驗證與保險理賠醫起通之服務。

除了提升理賠申請的多元管道外，在二○二三年更提供理賠金即時匯款服務，當理賠人員審理完成的同時，理賠金亦即時匯款到保戶指定帳戶中，大幅縮短等待理賠金匯款的時間，減緩保戶資金需求與理賠人員的壓力。

新光人壽理賠部以提供保戶五星級服務的標準，將持續提升理賠服務的數位化、智能化、自動化，並廣泛運用各項創新科技服務，致力於達成理賠全程無紙化，以及落實聯合國永續發展（SDGs）目標。

卓越雜誌2023.12號452期
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