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遠東銀行整合集團資源 優化產品及創新服務

聯合新聞網／ 卓越
遠東商銀總經理周添財將以「促進環境永續」「實現共榮社會」「創新產品服務」 及「建構永續治理」四大主軸落實永續發展。
遠東商銀總經理周添財將以「促進環境永續」「實現共榮社會」「創新產品服務」 及「建構永續治理」四大主軸落實永續發展。

遠東商銀成立近三十三年，品牌建立來自於有溫度且創新的行銷模式，與消費者雙向溝通，洞察客戶需求並精準回應，深受廣大民眾喜愛，榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳品牌形象獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳綠色金融成就獎」三大獎項的殊榮。

文．黃小玲 圖•遠東銀行提供

遠東商銀超前部署，帶領品牌發展多元產品及創新策略，運用整合集團資源提供創新服務、線上線下的專業與數位化服務、以客戶為導向實踐十樂品牌價值這三大主軸，建立其屹立三十三年的優質品牌形象。

運用集團資源提供優質服務
數位金融便捷高效

在運用整合集團資源提供創新服務方面，提供集團禮遇護照打造遠東生活圈，每年提供財富管理貴賓客戶「集團禮遇護照」，客戶可以優惠價格入住遠東飯店、或到亞東醫院進行各項專業的健檢服務，甚至是參加與元智大學合辦的「樂齡理財學苑」各項專業學程。

有別於一般銀行資源多侷限於金融領域，遠銀以金融為本體，長期結合集團眾多資源，包含百貨量販、飯店、醫療、電信、交通，乃至於學校。串聯關企優質產品及服務，打造「遠東生活圈」，為客戶提供豐富且多樣化的美好生活體驗。並辦理「樂齡理財學苑」，與遠東集團的元智大學合作以服務熟齡族群兼顧企業社會責任，提升客戶生活全方位的知識成長。

因應數位金融趨勢，遠東商銀提供線上線下的專業與數位化服務，主要作為有一、 落實One Team to One Service；除了客戶專屬的理財顧問外，遠銀財富管理結合稅務專家、投資顧問、信託保險等專家顧問團，運用「智慧互聯網‧專家即時通」線上理財諮詢視訊系統服務，讓專業的理財服務不受時間、地域的限制。二、客戶導向的專業服務；依據各年齡層建置適配人生各階段的理財管理系統，引發客戶潛在需求並自動化執行客群管理。三、持續數位化的便捷服務；遠東商銀積極拓展數位化變革，攜帶ipad行動e化理專到府服務，透過O2O下單、Line、APP等數位交易新平台，滿足客戶全時全場景交易需求，將銀行延伸至客戶場域，金融交易離櫃率高達九十三％、數位投資下單滲透率亦達八十六％。

員工穩定的幸福企業
客戶安心的優質理財

面對台灣銀行業競爭激烈的景況，遠東商銀以其核心價值、專業優勢精準掌握金融市場，讓員工穩定、客戶安心，是人員流動率低的幸福企業。遠東商銀有將近六成的理財顧問平均年資高達十五年以上，因此遠銀與客戶有著極為深厚的情感與信賴感，所以客戶能在沒有壓力下與我們分享其個人及家庭的需求。遠銀更以「公司鼓勵員工不斷自我增值及學習」評價最高，獲得「最佳雇主獎」的幸福企業。

針對客戶資產的管理，遠銀提供專業及多樣化的穩健商品，透過專業化的大數據分析，以A-B-C（ Aggressive、Balance、Conservative）量身訂做的模組提供客製化的投資建議；運用核心及衛星的產品組合來規劃客戶的資產配置，提供客戶人生不同階段的變化需求，做最適資產配置的因應調整。而且產品多樣及穩健即時的策略，讓遠銀各類投資商品包含股票、債券基金、海外債和ETF等，近年平均呈現穩健成長，各星等理財客戶的資產數（AUM）亦持續正成長，成效顯著。

遠銀非常重視人才的培訓，強調建立團隊、人機協同作業，既重視專業能力的提升，也強調跨領域的培養，同時輔以專業激勵課程，培養團隊默契。藉由系統化且紮實的教育訓練，幫理專奠定基礎、發揮潛能。除強化理專的KYC （Know Your Customer）及KYP （Know Your Product）的專業訓練，經過Role Play、case study及取得認證測試，更強調團隊合作的重要。

遠銀還集結了市場投資研究專業團隊、稅務及產品專家團隊，提供投資及稅務規劃建議，可預約專家即時通的數位平台，無遠弗屆的提供客製化理財方案予客戶。

遠東商銀首創環保新制服引領金融時尚綠風潮。
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樂齡理財學苑讓壯世代樂學
樂齡安養信託守護幸福未來

面對詭譎多變的市場，遠東商銀透過檢視財務狀況輔以風險承受度，協助客戶在多變市場環境下做好資產配置組合財富管理。在台灣邁入高齡化社會時，攜手元智大學辦理「樂齡理財學苑」，邀請元智大學教授及各領域菁英們擔任講師，為高齡客戶提供豐富且多樣化的課程，內容涵蓋經典智慧、生活美學、數位科技、智慧理財，以及健康樂活等五大學程，兼具學習、娛樂、社交等功能，協助高齡客戶在充滿歡樂的氛圍中學習、追求自我實現，享受豐足的人生。自二○一八年開辦迄今，深受客戶好評及推薦。

為了讓高齡者免受詐騙危機，保護高齡客戶資產，二○二一年遠銀升級信託服務內容，為高齡者量身打造「樂齡安養信託」，將金錢、有價證券、不動產、保險金等納入單一契約管理，滿足客戶多元需求及便利長者管理財產，同時整合遠東集團資源，提供客製化照護資源及服務，並積極與異業合作，強化全方位信託服務，以滿足高齡化社會的客戶需求。這項政策讓遠東銀行於二○二二年及二○二三年連續兩年榮獲金管會「信託2.0計畫」評鑑，安養信託獎B組第一名的殊榮。

此外，遠銀也將財富管理服務觸角從個人延伸到家族理財，從第一代客戶延伸到第二代，甚至第三代。以專屬高資產服務團隊，提供財富管理專業服務，包含資產配置、資產及企業傳承、家族理財、個人及企業融資、法務及稅務諮詢。此外，更結合「ELITE財富管理貴賓禮遇服務」，為高端客戶提供食衣住行育樂全方位秘書服務與禮遇優惠，優質貼心的個人化服務讓客戶加倍感動。

啟動綠色金融模式
落實永續發展政策

遠東商銀榮獲「最佳綠色金融成就獎」的肯定，彰顯其長久以來的努力和貢獻，為了能讓更多人重視環保及保護環境生態議題，遠東商銀著手制定「環保愛地球」系列活動，藉以深耕環保意識，並以「音樂快閃活動」在營業大廳舉辦音樂會，透過音樂演奏及保育經費贊助倡導保育瀕臨絕種的台灣黑熊，更動員所有主管高層進行愛護地球淨灘活動，以實際行動力響應環保，齊心宣示還給海洋乾淨的空間。

另外，遠銀還陸續將環保相關元素，運用於各項商品模式，例如運用環保科技布料製做的員工制服、環保材質的理財貴賓贈品及綠建築優惠房貸、普惠微型保單及樂齡安養信託等綠色金融商品，並且自二○二二年每周五為遠東商銀環保愛地球減碳日，共同實踐遠東商銀財富管理十樂品牌樂在公益的核心價值。

而為呼應國際發展趨勢，彰顯遠銀對於聯合國永續發展目標（SDGs）及台灣永續發展目標之重視，具體落實於營運決策，將以「促進環境永續」、「實現共榮社會 」、「創新產品服務」及「建構永續治理」為永續發展策略藍圖四大主軸，並融入企業文化與營運策略，積極發揮金融正向影響力，同時為利害關係人創造共好永續發展價值。

自媒體傳遞普惠金融知識
推出「安養信託結合捐贈功能」

遠銀財富管理已成立自媒體影音專案小組，將YouTube頻道改版升級，製播內容包含主管機關政策宣導、信託2.0微電影、落實理財知識、普惠金融、提供網路學習溝通管道等，充分發揮集團綜效。此外結合意見領袖之影響力，安排在YouTube、LINE及FB、IG等社群平台，邀請客戶一起參與十樂金融生活，以傳達企業永續經營理念。

同時為豐富及提升「遠銀樂齡安養信託」服務內容，遠東商銀特別與外部保險經紀人、家族資產管理、自動化投資顧問服務業者合作，以信託服務結合機器人理財顧問，推出「安養信託結合捐贈功能」，打造新穎多元的新型態信託服務，讓客戶同時享有信託與機器人理財顧問的雙重服務，開創信託2.0新業務模式。

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