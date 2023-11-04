永豐銀行重視客戶需求 致力財富增長及傳承護後

永豐銀行持續以客戶需求為引領，專業用心的優質服務深獲客戶讚賞，讓永豐銀行榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳客戶滿意獎」的肯定。

文．編輯部 攝影•溫偉廷

永豐銀行以客戶資產增長為核心，理財專員均具有豐富的經驗和深厚的市場知識，透過KYC、KYP深度了解客戶後，提供其相對應的理財服務及多元的財務規劃建議，不論在投資基金、海外債、美股等投資工具，為每一位客戶創造投資價值，並在不斷變化的市場中給予策略建議，幫助他們實現財務目標。

以客戶為中心的規劃

繳出漂亮的成績單

對客戶而言，操作上偏向長期投資，商品選擇則以多元分散的方式來降低風險，均有利客戶資產長期穩健增長。因此儘管近年資本市場波動加劇，截至二○二三年八月，永豐銀行財管客戶數相較二○二二年底仍成長八％、資產規模提升九％，繳出一張漂亮的成績單。

永豐銀行近年數位轉型的成果於商品、行銷、交易、服務等不同面向逐步發酵；在商品面，「永豐ibrAin」智能理財近三年持續因應外部法規調整服務架構，陸續推出線上簽署「投資顧問委任契約」、「調整計畫」等功能，藉由系統每日檢視客戶投資組合，並配合市場波動來發送訊息提醒客戶調整計畫，朝客戶設定之預期收益目標邁進。在行銷面，推出「永豐財富管理數位網頁」以深入淺出的方式介紹基金、ETF、美股、保險等商品，作為客戶理財知識敲門磚，並藉由更深一層對各項金融商品的認識，掌握財富增值良機。

在交易流程面，永豐銀行領先業界陸續推出「基金速配」、「債券速配」與「效率投資法速配」等三項「商品速配」服務，打造以客戶為中心的服務流程，以遠端服務為客戶進行理財諮詢以及快速數位下單為目標，不受分行營業時間與場域限制，提供客戶能夠魚與熊掌兼得的創新金融服務。客戶只要登入網路銀行或行動銀行APP即可一鍵確認，大幅節省臨櫃交易需要的時間，使客戶可隨時隨地輕鬆理財。服務面永豐銀行主動透過社群平台方式，將專業市場分析與操作建議直接傳遞給客戶並提供差異化建議，使客戶第一時間取得市場動向及建議，獲得客戶極大好評。

永豐銀行近年積極打造一站式購足金融場域，滿足不同客群人生各階段不同的理財需求，在普惠金融理念驅動下，為滿足小資族、社會新鮮人「滑」世代想小額投資參與美股市場的投資人，推出「ShareShares」平台，省去額外開戶與匯款的麻煩，運用定期定額的方式買入高價位股票，每月最低只要 一千元，就可以投資美股，為自己創造被動收入。

致力打造尊榮服務

讓客戶安心退休及傳承

永豐銀行財富金融處資深副總經理蔡隆裕 表示將持續以客戶需求為引領，致力打造 尊榮服務。

此外，在近年廣受國人討論的退休議題上，永豐銀行發現了一般民眾往往因退休準備牽涉的內容龐雜，而不知從何開始的痛點，因此搭建了「永豐退休理財樹」網站，網站中將客戶以年齡分成不同客群，再把退休比喻成種樹，以引導方式協助客戶了解退休觀念，再進行試算了解退休缺口，最後在解決方案的部分也整合了永豐現有的各產品線，投資、保險、安養信託等一站俱全，無論小資或是高端客群的退休需求都能獲得滿足，以普惠金融的精神貫徹幫助大眾準備退休的理念。

永豐致力打造尊榮服務，提供資產達新臺幣三千萬以上的「永傳」會員，線上美元換匯減四分、「永豐財富無限卡」每年六次免費機場接送、每月最多六張高鐵商務車廂免費升級、每日免費市區停車四小時、專屬生日金Bee，亦不定期規劃主題講座，其中與榮總合作的健康講座，也深得客戶好評，除提供便捷尊榮金融服務、分享新知外，永豐銀行持續聚焦「傳承護後」的理念，今年推出永傳家屬體驗會員專案，讓永傳會員親屬可體驗永豐尊榮權益，將最好分享給最愛。