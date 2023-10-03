中銀行期許社會共融共好 落實永續經營願景

台中銀行榮獲「最佳永續經營獎」、「最佳社會共融獎」雙獎殊榮，肯定該行對社會共好的付出以及秉持專業永續經營的願景，善盡企業社會責任的精神殊值嘉許。

文．黃小玲 圖．台中銀行提供

深耕台灣七十年的台中銀行，在《2023卓越銀行評比》中榮獲「最佳永續經營獎」的肯定；隨著環境汙染及氣候變遷日益嚴重，永續發展成為當前全球經濟轉型的首要目標。

台中銀行一直以良好的公司治理與誠信經營為營運基礎，將永續經營理念融入核心業務，積極推動永續金融，如綠色投融資、永續供應鏈管理及逐步建置太陽能光電工程，並持續結合金融與科技元素，推行便捷又安心的數位金融服務以落實普惠金融。

致力推動綠色金融

堅持企業永續發展

台中銀行表示，身為金融服務之提供者，七十年來秉持取之於社會、用之於社會的理念，近年更致力於推動綠色金融，透過中小企業信用保證基金，強化對綠色授信之廣度與深度，除了再生能源設備建置外，也積極協助產業轉型、促進汙染防治及興建綠建築等，引導企業重視環境、社會及公司治理（ESG）議題，型塑產業追求永續發展的良性循環。

長期以來堅持永續經營理念的台中銀行，以實際行動與環境共好。對內，積極推行綠色採購、推動無紙化作業、響應各種環保作為；對外，為減少碳排放量，發起「小綠人養成計畫」，鼓勵客戶使用電子帳單、善加利用數位服務功能，並致力推動綠色金融，強化綠色授信的深度及廣度，協助產業轉型、引領企業重視ESG議題不遺餘力，今年更榮獲「2023中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」之「綠色授信推動獎」的肯定。

用心經營創新服務 屢獲得獎肯定

台中銀行近年來榮獲台灣證券交易所第八屆公司治理評鑑列為前五％之上市公司、教育部體育推手獎（贊助類金質獎及贊助類長期贊助獎）、台灣票據交換所eFCS特定銷帳處理業務推動獎、經濟部中小企業處Buying Power社會創新產品及服務採購獎、台中市政府幸福職場（三星獎、推動幸福五星獎／集團獎、幸福創意獎）、金融聯合徵信中心金安獎及金優獎、海外信保基金新南向國家送保融資金額成長優等獎及COVID-19專案送保優等獎、中小企業信保基金送保案件催收績效優良獎等，足見各界對台中銀行的高度肯定。未來不論在業務或是企業社會責任上，台中銀行承諾將持續為所有客戶及社會大眾做出更多努力以不負各界期待。

正在興建中的台中銀行新總行大樓外觀氣勢磅礡。

種下七千棵愛心樹

守護台灣海岸環境

今年適逢台中銀行開業屆滿七十週年，為了讓生活環境永續美好、並善盡守護地球之責，特與財團法人慈心有機農業發展基金會攜手合作，要在台灣部分地點種植七千棵樹，日前並由董事長王貴鋒及總經理賈德威帶領同仁們舉辦「永續生活，森日快樂—台中銀行七十週年植樹活動」，參加者共襄盛舉一同為台灣海岸屏障盡一份力。

這次活動地點位於苗栗縣臨海區域，台中銀行表示由於海岸環境多強風、氣溫高、雨量少，對植物生長極為困難，種植樹種需以固沙耐旱的林投、黃槿、木麻黃三者為主，希望這些樹苗來日能成為一層一層的天然防風屏障，防風定砂、保護土地、守護我們的美麗家園，豐富海岸環境生物的多樣性。在見證台中銀行持續成長的第七十週年，大家一起種下帶著期許與希望的樹苗，未來也將持續關注環境議題，與大眾齊心減緩氣候變遷的衝擊，相信用心灌溉，必能永續成長！

台中銀行自2018 年起已連續六年舉辦捐血活動，愛心義舉令人感佩。

積極推動社會共融方案

友善付出回饋鄉里

台中銀行還同時榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳社會共融獎」，肯定其對社會共融共好的友善付出。台中銀行表示，他們配合金融監督管理委員會推動失智友善金融體系及失智者財務安全保障計畫，並與台中市政府衛生局合作，舉辦失智識能教育訓練，強化員工對失智者的溝通技巧，保障失智者資產安全，使失智者也享有友善的金融服務權利。截至去年底，台中銀行為打造失智友善社區，全台八十餘家營業據點全數加入「失智友善組織」，更有二四一三位行員成為「失智友善天使」，提供失智者適切的協助與服務，讓失智者免於不平等的金融服務待遇。

此外，台中銀行還與人安基金會共同舉辦「寒士慶端午活動」、「寒士慶中秋活動」，並在世界地球日時，送愛心捐贈再生電腦協助偏鄉學校或弱勢族群，盼能降低城鄉間數位學習的落差，創造環境、企業、社會及弱勢團體的四贏成果。亦舉辦關懷盃為原住民棒球運動加油、推廣傳統曲藝文化、音樂會及園遊會與民眾同樂，並捐贈圖書巡迴車展開閱讀的翅膀，希望能機動性走入更多的校園和社區，照顧更多需要協助的孩子。

過去在新冠疫情沸騰期間，台中銀行也熱心助農嘉惠學子，讓受外銷影響的鳳梨能有效去化，攜手抗疫助農民，透過雲林古坑鄉蔬果運銷合作社協助購買並辦理助農專案，採購雲林古坑鄉

二五○○公斤出口等級鳳梨，分別捐贈神岡國中、神岡國小及社口國小中低收入戶家庭，三所學校亦回贈感謝狀以表達謝意。

未來，台中銀行許諾永續善盡企業社會責任，發揚「用心關懷、璀璨其中」的企業理念到社會的每個角落，秉持「穩健營運、友善創新、永續發展」三大企業經營原則，為打造更友善的生活環境而持續努力。