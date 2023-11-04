「愛倍多慈善音樂饗宴」 延續最純真的愛

由卓越媒體集團與良玉國際同濟會鐘家蔆董事長號召發起的慈善音樂巡演，於10月21日在國立勤益科技大學舉辦第三場演出，由資深小提琴家麥韻篁教授及鋼琴演奏家張麗玲教授連袂演出，更邀請中國笛名家陳靜老師、抒情男高音張明文教授、鍵盤名家江雯一同為音樂會帶來精彩絕倫的殿堂級視聽饗宴。

文/陳可昕

此次巡演由愛倍多國際股份有限公司張啟二董事長以及Biofast百發科技股份有限公司葉信微董事長接下主辦的重任，在國立勤益科技大學校友總會、勤益科大創辦人辦公室、勤益科大資管系EMBA聯誼會的鼎力支持下促成，更獲吳宗壁先生、王政弘先生及74藝術中心、帝龍有限公司、日意機械股份有限公司、杰思數位有限公司、尚川興業有限公司、高搌工業有限公司、清淳茶業有限公司、博輔智能有限公司、勝源機械股份有限公司、正大數據股份有限公司、興隆機電科技股份有限公司、三加一能量科技股份有限公司、捷克Drážní revize s.r.o.、台中市私立吉維妮幼兒園、翔韻音樂舞蹈美術藝術中心等企業響應贊助。

愛倍多國際股份有限公司張啟二董事長贊助捐款給大蘋果小太陽活力平台，化小愛為大愛，讓愛無處不在。

不僅如此，臺灣沉香雕刻文化保存者，74藝術中心創辦人李文武大師及素有水墨行者稱號的何木火大師，也到場支持。而活動善款將全數捐贈予南投復活啟智中心，以及長年投入台灣偏鄉關懷、急難救助的大蘋果小太陽活力平台，從人性關懷照顧出發，引領企業以實際行動回饋社會，用最純真的愛和善意，幫助弱勢族群及偏鄉孩童。

愛倍多國際股份有限公司張啟二董事長於致詞中表示，因深受鐘家蔆董事長的感召，遂主動接下第三棒，願能用這場意義非凡的音樂會來成就美好相聚，將這份愛延續。

張啟二董事長多年以來默默支持慈善公益，重視人性關懷及照顧，也致力於研發個人健康照護相關產品，而愛倍多國際股份有限公司以生化凝膠的混配與複合結構的創新作為核心技術，旗下的國際級品牌「expertgel樂捷」更是業界標竿，產品多樣，從手足護理、墊體系列、機能鞋墊到貼紮護具，全方位滿足家庭需求，守護全家人的健康。

此外，於音樂會當天首次發表的「全球唯一可依使用者需求動態調整的坐墊、冥想墊及床墊」，更通過各項檢測，取得歐盟認證製造商，且產品行銷至多國，並於捷克設立發貨中心。而在預防醫學方面，則與日本共同成立以純淨、天然、無負擔為宗旨的「COSHIA科雅健研」保健食品品牌，朝發展全球全通路銷售渠道的方向邁進，期許成為全球標竿的國際級企業。

百發科技股份有限公司葉信微董事長也感謝鐘家蔆董事長提供如此難得的機會，讓企業得以實際行動付出關心、回饋社會，莫忘「愛」是最大的能量來源，更讓愛加倍多。

葉信微董事長十分重視慈善事業，長年關懷弱勢群體，而百發科技股份有限公司以促進身體及皮膚健康為宗旨，積極研發創新凝膠相關技術，歷經十幾年的成長，榮獲多項國內外醫護相關及凝膠認證與專利，期間亦通過CITD及SBIR的政府專案計畫，並於2021年榮獲台灣精品獎殊榮。

其產品更通過歐盟CE/美國FDA醫療器材認證及ISO-9001國際品質認證，安全性相關檢測則通過生物相容性等多項安全檢測，並且也是全亞州唯一能生產截肢病患穿戴假肢時的凝膠義肢套/襪產品的公司，藉以滿足不同需求的患者。

鐘家蔆董事長（左）致贈感謝狀給百發科技股份有限公司葉信微董事長（右）

此次活動中受贈的南投復活啟智中心孫瑋嬨主任及大蘋果小太陽活力平台陳圓圓創辦人，也於致詞中對主辦、協辦方及贊助貴賓表達深刻的感謝，並提到這十多年來，在張啟二董事長、葉信微董事長的大力支持下，中心的身心障礙、偏鄉、原住民院生都獲得了許多具體實質的幫助，化小愛為大愛的精神令人感佩。

聽眾的滿堂喝采為「愛倍多慈善音樂饗宴」畫下圓滿句點，五位大師的精彩演出為眾人帶來無與倫比的感動，透過音樂來傳遞觸動人心的力量，讓愛無遠弗屆。