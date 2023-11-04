渣打銀行榮獲三獎肯定 展現整體營運效能

渣打銀行榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳數位金融服務獎」、「最佳理專團隊獎」及「最佳客戶推薦獎」三獎項的殊榮，讓其用心經營的承諾及在地深耕的努力獲得高度肯定。

文．黃小玲 圖．溫偉廷

因應數位原生世代來臨，渣打銀行致力於打造「以客戶為中心」的數位體驗，兩年前積極導入大數據分析等創新技術，跨系統整合內外部數據庫，建立即時完整的360度客戶視圖，精準掌握客戶樣貌和生活型態，讓其榮獲「最佳數位金融服務獎」的肯定。

創新數位金融服務

讓客戶獨享理財專家

在透過實施數位足跡追蹤及搭配即時客戶資料分析，能提供每位獨特客戶相對應的金融產品與理財規劃；在使用智能分析及數位流程優化工具兩個月後，信貸相關頁面之流量增加五成，數位信貸佔全行信貸的比例更是成長至近九成。

今年，渣打銀行更將數位信用卡及貸款服務再升級，透過導入Mobile ID行動身分識別服務，串接國發會MyData平台資料，大幅減少人工準備以及申請至撥放貸款的時間，同時消弭MyData數位平台的使用障礙，持續提升金融服務的價值。

此外，在財富管理方面，則是結合專家團隊及數位科技優勢，持續投入優化數位理財平台，打造「專業加數位，理財更到位」的創新定位，為客戶創造一站式數位理財體驗與更多價值。像是「線上基金交易平台」、「線上外匯交易平台」，讓客戶在基金與外匯的投資需求能輕鬆地完成；同時為提供客戶量身訂製的財富管理策略，「myWealth Advisor渣打創富領航」以專業分析結合全球投資專家市場洞察並考量客戶投資偏好，將資產檢視數位化、配置呈現視覺化，讓客戶享有專屬客製化的資產配置規劃。

另「myRM 數位隨行理專」服務以打造尊榮數位體驗、貼身理財首選、數位服務零距離為目標；提供更人性、更貼心的「線上互動交談」、「一指交易下單」、「便捷數位理財」等三大便捷服務。未來還將導入eKYC（數位生物辨識）等系統串接，打造STP（Straight-through-processing）貸款流程，打造最便捷的數位金融服務場景。

重視專業人才的培育

理專團隊脫穎而出

渣打銀行並同時榮獲「最佳理專團隊獎」，是怎樣的訓練才能讓理專團隊脫穎而出呢？渣打銀行表示他們與INSEAD歐洲工商管理學院，在今年首度偕同舉辦 Wealth Academy財富管理學院，針對資深的前線同仁進行財務顧問與進階財管商品的培訓，以有效建立專業的專家團隊服務規模，加深前線同仁的金融專業度，以提供客戶最好的金融服務與理財建議。

而且透過數位平台強化理財專員的專業知識與視野，除提供專員「數位化服務與學習」diSCover學習平台，鼓勵同仁在善用數位工具外，也應隨時掌握最新趨勢，以提供更專業化的服務。並透過不定期舉辦專業議題講座，邀請專家幫同仁上課補充多元知識，專員可以就自己平時在分行的案例於課堂中進行發問討論。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人邢保利 率分行通路管理部全方位人才養成的理專團隊，讓其榮獲「最佳理專 團隊獎」的肯定。

用心經營

最佳客戶推薦獎實至名歸

渣打銀行堅持「以客戶為中心」的理念，持續蒐集客戶心聲，參與金融業客戶淨推薦分數調查，邀請客戶從不同面向，包含客群服務、各產品、各通路，提供渣打銀行意見回饋，瞭解客戶所需，進而調整銀行服務或產品的提供，這樣的用心待客讓其榮獲「最佳客戶推薦獎」的肯定。

除了重視與聆聽客戶的心聲意見，渣打銀行在客戶優惠活動設計以及不同客群的權益設計上，也會將業界提供的活動方案及廣受歡迎與好評的服務納入參考評估，讓其客戶優惠活動與權益都能深具市場競爭性；透過聆聽客戶心聲與隨時因應市場競爭提出相對應的解決方案，讓渣打銀行於二○二三年上半年客戶淨推薦分數調查中，不僅為客戶最佳推薦銀行，在優先理財客群和個人金融客群，以及各通路和多項產品評比中，都成為客戶心目中的最佳推薦銀行。

頂級財富管理服務

拓展分行深耕在地

展望未來，渣打銀行將持續開發及嚴選財富管理商品，提供完整財富管理規劃服務，首先針對不同財務資產狀況與投資屬性的族群，持續提供分眾化的財富管理解決方案；透過多對一國際級專家團隊，為客戶量身打造專屬投資及保障方案，並針對退休規畫、資產配置、財富增長等不同面向，提供全方位諮詢服務；同時結合不斷推陳出新的產品與數位創新金融平台，打造頂級財富管理服務。

渣打銀行致力透過分行通路資源整合以提升整體營運效能，有效建立更具規模化的分行體系，將持續在大台北地區拓展分行通路，目前在新北市有兩家分行，預計將於二○二四年拓展至四家，致力實踐渣打銀行持續投資在地市場的承諾及在地深耕的營運策略。

除此之外，渣打銀行也持續專注於提供高資產富裕客群全方位的進階財富管理服務。二○二四年將會進行私人客群權益的全面升級與優化，不僅在理財產品上受惠於集團豐沛資源，將推出全新具有競爭優勢的投資產品，在理財數位平台功能也將進行升級，讓客戶的便利性與數位理財體驗更臻完善，以持續成長在高資端客群的市場佔有率。