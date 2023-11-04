快訊

公天竺鼠裝女生混進籠內「1年狂生88隻」 飼主1決定翻身變百萬富婆

快訊／台8女神陳子玄曬婚紗照「宣布再婚」 找到對的人

撞擊影片曝光！高雄女駕駛衝撞機車釀1死6傷 男騎士被夾扁慘死

土地銀行落實ESG 朝全方位優質金融目標前進

聯合新聞網／ 卓越
土地銀行董事長謝娟娟表示將秉持著核心價值，以良好的經營體質追求突破，繼續為客戶 提供專業優質的服務。（圖／土地銀行提供）
土地銀行董事長謝娟娟表示將秉持著核心價值，以良好的經營體質追求突破，繼續為客戶 提供專業優質的服務。（圖／土地銀行提供）

土地銀行四度蟬聯《2023卓越銀行評比》優勝，今年榮獲「最佳ESG永續獎」的殊榮，面對全球積極落實ESG的浪潮，除貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的金融服務外，也藉此提升整體競爭力與營運績效，朝全方位優質金融機構發展。

文．黃小玲 攝影．溫偉廷

面對氣候變遷所帶來的轉型風險與發展機會，土地銀行於二○二○年加入銀行公會「氣候變遷壓力測試小組」，二○二一年設置「永續發展委員會」，作為推動ESG（環境、社會及公司治理）的核心組織，藉此更有效率配置資本，邁向永續、低碳經濟的發展。

落實節能減碳目標
鼓勵企業投入永續綠能發展

土地銀行依循金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0與3.0」等措施，陸續完成簽署赤道原則（EP）、氣候相關財務揭露（TCFD）等國際倡議，亦完成國內外全數營運據點的溫室氣體盤查，取得ISO 14064-1溫室氣體查驗聲明書，逐步落實國發會「2050淨零排放政策路徑藍圖」宗旨。

為了擴大綠色金融定位，土地銀行除了將ESG因子納入投融資及商品審查流程外，也對高汙染、高耗能的產業訂定限額控管。此外，土地銀行積極爭取淨零新商機、包括再生能源及離岸風電產業貸款、綠色建築融資、綠建築房貸等，並連續兩年發行可持續發展債券，用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源綠色投資，以及包含教育、醫療、合宜住宅等社會效益投資計畫，有效引導我國資金投入永續發展領域，並展現土地銀行落實ESG責任投資，推動永續金融之決心。

為因應全球推廣永續經營的目標，土地銀行除持續發揮不動產專業銀行優勢辦理各項專案貸款外，同時透過短期與中長期永續營運的推動策略與目標的設定，貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的全方位金融服務之理念。

土地銀行鄒清長副總經理（左）接受金融監督管理委員會主任祕書蔡福隆（右） 頒發獎座。
土地銀行鄒清長副總經理（左）接受金融監督管理委員會主任祕書蔡福隆（右） 頒發獎座。

不斷精進推動普惠金融
友善服務贏得讚賞

總行位於臺北市中正區館前路上的「臺灣土地銀行」，鄰近國立臺灣博物館，是金融業林立的一級戰區，一九四六年政府為配合在臺推行平均地權、耕者有其田等土地政策，以日治時期日本勸業銀行之臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等五個支店為據點，成立「臺灣土地銀行」，迄今已逾七十七年。

長期以來土地銀行秉持公平待客原則，提供友善的金融服務，在金管會對金融服務業辦理的「公平待客原則評核」中，連續五年被評比為績優銀行業者之一。

土地銀行為服務社會大眾及善盡社會責任，也持續辦理政策性業務，包括「勞工紓困貸款」、「樂活養老貸款」、「銀髮安養信託」、「青年安心成家貸款」及紓困措施與振興專案等，協助年輕人、高齡族群等金融弱勢消費者，以具體行動促進社會公平。

土地銀行建立多元客訴管道以利民眾表達意見及申訴陳情，另外，為了不斷提升客戶服務品質，設置「客戶關懷委員會」，以有效處理客訴問題，進而檢討分析作為改進目標；另亦藉由硬體設施及網路平台等管道提供金融友善服務，以落實普惠金融。

為更貼近傾聽客戶對服務品質的親身感受，土地銀行以臨櫃及電子郵件方式針對客戶做滿意度調查，積極了解客戶對土地銀行第一線人員服務態度的感受，及電子金融服務介面的使用滿意度，以進行後續的檢討改善。

此外，土地銀行在二○二二年由信託部以「信託安養護長照樂齡安居宅新生」為主題，參獎財政部第五屆「政府服務獎─社會關懷服務項別」，獲頒優等獎肯定，期許以公平待客原則精進信託服務，並以企業永續經營精神開發普惠金融商品。

建構數位化金融品牌
提升客戶服務體驗

因應金融數位化時代的來臨，土地銀行於二○二○年推行數位存款帳戶，讓客戶透過手機、平板即可開立存款帳戶，省去客戶臨櫃申請的不便，並且搭配較高的存款利率及多項手續費優惠等，滿足客戶對便利性的需求並提升客戶黏著度。

尤其金融業的資訊化如同基礎建設，決定業務的推展速度：良好的業務數位化可加速內部流程效率化、簡單化及防弊，也能精緻化客戶服務，拓展新世代族群客戶，更進一步利用大數據

分析瞭解客戶需求、甚至達到預防詐騙的效果。

展望未來，身為具有歷史色彩的土地銀行，將秉持著核心價值，以開放的態度因應變化，以良好的經營體質追求突破，繼續為客戶提供專業優質的服務，不忘初心、砥礪前行，除肩負政府各項指定任務外，面對科技時代的演進及金融環境不斷變遷，將以具備金融業全方位的轉型與升級能力，兼顧以人為本的服務初衷，讓每一位上門的客戶都能感受到無比的體貼與熱忱。

延伸閱讀

陸再生能源裝機 前三季增長93%

高息ETF 三點聚焦

第一金證落實ESG獲肯定

ESG最前線／源頭管理 第一時間就做對

相關新聞

中俄深化一帶一路 東西陣營矛盾加劇

十月十八日，由中國大陸倡議的「第三屆一帶一路峰會」在北京人民大會堂盛大召開。以俄羅斯為首，共有來自全球一百三十多個國家的代表前來參加這次論壇，當中有二十九位國家和政府首腦親自出席，展現峰會影響力。而中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁更在峰會上共同宣誓合作決心，中俄聯盟儼然成形。

未來領導者的政策關乎全民利益

台灣上班族普遍薪水被凍漲，是近年來社會上最熱門的議題，追根究底是國家的經濟政策，從蔣經國總統執政時期的工業資本主義，在陳水扁總統時期大方向轉變為金融資本主義。

「愛倍多慈善音樂饗宴」 延續最純真的愛

由卓越媒體集團與良玉國際同濟會鐘家蔆董事長號召發起的慈善音樂巡演，於10月21日在國立勤益科技大學舉辦第三場演出，由資深小提琴家麥韻篁教授及鋼琴演奏家張麗玲教授連袂演出，更邀請中國笛名家陳靜老師、抒情男高音張明文教授、鍵盤名家江雯一同為音樂會帶來精彩絕倫的殿堂級視聽饗宴。

土地銀行落實ESG 朝全方位優質金融目標前進

土地銀行四度蟬聯《2023卓越銀行評比》優勝，今年榮獲「最佳ESG永續獎」的殊榮，面對全球積極落實ESG的浪潮，除貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的金融服務外，也藉此提升整體競爭力與營運績效，朝全方位優質金融機構發展。

兆豐銀行將待客如親的精神 深刻在每個服務場景

兆豐銀行以「尊重包容、專業信賴、誠信當責」為核心價值，提供客戶完善的金融商品與友善的專業服務。於國際金融、外匯、國際聯貸、專案融資與創業投資等領域，更是在國內外銀行中佔有一席之地。

永豐銀行重視客戶需求 致力財富增長及傳承護後

永豐銀行持續以客戶需求為引領，專業用心的優質服務深獲客戶讚賞，讓永豐銀行榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳客戶滿意獎」的肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。