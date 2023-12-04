美中領導人會面APEC：區域地緣政治仍處危險和平

自二○二二年（G20）峰會後，眾所矚目的美中領導會談「拜習會」終於在今年APEC（亞太經濟合作會議）再度實現。雖然美中雙方對外營造出友好氣氛，但是一來雙方在重要議題上仍互有歧見，二來峰會後雙方並無發表聯合聲明，再加上拜登稱習近平為「獨裁者」的發言風波，都顯示雖然領導人握手，但兩國關係仍是暗潮洶湧、充滿變數。

文•陳建維

備受關注的美中領導人「拜習會」終於在美國舊金山舉辦的APEC實現，與去年相比，除了持續延燒的烏俄之戰，今年在國際局勢上又增添了以巴衝突這個變數。歷經四個小時的會談，雙方雖在部分議題有所突破，然會後並無共同決議或宣言，核心利益亦是寸土不讓，美中持續「鬥而不破」，對於接下來的地緣政治影響不可謂不大。

恢復軍事交流及高層熱線

降低衝突風險

自二○二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）旋風訪台後，中美間的軍事交流宣告中斷，今年上半年發生的「間諜氣球事件」更讓雙方劍拔弩張、軍事互信降至冰點。據與會的人員指出，拜習兩人對於恢復美中兩國制度化的軍事對話（包含恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，展開中美兩軍戰區領導通話）都有共識，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）甚至會在中國大陸新任國防部長上任後與其會面，表達兩國恢復軍事互動、避免形勢誤判的情形發生。

另一方面，兩國對於共同打擊類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）以及防止AI人工智慧進入核武風險都有所共識，雙方更表態將建立「拿起電話就能談」的高層熱線，並加強在國際和區域問題上的合作。基於上述成果，拜登在會後舉辦記者會時，大方表示這是美、中領導人之間「最具建設性、最富有成果的一次會談」，然而這場峰會雖能緩和美中緊張，但對於雙方核心利益糾紛的解決，卻是幫助不大。

美中各取所需

外交經濟各有盤算

實際上，雙方會晤雖然沒共同宣言或重大進展，但在有共識的部分仍有進展，也讓雙方各取所需。首先在美國的部分，由於烏俄戰爭、以巴衝突的發生後，美國持續力挺烏克蘭及以色列，然而一者烏俄戰況陷入膠著、二者以色列持續以軍事優勢進逼加薩走廊，並不顧國際要求人道處理巴勒斯坦平民爭議持續延燒，都讓力挺烏克蘭、以色列的美國立場遭受質疑，拜登藉由這場峰會也重申並強調美方恪守一中政策，也反對台海任一方片面改變現狀。藉由降低美中衝突風險來緩和在區域政治上所面臨的國際、國內壓力，為即將到來的美國總統大選預留伏筆。

而對於中國大陸來說，藉由重建軍事互動的「連結」則向外表達了美中雙方都試圖盡可能彼此合作，雙邊局勢的和緩也讓習近平得以將重心放在經濟建設。近年來，中國大陸也面臨經濟成長下滑、青年失業率飆升的問題，在中美關係緊張之際，今年一月至今中國大陸產品出口至美國降低大約二四％，損失將近三一六○億美元，外資更對進入中國却步。藉由這次的APEC，除了和拜登會談外，習近平也出席了一場集結美國多位重量級商業人士的晚宴，展現中國大陸對於外資的友善，也藉由美中峰會，讓投資人對於進一步投資中國大陸重拾信心。

核心爭議難解 雙方歧異仍大

雖然此次美中峰會達到了一定成效，但除了共同打擊毒品及恢復軍事溝通外，其他深層問題仍是懸而未決、具有爭端。如在區域和平議題上，雖然習近平否認共軍已有攻台計畫，但仍重申「統一」決心，美國則重申不支持台灣獨立，卻也反對中國大陸以武力控制台灣的立場，雙方各說各話，分歧仍大。對於美國一直要求介入俄羅斯和伊朗以避免俄烏戰爭與加薩走廊情勢升溫的要求，中國大陸未給正面回覆；針對美國對中國大陸經濟、科技和軍事圍堵政策的抗議，美國也絲毫不讓，顯見雙方也僅只是「表面上的和平」。

雖然拜登形容這次峰會具有成果，但他在記者會上也再次稱習近平為「獨裁者」，更向記者表示對於習近平的態度是「姑且信任但要驗證（trust but verify）」。顯見美中關係仍只是「危險和平」罷了。