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花旗銀行全心投入台灣企金 接軌ESG轉型趨勢

聯合新聞網／ 卓越
花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑 菱強調花旗是國際性銀行，擁有綿密的全球網 絡，能提供客戶最即時的在地市場訊息及分析。
花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑 菱強調花旗是國際性銀行，擁有綿密的全球網 絡，能提供客戶最即時的在地市場訊息及分析。

花旗銀行身為在台領先的全球銀行，連續八年獲頒卓越銀行評比金融業務及ESG永續相關多項殊榮，今年更一舉榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳企業金融獎」及「最佳ESG永續獎」雙料大獎，彰顯花旗在台耕耘成果備受肯定。

文．編輯部 圖•花旗銀行提供

近六十年來，花旗銀行在台耕耘從未中斷，二○二一年因應花旗集團全球策略，宣布出售台灣市場消金業務，全心服務企業金融客戶，與八百家跨國公司、一千六百家中小企業、一百家本土龍頭企業的優秀客戶群共同成長。

在台持續深耕企金服務
是在地企業最佳金融夥伴

對花旗而言，台灣是亞太區和全球的重要市場之一，以金融服務為例，目前約有四六六○億美元的資產交給花旗台灣託管，市場占有率逾二成，處於領先地位。而自二○一○年迄今，花旗已為台灣企業籌集了超過一百三十億美元的資金，未來也將繼續投資，深耕在地企業暨機構金融業務，提供最優質的服務。

花旗（台灣）銀行商業金融事業群負責人余苑菱強調：「花旗是國際性銀行，擁有綿密的全球網絡，深耕並瞭解其全球網絡據點市場，除了提供客戶跨國資金及財務管理的需求外，亦可透過花旗遍佈全球九十五個市場的據點，提供客戶最即時的在地市場訊息及分析。」

在疫後國際供應鏈重組之際，花旗透過無縫的跨國金融服務，提供台灣企業供應鏈移轉策略與方向。目前本土客戶已跨足五十四個國際市場，面對地緣政治風險、瞬息萬變的經濟趨勢以及流動資金所帶來的壓力跟挑戰，花旗為企業客戶提供多達一百四十種國際貨幣的環球匯款服務，解決企業特殊外幣付款的問題；不論資金調撥、外匯避險或在異地快速匯款，企業皆能透過花旗全球收支平台，掌握企業金流並控管營運成本。此外，花旗也推出企業行動版網路銀行、匯款智能偵測服務、流動資金管理與對帳自動化服務，幫助客戶靈活面對各種營運及資金需求。

花旗全球義工日，落實企業的社會責 任，並榮獲《2023 卓越銀行評比》 「最佳ESG 永續獎」的肯定。
花旗全球義工日，落實企業的社會責 任，並榮獲《2023 卓越銀行評比》 「最佳ESG 永續獎」的肯定。

接軌ESG轉型趨勢
為企業永續成長賦能

面對極端氣候的挑戰，花旗在永續的道路上持續深化ESG理念。響應集團二○五○年淨零碳排目標，花旗（台灣）於二○二二年提升永續發展業務單位（ESG Taskforce）層級，積極推動各事業群的ESG策略與目標，由上而下策動花旗的永續發展。

針對企業客戶的永續轉型需求，花旗也將金融產品與服務串接ESG指標，協助客戶邁向永續之路，平台服務聚焦兩大領域：一、 ESG授信：對企業授信流程，導入氣候風險評估記分卡（CRAS），評估客戶的脆弱度、低碳轉型可行性及氣候治理與揭露品質，以辨識客戶面臨之氣候風險及因應措施。二、永續貿易產品：目前花旗（台灣）提供綠色貿易貸款、永續連結貿易貸款、以及永續連結供應鏈融資三種產品，並提供ESG策略諮詢方案，攜手客戶規劃減碳目標，推動永續轉型。響應聯合國永續發展，花旗致力在台灣推動普惠金融，自二○○四年起，花旗開始推動金融知識教育，與在地公益夥伴合作，推廣正確的理財觀念，受惠對象超過八十萬人，總計投入的教育金額已超過新台幣一‧三二億元。

花旗在台灣市場的卓越表現，歷年來屢獲國內外大獎肯定，包括連續兩年蟬聯《財資雜誌》的「最佳股權籌資財務顧問（Best Equity Advisor）」、連續八年榮獲「最佳國際企業及機構財務顧問（Best Corporate and Institutional Bank）」，二○二三年更是連續第六年獲頒「台灣最佳次保管銀行（Best Subcustodian）」殊榮。享譽國際的《亞元雜誌》連續兩年頒發「最佳投資銀行（Best Investment Bank）」獎項肯定花旗（台灣）的傑出表現。

花旗（台灣）亦於過去六年內四度獲得權威財經雜誌《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia）「最佳國際投資銀行（Best International Investment Bank）」大獎。至於國內獲獎部份，則有金融研訓院的菁業獎、天下雜誌的企業公民獎、《卓越雜誌》等多項獎項，肯定花旗在台灣協助企業發展及永續轉型的努力與成績。

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