快訊

公天竺鼠裝女生混進籠內「1年狂生88隻」 飼主1決定翻身變百萬富婆

快訊／台8女神陳子玄曬婚紗照「宣布再婚」 找到對的人

撞擊影片曝光！高雄女駕駛衝撞機車釀1死6傷 男騎士被夾扁慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光銀行以專業和溫度 榮獲雙獎肯定

聯合新聞網／ 卓越
新光銀行榮獲《2023 卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」、「最佳 客戶推薦獎」雙獎殊榮，穩健經營及專業服務深獲肯定。
新光銀行榮獲《2023 卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」、「最佳 客戶推薦獎」雙獎殊榮，穩健經營及專業服務深獲肯定。

新光銀行長期關心社會議題，打造具有溫度的銀行，榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」；並且以專業規劃及親切服務，深得客戶喜愛與推薦，同時榮獲「最佳客戶推薦獎」的殊榮。

文．黃小玲 圖．新光銀行提供

新光銀行自二○一六年愛心志工社成立以來，結合友善資源及志工的影響力，推動各項社會共融專案的執行，打造新光銀行成為具有溫度的銀行，期許讓社會共融共好，創造更美好的生活環境，獲得《2023卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」的肯定。

以友善重視長者及弱勢
以公平待客鼓勵身障者

面對高齡化社會趨勢，新光銀行表示已於二○一八年啟動失智友善計劃，領先業界成為「首家失智友善銀行」，長期持續推動失智友善計劃，期待以企業影響力喚起大眾對失智議題的重視。

為提升民眾金融理財素養，新光結合核心職能與科技力，由內部團隊研發設計「校園銀行VR實境體驗」，為弱勢孩童注入理財教育新視野，並已獲得專利申請；為了深化公平待客精神，回應不同年齡層身障者對金融領域的特殊需求，量身打造理財課程、數位金融體驗宣導，消弭弱勢數位金融落差；而且

二○二二年起培力身障者成為金融教育講師，鼓勵身障講師突破自身困境投入社會，以「公平待客、礙無距離」的精神，打造更友善的金融環境。

由台灣永續能源研究基金會所舉辦第三屆「台灣永續行動獎」，新光銀行更連續三年展現聯合國永續發展目標（SDGs）成果，在本屆以「多元金融教育同理思維」獲銀獎殊榮，展現社會共融執行之成果受到肯定。

新光銀行總經理李正國（左）代表接受金管會主秘蔡福隆（右）頒獎。
新光銀行總經理李正國（左）代表接受金管會主秘蔡福隆（右）頒獎。

專業深度及服務溫度
贏得客戶信賴並推薦

新光銀行致力成為一家有溫度的銀行，積極提升專業的深度及服務的溫度。對於理專的養成，除了規劃金融商品相關專業課程外，也鼓勵同仁積極考取專業認證，包含高齡金融規劃師、高級金融管理師（AFMA）、CFP等專業證照，認真負責的態度讓新光銀行同時榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳客戶推薦獎」的殊榮。

尤其在內部還導入了「愛學習學院」的線上學習系統，可依理專的專業資歷深淺，分層規劃多元的學習內容，提供全面的金融專業訓練，強化其對於商品選取及資產配置與規劃的能力。此外，資深理專傳承專業技能及服務經驗的師徒制，讓大家齊心共好，變成「一個客戶全行服務」的良善制度。

新光銀行高度重視理專與客戶之間的關係，與客戶的每一次接觸都以能貼近客戶的需求為出發點，理專除了具備提供個人化理財規劃之能力外，對於客戶的日常休閒、生活嗜好更是瞭若指掌，公司也不定期為理專舉辦各類軟性進修課程，讓他們在與客戶接觸時有更多的共同話題，拉近彼此距離，贏得客戶信賴。

重視金融防詐議題
多面向防範保障民眾權益

面對層出不窮的金融防詐議題，新光銀行也非常重視，並關心民眾信用卡網路消費安全，因應信用卡網路詐騙冒用手法推陳出新，積極主動製作宣導素材，以「4要4不要」口號提醒民眾，教導民眾如何防範信用卡網路詐騙，並透過新光銀行官方FB帳號、LINE帳號、ATM及分行電子看板等管道投放，提升民眾金融消費知識，響應金管會金融防詐政策。

新光銀行為防範信用卡詐騙冒用及網路海外交易冒用之風險，運用以下三道系統防線，採用「國際組織詐欺預防系統」、「聯合信用卡中心交易風險警示及控管系統」及「銀行內部態樣監控系統」，提升阻擋盜刷並降低詐騙交易發生，未來也將持續精進信用卡防範詐騙措施，協助消費者守護資產安全，落實公平待客原則。

李正國總經理表示新光銀行以成為客戶心中首選銀行為願景。
李正國總經理表示新光銀行以成為客戶心中首選銀行為願景。

秉持「貼近生活、為客著想」
開發新行動銀行APP

新光銀行全自主設計及開發新行動銀行APP，結合全新介面、友善操作、安全快捷及獲獎肯定四大亮點，使客戶不只可以體驗最頂級的視覺饗宴及靈活操作體驗，還提供安心、體驗不中斷的服務，落實「貼近生活、為客著想」的數位金融價值主張。

新行動銀行APP結合圖像化全新介面呈現資產訊息，常用功能一眼可見，資訊瀏覽更快速，且採用Fido生物辨識、裝置綁定登入驗證更便捷，加上深層連結（Deep Link）搭配單一登入（SSO），快速通關安全穿梭各平台，為了不斷提供更好的服務，新光銀行持續於服務創新、永續發展及企業社會責任領域耕耘，近年新光數位金融榮獲德國iF設計獎、亞洲企業商會「國際創新獎」、德國國家設計獎、日韓亞洲設計獎等肯定。

展望未來，新光銀行以成為客戶心中首選銀行為願景，擬定具體策略執行計劃與三大策略目標。首要目標為優化放款結構，並積極推動高資本效益業務（中小企及消金業務），中小企業務拓展上將善用其信保基金產品，以抵減授信風險，並減少資本耗用，同時將深耕開拓分行客源，擴大中小企業基盤。

而穩健財務結構，提升淨手收占比為第二大策略目標，將以在地中小企業主、科技園區新貴、穩定現金流偏好之高資產族群為目標客戶，滿足其理財需求以擴增高資產潛力客群，並依據客戶分群提供客製化權益及優惠，持續提升財富管理客群往來黏著度；第三大策略目標為專注數位核心、優化服務體驗。相信在新光銀行不斷地努力下，達成其願景指日可待。

延伸閱讀

整理包／全國最大！ ITF台北國際旅展今天登場 6大QA一次查

詐團騙信用卡號綁消費APP 車手竄LaLaport狂買百萬金條

玉山銀放款 衝破2兆元

幫派勾結理專 列金檢重點

相關新聞

中俄深化一帶一路 東西陣營矛盾加劇

十月十八日，由中國大陸倡議的「第三屆一帶一路峰會」在北京人民大會堂盛大召開。以俄羅斯為首，共有來自全球一百三十多個國家的代表前來參加這次論壇，當中有二十九位國家和政府首腦親自出席，展現峰會影響力。而中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁更在峰會上共同宣誓合作決心，中俄聯盟儼然成形。

未來領導者的政策關乎全民利益

台灣上班族普遍薪水被凍漲，是近年來社會上最熱門的議題，追根究底是國家的經濟政策，從蔣經國總統執政時期的工業資本主義，在陳水扁總統時期大方向轉變為金融資本主義。

「愛倍多慈善音樂饗宴」 延續最純真的愛

由卓越媒體集團與良玉國際同濟會鐘家蔆董事長號召發起的慈善音樂巡演，於10月21日在國立勤益科技大學舉辦第三場演出，由資深小提琴家麥韻篁教授及鋼琴演奏家張麗玲教授連袂演出，更邀請中國笛名家陳靜老師、抒情男高音張明文教授、鍵盤名家江雯一同為音樂會帶來精彩絕倫的殿堂級視聽饗宴。

土地銀行落實ESG 朝全方位優質金融目標前進

土地銀行四度蟬聯《2023卓越銀行評比》優勝，今年榮獲「最佳ESG永續獎」的殊榮，面對全球積極落實ESG的浪潮，除貫徹公司治理、綠色環保與社會參與的金融服務外，也藉此提升整體競爭力與營運績效，朝全方位優質金融機構發展。

兆豐銀行將待客如親的精神 深刻在每個服務場景

兆豐銀行以「尊重包容、專業信賴、誠信當責」為核心價值，提供客戶完善的金融商品與友善的專業服務。於國際金融、外匯、國際聯貸、專案融資與創業投資等領域，更是在國內外銀行中佔有一席之地。

永豐銀行重視客戶需求 致力財富增長及傳承護後

永豐銀行持續以客戶需求為引領，專業用心的優質服務深獲客戶讚賞，讓永豐銀行榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳客戶滿意獎」的肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。