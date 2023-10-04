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遠雄人壽待客如親 秉持同理用心永續經營

聯合新聞網／ 卓越
遠雄人壽「守護億隻鴞」生態復育案獲頒TSAA 台灣永續行動獎-SDG15 銀獎殊榮。
遠雄人壽「守護億隻鴞」生態復育案獲頒TSAA 台灣永續行動獎-SDG15 銀獎殊榮。

遠雄人壽多年來承載著超過兩百多萬名保戶的信任與託付，提供專業和有溫度的保險服務，成為每個家庭穩健而堅實的後盾，發揮品牌影響力。

文•編輯部

今年是遠雄人壽陪伴國人的第三十個年頭，多年來以「待客如親、同理用心」的服務熱忱，一步步從商品研發、組織發展、品牌形象、企業社會責任等各面向追求永續發展，積極朝向維持適當的資本強度，追求適度的市場占有率及資產規模成長目標邁進，並入列公平待客評核排名前二十五％，位居壽險業前段班。

堅實營運韌性　連年獲利成長

面對嚴峻的金融環境，遠雄人壽透過固定收益投資，持續創造穩定的獲利，二○二二年總保費收入五七二億元，盈餘再創新高，稅後淨利達六○‧六七億元，每股稅後盈餘四‧八八元；連續八年獲中華信評確認發行體信用評等及財務實力評等均為「twA+」等級，展望「穩定」，資本與獲利能力在「強」等級，二○二三年資本適足率RBC超過三○○％，遠雄人壽持續從堅實財務結構、穩健投資、強化風險韌性、培育關鍵人才、推動保障型商品等面向進行策略性調整，以順利接軌IFRS17及ICS，持續朝向中大型壽險公司的目標邁進。

此外，遠雄人壽提前佈署營運持續管理制度建置專案，建立全公司營運持續計畫，確保重要業務流程不受重大事件影響，並取得台灣檢驗科技SGS「ISO 22301營運持續管理系統BCMS」國際標準驗證，保障所有客戶及利害關係人權益，獲得第十屆台灣保險卓越獎「風險管理專案企劃」銀質獎殊榮。

善盡企業社會責任的遠雄人壽獲獎無數。
善盡企業社會責任的遠雄人壽獲獎無數。

落實公平待客　體現普惠金融

遠雄人壽秉持守護每一個家的理念，提供與時俱進的完善保障，致力普惠金融，因應高齡化時代及對健康與醫療保障的重視，陸續強化高保障壽險、定期醫療險、手術險、癌症險等保障型商品的開發及推動；在國家積極致力提高國人保險保障之際，針對一倍型終身壽險與定期壽險商品，以最新生命表訂價，設計出更具吸引力、保費更低廉的保障型商品，助益肩負家庭生計的客戶們補足死亡保障缺口，落實保險保障的真價值。

為落實金融保險業消費者權益，善盡企業社會責任，遠雄人壽將「待客如親、同理用心」理念化為實際行動，透過公平待客推動委員會實質督導，並組成跨功能團隊，二○二三年榮獲主管機關評選為「公平待客原則評核」排行前二十五％的績優金融保險業者。

同時，遠雄人壽也持續深化數位服務優勢，運用行動化數位工具為保戶提供便捷、高效的優質體驗，全盤檢視作業流程，規劃具體優化作為，如導入「手語視訊翻譯平台」服務，建立與聽語障保戶暢通、無礙溝通管道，讓保險不只是保險。而遠雄人壽也以捐贈微型保險費的方式，幫助身心障礙者、經濟弱勢家庭、高齡長者、罕病患者等族群；並贊助上百家非都會區、社會資源相對欠缺的中小型社福機構，點亮社會角落的希望，實踐「普惠金融」的意涵，將保險轉化為社會希望與大愛。

關注氣候變遷　實踐永續金融

在ESG浪潮帶動下，遠雄人壽依循聯合國責任投資（Principle of Responsible Investment, PRI）六大原則，將環境、社會和公司治理（ESG）因子等非財務績效納入投資決策，並發揮機構投資人盡職治理的職能，透過低碳投資促進產業綠色轉型。並積極響應政府鼓勵壽險資金投入五加二新創重點產業，尋求符合聯合國永續發展目標的投資機會，二○二二年五加二創新產業投資金額達新台幣逾一百六十億元，以行動支持政府淨零碳排的能源政策發展目標，連續二年榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類—永續主題投資」銀級肯定。

遠雄人壽也自二○二一年起正式導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，完成ISO 14067碳足跡盤查，藉由徹底檢視營運與業務所消耗的能源，逐步擬定減碳計畫，透過有效管理作為及第三方查證，確實掌握能源風險管理，減少碳足跡與提升能源使用效率，展現實踐綠色企業的決心與承諾。

遠雄人壽連續5 年舉辦家庭照顧者喘息服務公益舞台劇。
遠雄人壽連續5 年舉辦家庭照顧者喘息服務公益舞台劇。

促進社會共融　

獲國內外大獎肯定

遠雄人壽也積極實踐企業社會責任與永續發展，致力專業服務與溫暖關懷，展現保險業的核心價值，連續三年獲亞洲評價最高的CSR指標大獎「亞洲企業社會責任獎」肯定。

長期落實社會責任的作為，除連續五年推展「喘口氣．給力」家庭照顧者喘息服務，讓辛苦的家照者紓解壓力；並攜手全台志工、各領域專業Mentors，持續蹲點關懷偏鄉國小，藉由生命教育提升學童視野，帶動多元學習給予啟發；且十三年來不間斷提供癌症家庭子女獎助學金，幫助千位以上學子能致力學業、積極向上。

在維護生物多樣性上，連續三年推動「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，致力保護及維持台灣生物系統穩定，並透過舉辦《愛不鴞失．擁抱自然》守護億隻鴞特展，齊力為生態與地球的永續努力向前，今年更入圍第十九屆《遠見》ESG企業永續獎、獲頒TSAA台灣永續行動獎─SDG15「銀」獎及第十屆保險卓越獎「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎殊榮。

面對下一個三十年，遠雄人壽將ESG融入本業，以「健康、低碳、共榮」為永續發展願景，攜手各方利害關係人，以具體行動推動永續發展良善循環，為個人家庭、社會環境增添好生活，用心守護這片土地上的每一個生命。

卓越雜誌2023.10號450期
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