彰銀發揮金融專業實踐最佳客戶服務 提升中小企業永續發展

此次榮獲《2023卓越銀行評比》中「最佳中小企業服務獎」及「最佳客戶推薦獎」的彰化銀行，長期關注國內外趨勢倡議，致力實踐永續發展目標，並以金融專業積極回應社會目標與期待，將永續精神融入核心業務及營業活動，創造更佳的社會、環境及經濟效益平衡，成為客戶信任、支持與推薦的金融機構。

文．陳怡瑄 圖．彰化銀行提供

中小企業是臺灣經濟發展的重要根基，彰化銀行（以下稱彰銀）長期力挺中小企業，疫情及疫後期間不間斷協助客戶渡過難關。

輔導企業升級轉型

成為企業背後支持的力量

彰化銀行致力提供全方位的金融服務，並積極配合政府「本國銀行辦理六大核心戰略產業放款」、「中小企業千億振興」、「疫後振興專案貸款」與「低碳智慧納管貸款」等政策，提供全面性、可靠、專業之多元融資方案、創新轉型的資金支援與諮詢輔導。

彰銀根據不同產業特性靈活規劃貸款架構，促進企業基礎升級、數位轉型及永續發展，照顧企業疫後快速復甦，並擴大金融生活圈範疇；同時大力推廣各項青年創業、微型貸款優惠方案，協助多元族群取得創業圓夢資金，培育中小企業擴張成長的基石。

此外，彰銀著重資訊安全與客戶體驗，持續開發與優化線上貸款融資平台，包含「增優貸」、「薪速貸」等個人消費性貸款及「微企財好貸」、「中小企業貸款」等企業貸款，以安全、快速、流暢的一站式網路申辦大量節省時間、人力及紙本作業，提升客戶接觸使用金融服務的意願與機會，打造便利且專業的融資管道。

與此同時，彰銀也積極開拓中小企業授信及新南向業務，二○二二年度獲金管會表揚「辦理中小企業放款A組績效優等銀行」及「新南向政策目標國家授信方案績效優等銀行」等多項獎項，並連續四年獲頒「信保金質獎」，肯定彰銀發揮金融核心職能，扶植中小企業強化企業經營體質與實力，並實踐綠色轉型，成為中小企業最堅強的後盾。

運用金融科技助力中小企業

串接金融生態圈

彰銀以客戶為中心，整合介面技術、交易安全及商品行銷，推廣台灣Pay行動支付普及，透過簡化申辦程序，積極協助商家導入多元支付，並結合經濟部「數位振興五倍券」，為商圈爭取台灣Pay消費回饋優惠活動。截至目前彰銀已建立超過三十個台灣Pay場域版圖，逾一千五百家夜市、市場、商圈攤商成功介接行動支付，快捷、便利的數位化支付管道創造更多交易機會，強化數位金融服務與消費者生活密切結合；另彰銀將台灣Pay結合雲端服務供應商，如線上點餐系統、智能販賣機等，透過線上下單線下取貨的虛實整合，消費者可不受時間空間限制，彈性控制交易進度，店家則可節省人事成本，有效分配資源服務不同時段客群，創造多贏互利的數位新生活模式。

彰化銀行財富管理針對不同客群類型規劃適切地金融服務，依據個人風 險屬性進行資產配置，善用各種理財商品以增值財富，使資產分配發揮 最大效益。

專業資產管理團隊

量身打造財富巔峰

彰化銀行總經理周朝崇表示，財富管理業務發展的核心，是依客戶的人生規劃，提供全方位的財務建議方案，秉持誠信及兼顧風險控管，落實KYC及KYP，同時以金融專業貢獻永續發展目標，將業務結合ESG推出多檔「ESG永續」與「綠色趨勢」投資型保險商品，以及具ESG主題概念及民生基礎建設之基金，攜手客戶投入地球永續工作。

彰銀成立高資產服務團隊多年，團隊成員涵蓋市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各專業領域菁英，並持續精進財富管理專業，部分團隊成員率先取得第一屆「高資產財富管理專業人才」資格能力認證；專業團隊偕同全臺各分行理財專員提供客戶金融商品整合分析、客製化諮詢及財務建議，另結合數位化工具，提升諮詢服務之即時性與客製專屬性，進一步利用大數據分析提升理財服務之適切與精準，服務對象從第一代銀髮族向下延伸到第二、三代，自個人理財、企業規劃至家族傳承，成果逐漸成長茁壯，贏得客戶滿意及信任，成為客戶推薦的最佳選擇。

彰銀財富管理針對不同客群類型規劃適切的金融服務，依據個人風險屬性進行資產配置，善用各種理財商品以增值財富，使資產分配發揮最大效益；協助架構未來富足退休計畫，評估退休需求與資金缺口，依不同退休準備階段進行基金規劃；關注社會老齡化的機遇與挑戰，利用保險商品建構財富安全防護網，搭配信託及稅務保全財富，並有計畫的移轉予後代，完成財富永續傳承，並積極鼓勵行員取得「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」專業證照，提升與中高齡客群之溝通流暢及更佳的服務品質，落實友善金融，獲信託公會「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎─突飛猛進獎」的肯定。

達成營運、客戶及永續環境

三贏局面

目前彰銀結合業務發展實行多項永續策略，於永續金融商品開發、客戶服務、數位創新及低碳轉型等方面皆投注相當大的心力，致力達成營運、客戶及永續環境三贏局面。

未來將持續輔導企業穩健經營，並透過金融資源引導低碳化、智慧化轉型，與中小企業共同奠定永續經營之根基；同時關注不同族群之金融包容性，開發多元類型金融商品及營造友善服務環境，全力協助客戶妥善配置資產以使財富穩健傳承，實踐普惠金融願景，接軌聯合國永續發展目標。