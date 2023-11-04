土地銀行落實ESG 朝全方位優質金融目標前進

土地銀行四度蟬聯《2023卓越銀行評比》優勝，今年榮獲「最佳ESG永續獎」的殊榮，面對全球積極落實ESG的浪潮，除貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的金融服務外，也藉此提升整體競爭力與營運績效，朝全方位優質金融機構發展。

文．黃小玲 攝影．溫偉廷

面對氣候變遷所帶來的轉型風險與發展機會，土地銀行於二○二○年加入銀行公會「氣候變遷壓力測試小組」，二○二一年設置「永續發展委員會」，作為推動ESG（環境、社會及公司治理）的核心組織，藉此更有效率配置資本，邁向永續、低碳經濟的發展。

落實節能減碳目標

鼓勵企業投入永續綠能發展

土地銀行依循金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0與3.0」等措施，陸續完成簽署赤道原則（EP）、氣候相關財務揭露（TCFD）等國際倡議，亦完成國內外全數營運據點的溫室氣體盤查，取得ISO 14064-1溫室氣體查驗聲明書，逐步落實國發會「2050淨零排放政策路徑藍圖」宗旨。

為了擴大綠色金融定位，土地銀行除了將ESG因子納入投融資及商品審查流程外，也對高汙染、高耗能的產業訂定限額控管。此外，土地銀行積極爭取淨零新商機、包括再生能源及離岸風電產業貸款、綠色建築融資、綠建築房貸等，並連續兩年發行可持續發展債券，用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源綠色投資，以及包含教育、醫療、合宜住宅等社會效益投資計畫，有效引導我國資金投入永續發展領域，並展現土地銀行落實ESG責任投資，推動永續金融之決心。

為因應全球推廣永續經營的目標，土地銀行除持續發揮不動產專業銀行優勢辦理各項專案貸款外，同時透過短期與中長期永續營運的推動策略與目標的設定，貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的全方位金融服務之理念。

土地銀行鄒清長副總經理（左）接受金融監督管理委員會主任祕書蔡福隆（右） 頒發獎座。

不斷精進推動普惠金融

友善服務贏得讚賞

總行位於臺北市中正區館前路上的「臺灣土地銀行」，鄰近國立臺灣博物館，是金融業林立的一級戰區，一九四六年政府為配合在臺推行平均地權、耕者有其田等土地政策，以日治時期日本勸業銀行之臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等五個支店為據點，成立「臺灣土地銀行」，迄今已逾七十七年。

長期以來土地銀行秉持公平待客原則，提供友善的金融服務，在金管會對金融服務業辦理的「公平待客原則評核」中，連續五年被評比為績優銀行業者之一。

土地銀行為服務社會大眾及善盡社會責任，也持續辦理政策性業務，包括「勞工紓困貸款」、「樂活養老貸款」、「銀髮安養信託」、「青年安心成家貸款」及紓困措施與振興專案等，協助年輕人、高齡族群等金融弱勢消費者，以具體行動促進社會公平。

土地銀行建立多元客訴管道以利民眾表達意見及申訴陳情，另外，為了不斷提升客戶服務品質，設置「客戶關懷委員會」，以有效處理客訴問題，進而檢討分析作為改進目標；另亦藉由硬體設施及網路平台等管道提供金融友善服務，以落實普惠金融。

為更貼近傾聽客戶對服務品質的親身感受，土地銀行以臨櫃及電子郵件方式針對客戶做滿意度調查，積極了解客戶對土地銀行第一線人員服務態度的感受，及電子金融服務介面的使用滿意度，以進行後續的檢討改善。

此外，土地銀行在二○二二年由信託部以「信託安養護長照樂齡安居宅新生」為主題，參獎財政部第五屆「政府服務獎─社會關懷服務項別」，獲頒優等獎肯定，期許以公平待客原則精進信託服務，並以企業永續經營精神開發普惠金融商品。

建構數位化金融品牌

提升客戶服務體驗

因應金融數位化時代的來臨，土地銀行於二○二○年推行數位存款帳戶，讓客戶透過手機、平板即可開立存款帳戶，省去客戶臨櫃申請的不便，並且搭配較高的存款利率及多項手續費優惠等，滿足客戶對便利性的需求並提升客戶黏著度。

尤其金融業的資訊化如同基礎建設，決定業務的推展速度：良好的業務數位化可加速內部流程效率化、簡單化及防弊，也能精緻化客戶服務，拓展新世代族群客戶，更進一步利用大數據

分析瞭解客戶需求、甚至達到預防詐騙的效果。

展望未來，身為具有歷史色彩的土地銀行，將秉持著核心價值，以開放的態度因應變化，以良好的經營體質追求突破，繼續為客戶提供專業優質的服務，不忘初心、砥礪前行，除肩負政府各項指定任務外，面對科技時代的演進及金融環境不斷變遷，將以具備金融業全方位的轉型與升級能力，兼顧以人為本的服務初衷，讓每一位上門的客戶都能感受到無比的體貼與熱忱。