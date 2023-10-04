顛覆人類新生活 光禾感知用AI開創新紀元

你相信嗎？全台正火熱的AI虛擬主播居然是間成立不到十年的科技公司，僅花了七個月就完成的作品。在這一系列的數位浪潮中，OSENSE光禾感知科技是如何搶佔先機？在這百花齊放的新興戰場上又該如何站穩腳跟？

文．陳怡瑄 攝影．孫玉璞

創業，對許多人來說，一次都無比困難，但對王友光來說，每次創業都是新的學習和成長。現今創業第七次，公司專注於影像科技與AI技術，不僅帶領團隊打造出受奧委會青睞，全台第一個國際性棒球多面向科技應用服務，和只須透過手機，就能體驗高畫質的虛擬空間建置平台。現透過豐富的實戰經驗與厚實的研發能量，讓AI應用能以最簡易的方式，融入你我生活當中，開創新商機。

先進的AIGC生成技術

全台首位AI主播問世

擁有跨領域的創業經驗，讓王友光具備更敏銳的能力並整合不同產業，在不斷的虛心求教、跨域學習、多元整合下，王光友於二○一七年正式成立OSENSE光禾感知科技（以下稱光禾感知），數年內透過核心技術的不斷突破，屢屢在國際上嶄露頭角。更曾被日本最大財經雜誌《日經 Nikkei Business 》選為「尋找十年後的 Google 、改變世界的一百家公司」，唯一上榜的台灣企業。

近年AI人工智慧蓬勃發展，不少公司都將AI運用在各項技術層面上，也為人類帶來更多的便利。而有著深厚研發實力的光禾感知更是當仁不讓，首推的AI影像服務，在二○二三年六月與電視台合作，透過先進的AIGC生成技術，產生如同真人一般的影像，推出全台首名「AI主播」，未上線就引發熱烈討論，且AI虛擬主播具備學習能力，隨著播報次數增加，口氣跟語調都會更加自然，正式上線後，更是掀起各界的廣大迴響。

「這絕對是未來影響人類生活的重大課題」王友光一語道破，並接著補充道，如今我們看到的「AI影像」就像是個題目，不管是3D、AR、VR、虛擬人或元宇宙，回歸原理皆是影像技術，秉持著「台灣研發，遍地全球」的目標，深知視覺科技就是跨國的捷徑，因此多年來一直堅持影像相關技術發展，於是在不同時期的市場需求上，我們都能快速步入軌道，並提供最完善的成品。

目前AI主播不僅有著熱度同時更是對未來的布局，王友光期望透過AI主播引領潮流，讓社會大眾明白AI其實已充斥在你我的生活當中。

Qubby AI 將網紅、明星、科學家及歷史人物獨 特人格、外型、聲音、專業知識等結合，提供用 戶與不同的角色聊天、辯論、學習，是相當趣味 的互動式AI。

整合3D虛擬角色的互動平台

如今全球虛擬、科技相關領域競爭激烈，光禾感知積極活用其優點，導入實際應用，繼而從虛擬人延伸出三大面向，分別為「AI虛擬人影音生成」、「AI虛擬人助理」及「Qubby AI人物」，AI虛擬人影音生成是指使用者可以透過AI，根據給定的腳本或素材，高速生成大量的高畫質影片，其中最好的例子便是AI虛擬主播；而AI虛擬人助理結合戶外螢幕，如Kiosk，讓使用者可透過觸碰、隔空手勢或語音進行自助服務，可化身為AI櫃檯、AI店員或AI導覽員等角色提供服務； Qubby AI 是架構於LINE上面的虛實整合3D虛擬角色互動平台，相較於前者，Qubby AI與使用者更為貼近，AI甚至有人設、有靈魂、記憶腳本，並結合LLM協助企業進行多樣化的任務，如產品代言人、客服等，讓企業不但能節省時間與人力，還能提高效率與精確度。

「吾乃蜀國諸葛孔明也。心存智慧，志在為國家與人民謀福祉。汝有何問題，請賜教。」你能想像穿越時空與諸葛孔明在線上聊天嗎？Qubby AI將網紅、明星、科學家及歷史人物獨特人格、外型、聲音、專業知識等結合，提供用戶與不同的角色聊天、辯論、學習，是相當趣味的互動式AI。

王友光也提到，以往AIGC所生成的內容，通常缺乏人情味與個性化，但公司研發出的Qubby AI，未來用戶可使用照片或預設裝扮，定義自己的虛擬角色外貌、髮型、服裝及配飾等，並可以加入自己的聲音，在虛擬世界中客隆出近似現實中的自己，並可進行趣味對答聊天的社交互動、知識辯駁、商品帶貨等好康推薦應用。

善用虛擬人

達成三贏局面

目前虛擬人應用愈來愈普及，讓人們對於生活、自身期望都在虛擬世界裡實體化，未來真人與虛擬人之間的關係將會變得密不可分。王友光表示，公司研發這項技術，不僅讓Ｂ端（企業）透過虛擬人完成事業經營目的，更希望Ｃ端（消費者）都可以得到樂趣，達成三贏局面。

虛擬人的技術不斷更新，應用領域也不斷擴大，面對不斷改革的技術和市場趨勢，光禾感知深知要隨時上緊發條，期望未來透過AI虛擬人帶給社會無限的話題與歡樂。