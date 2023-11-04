新光銀行以專業和溫度 榮獲雙獎肯定

新光銀行長期關心社會議題，打造具有溫度的銀行，榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」；並且以專業規劃及親切服務，深得客戶喜愛與推薦，同時榮獲「最佳客戶推薦獎」的殊榮。

文．黃小玲 圖．新光銀行提供

新光銀行自二○一六年愛心志工社成立以來，結合友善資源及志工的影響力，推動各項社會共融專案的執行，打造新光銀行成為具有溫度的銀行，期許讓社會共融共好，創造更美好的生活環境，獲得《2023卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」的肯定。

以友善重視長者及弱勢

以公平待客鼓勵身障者

面對高齡化社會趨勢，新光銀行表示已於二○一八年啟動失智友善計劃，領先業界成為「首家失智友善銀行」，長期持續推動失智友善計劃，期待以企業影響力喚起大眾對失智議題的重視。

為提升民眾金融理財素養，新光結合核心職能與科技力，由內部團隊研發設計「校園銀行VR實境體驗」，為弱勢孩童注入理財教育新視野，並已獲得專利申請；為了深化公平待客精神，回應不同年齡層身障者對金融領域的特殊需求，量身打造理財課程、數位金融體驗宣導，消弭弱勢數位金融落差；而且

二○二二年起培力身障者成為金融教育講師，鼓勵身障講師突破自身困境投入社會，以「公平待客、礙無距離」的精神，打造更友善的金融環境。

由台灣永續能源研究基金會所舉辦第三屆「台灣永續行動獎」，新光銀行更連續三年展現聯合國永續發展目標（SDGs）成果，在本屆以「多元金融教育同理思維」獲銀獎殊榮，展現社會共融執行之成果受到肯定。

新光銀行總經理李正國（左）代表接受金管會主秘蔡福隆（右）頒獎。

專業深度及服務溫度

贏得客戶信賴並推薦

新光銀行致力成為一家有溫度的銀行，積極提升專業的深度及服務的溫度。對於理專的養成，除了規劃金融商品相關專業課程外，也鼓勵同仁積極考取專業認證，包含高齡金融規劃師、高級金融管理師（AFMA）、CFP等專業證照，認真負責的態度讓新光銀行同時榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳客戶推薦獎」的殊榮。

尤其在內部還導入了「愛學習學院」的線上學習系統，可依理專的專業資歷深淺，分層規劃多元的學習內容，提供全面的金融專業訓練，強化其對於商品選取及資產配置與規劃的能力。此外，資深理專傳承專業技能及服務經驗的師徒制，讓大家齊心共好，變成「一個客戶全行服務」的良善制度。

新光銀行高度重視理專與客戶之間的關係，與客戶的每一次接觸都以能貼近客戶的需求為出發點，理專除了具備提供個人化理財規劃之能力外，對於客戶的日常休閒、生活嗜好更是瞭若指掌，公司也不定期為理專舉辦各類軟性進修課程，讓他們在與客戶接觸時有更多的共同話題，拉近彼此距離，贏得客戶信賴。

重視金融防詐議題

多面向防範保障民眾權益

面對層出不窮的金融防詐議題，新光銀行也非常重視，並關心民眾信用卡網路消費安全，因應信用卡網路詐騙冒用手法推陳出新，積極主動製作宣導素材，以「4要4不要」口號提醒民眾，教導民眾如何防範信用卡網路詐騙，並透過新光銀行官方FB帳號、LINE帳號、ATM及分行電子看板等管道投放，提升民眾金融消費知識，響應金管會金融防詐政策。

新光銀行為防範信用卡詐騙冒用及網路海外交易冒用之風險，運用以下三道系統防線，採用「國際組織詐欺預防系統」、「聯合信用卡中心交易風險警示及控管系統」及「銀行內部態樣監控系統」，提升阻擋盜刷並降低詐騙交易發生，未來也將持續精進信用卡防範詐騙措施，協助消費者守護資產安全，落實公平待客原則。

李正國總經理表示新光銀行以成為客戶心中首選銀行為願景。

秉持「貼近生活、為客著想」

開發新行動銀行APP

新光銀行全自主設計及開發新行動銀行APP，結合全新介面、友善操作、安全快捷及獲獎肯定四大亮點，使客戶不只可以體驗最頂級的視覺饗宴及靈活操作體驗，還提供安心、體驗不中斷的服務，落實「貼近生活、為客著想」的數位金融價值主張。

新行動銀行APP結合圖像化全新介面呈現資產訊息，常用功能一眼可見，資訊瀏覽更快速，且採用Fido生物辨識、裝置綁定登入驗證更便捷，加上深層連結（Deep Link）搭配單一登入（SSO），快速通關安全穿梭各平台，為了不斷提供更好的服務，新光銀行持續於服務創新、永續發展及企業社會責任領域耕耘，近年新光數位金融榮獲德國iF設計獎、亞洲企業商會「國際創新獎」、德國國家設計獎、日韓亞洲設計獎等肯定。

展望未來，新光銀行以成為客戶心中首選銀行為願景，擬定具體策略執行計劃與三大策略目標。首要目標為優化放款結構，並積極推動高資本效益業務（中小企及消金業務），中小企業務拓展上將善用其信保基金產品，以抵減授信風險，並減少資本耗用，同時將深耕開拓分行客源，擴大中小企業基盤。

而穩健財務結構，提升淨手收占比為第二大策略目標，將以在地中小企業主、科技園區新貴、穩定現金流偏好之高資產族群為目標客戶，滿足其理財需求以擴增高資產潛力客群，並依據客戶分群提供客製化權益及優惠，持續提升財富管理客群往來黏著度；第三大策略目標為專注數位核心、優化服務體驗。相信在新光銀行不斷地努力下，達成其願景指日可待。