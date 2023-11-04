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未來領導者的政策關乎全民利益

聯合新聞網／ 卓越

台灣上班族普遍薪水被凍漲，是近年來社會上最熱門的議題，追根究底是國家的經濟政策，從蔣經國總統執政時期的工業資本主義，在陳水扁總統時期大方向轉變為金融資本主義。

文•陳威霖

工業資本主義的基本理論基礎，是以資本投入設備、生產製造創造價值、利潤，亦即不斷增加工廠生產的商品和服務，同時也提升每個參與生產的人之價值和收入。金融資本主義，則非「實體經濟」，而是從房產租金、放款利息、保險費用，等等附加在生產力上面的經濟租，實質上並不產生價值。

從歷史軌跡洞悉財富分配發展

工業資本主義的財富分配原則，是將價值和利潤，從企業分佈到每個個人，而金融資本主義，則將價值和利潤，集中在金控集團等少數寡頭家族手上。回歸歷史的軌跡，自從一九一四年以來，財閥資本家透過美國的影響力在全球推廣的新自由主義，實則為資本家服務的金融資本主義。把資本收取的租金和利息計算進入GDP裡面，造成經濟繁榮的假象，實則對於個人和社會並沒有實質的生產貢獻。

這就是為什麼在股市頻創新高、房地產價格居高不下的全球榮景之中，為何每個人的幸福感卻在降低，並呈現出債務通縮現象。因為每一個人從開始進入社會，甚至從學生時代開始，就對富人們控制的銀行不斷地付出更多的個人勞動所得。這也就可以解釋為何GDP國民生產總值每年在增加，房地產價格持續上漲，而大多數也分享財富成長的國民，卻頻頻抱怨生活水平、幸福感在降低。因為財富在過去二十年，已經被集中到一％的富人階級手中了！多數人只能在網絡上羨慕富人們的錦衣玉食、豪華生活，然後酸言酸語地攻擊富人們一時的窘態引以為樂！

十九世紀的古典政治經濟學認為土地資產、公共設施、基礎建設，甚至於提供資金的銀行都必須隸屬於國家，以利盡量降低生產過程中沒必要的成本。如今從二十世紀伊始，至今仿效美國制度成立的民主國家，這些國家資源卻逐漸被極少數人所掌握，從台灣頭到台灣尾一棟一棟高級辦公大樓的名字，是再清楚不過的例子。此一經濟租，從辦公大樓、住宅，已經延伸到與生產製造直接相關的工業區土地及廠房，即使被閒置也能年年漲價。多數的上市公司也靠囤積不動產，維持其股價，而無須為社會、為股民們不斷地創造其應盡義務的經營價值。

資本家以金錢干預政治
富者越富卻無視全民困境

本意更容易採納民意進行改革的民主國家，現在要改變政府的政策方向卻越來越困難。因為每四年一次的選舉，需要耗費大量的資金，而龐大資金背後支持的絕大多數是金融家族和大地主。民主選舉政治體制的領導者，經由政治捐獻所支持當選，必然需要多傾聽金主們的意見。因此資本家族財富成癮、俯視一般人的血統，很難會為了國家和社會利益，削減自身的利益。而一般人對豪門仰視和羨慕的財富模仿，對房地產的無限需求，也似乎是難以逆轉的全民現象。

台灣目前的銀行九十％以上的貸款，都提供給房地產，十％不到的社會資金，再除去金控集團用於自身企業的投資；金融機構偏好的台積電、鴻海、台塑集團等一千多家上市公司的貸款，還能有多少留給絕大部分的中小企業和新創科技公司？因此國家整體的經濟活力，只能依靠這不到十％以下的資金，以及上市公司既得利益領導層極少數人對於事業的衝勁兒了！無怪乎社會地位崇高如施振榮，也要回鍋宏碁為其兒子接班鋪路，而多數科技公司超過七十歲的高管們，仍然戀棧利益而不肯交棒，使得台灣企業的領導階層都是骨灰級的人物。如此的產業結構，無法有後繼的新血來對企業做出貢獻，因此薪酬也難以調整，如此困境年復一年也理所當然了！

如果國家經濟大方向，沒有一位敢於做出大刀闊斧政策改革的領導人，僅憑政府每年強制要求企業提高工資，無非捨本逐末、緣木求魚。再換哪一位總統執政，都改變不了台灣九十九％國民繼續領取對比其他先進國家更低薪水的趨勢！

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