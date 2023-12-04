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新光人壽實踐普惠金融 打造數位友善服務

聯合新聞網／ 卓越
新光人壽數位服務發展部團隊合照。
新光人壽數位服務發展部團隊合照。

新光人壽榮獲《2023卓越保險評比》「卓越數位金融獎」的殊榮，其善用金融科技，以科技創新與跨界思維發掘消費者需求，建立友善、無障礙、安全便捷的保險服務環境，並運用座談會提供防詐對策，多管齊下守護全台樂齡長輩。

文．編輯部 圖．新光人壽提供

隨著網路資訊發達，台灣詐騙案與財損數也逐年攀升，其中又以高齡長者被詐騙的情況增長快速。根據警政署統計，二○二○年詐欺案件中，六十五歲以上受害人數若與五年前比較，暴增近二○○％，常見的詐騙手法有假冒防疫保單理賠金申請完成，佯稱業務員要求加LINE，引導被害者受騙上當。

新光人壽數位服務發展部協理林永欣表示，二○二五年台灣將進入超高齡社會，應關注的層面也愈發多面向，其中高齡族群格外重要，因此，新光人壽運用創新持續透過數位科技減少客戶落差，並致力於實踐友善包容與關懷，像是針對全台保戶舉辦一系列高齡防詐座談會，提供高齡保戶實用的詐騙預防知識與對策，並開發資訊系統內建關懷探知，以減少高齡詐騙案件的發生率。

防詐騙三招 保障自身權益

新光人壽提出實用的防詐騙三招，第一招為不信陌生的來電：顯示號碼的來電都有可能是虛假的號碼，而未顯示號碼的，更無法得知背後發話方的身分。第二招不點不明的連結：不明的網路連結可能藏有病毒、木馬程式等，將進一步危害行動裝置的使用安全，或者造成個資外洩，以及被用來當作網路攻擊的媒介。

第三招不買不熟悉的保單：需深入了解要購買商品，即使別人講得天花亂墜，也要先行了解後再評估適合度，切忌盲目購買到不熟悉的保單。

關懷家中長輩

避免遭受詐騙與財產損失

特別是定期舉辦新壽保戶座談會，內容涵蓋了各種常見的詐騙手法，例如詐騙電話、詐騙簡訊和保單詐騙，並為保戶提供「五要、一認明心法」，提醒保戶務必要自行保管保單、要詳閱親簽、要匯入公司專戶、要索取單據、要誠實告知，以及須認明新光人壽官方帳號與網址，方能安心點閱。

此外，新光人壽數位服務發展部也貼心製作了「保險詐騙探照鏡影片」，透過生動活潑又淺顯易懂的影音及圖像，宣導高齡金融防詐，避免高齡族群受到有心人士詐欺而上當受騙。其中在與保戶互動過程裡，像是搬家要不要告知保險公司，沒想到保戶竟回答不用，我們驚覺到原來保戶的觀念是不清楚的，搬家當然要通知保險公司，這樣保險公司才能正確地將保單權益通知、送達，也提供保戶很容易透過「新光人壽會員專區／新光人壽App／新光人壽LINE官方帳號」的入口管道，線上變更地址，畫面操作簡單又便利。

新光人壽數位服務發展部協理林永欣表示，二○二五年台灣將進入超高齡 社會，因此高齡族群的關注格外重要。
新光人壽數位服務發展部協理林永欣表示，二○二五年台灣將進入超高齡 社會，因此高齡族群的關注格外重要。

首家導入金融FIDO服務

強化交易安全

隨著詐騙及網路釣魚事件頻傳，加上近年數位金融服務的普及，許多交易行為已轉往線上發展，因此金融業提供給民眾的驗證方式就更加重要了，例如銀行轉帳、保單契約內容變更等，而金融業提供線上交易的確認方式普遍為密碼或OTP簡訊，新光人壽因此率先業界導入金融FIDO，客戶無論是登入平台或線上交易如保單借款、修改聯絡資料等，都能透過人臉、指紋辨識，以綁定行動裝置上的加密金鑰進行身分驗證，完全不需要記憶密碼，避免輸入錯誤遭鎖碼、及被駭客破解或釣魚的風險。

整體來說有兩大類族群非常適合使用FIDO驗證服務：一、不擅於記憶複雜密碼、常常忘記密碼者。二、高齡或弱勢保戶，因其對個資保護的意識較薄弱，同時也是被詐騙的高風險族群，啟用FIDO驗證服務除了便利之外，其多因子驗證更可防堵非本人驗證及釣魚網站，同時降低密碼被盜用的可能性，資安等級更勝以往。

科技化加溫

關懷守護揪感心

尤其近年來客戶資訊系統透過運用大數據，使得櫃台人員及0800客服人員能及時提供關懷指引與服務舉措，包括高齡保戶至臨櫃辦理解約或貸款時，提醒關懷客戶有無受到詐騙之情事，新光人壽持續將金融科技導入並深化於現有作業中，以科技創新與跨界思維發掘消費者需求，建立友善、無障礙、安全便捷的保險服務環境，協助民眾及早做好長壽風險管理，讓保障不中斷，實現「有光在，實現每個期待」的願景。

卓越雜誌2023.12號452期
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