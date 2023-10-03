第一銀行提供全方位保障 深耕新南向獲獎豐碩

第一銀行推展全方位信託不遺餘力，期望打造社會共融的金融環境，優異表現榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳信託金融獎」；並運用其深厚且豐富的中小企業業務推展及海外營運經驗，成為台商在新南向打拼的最強後盾，同時榮獲「最佳新南向貢獻獎」的殊榮。

文．黃小玲 圖．第一銀行提供

第一銀行在《2023卓越銀行評比》中榮獲「最佳信託金融獎」的肯定，在於其因應高齡化及少子化的趨勢，重視保障高齡者及身心障礙者的經濟安全，協助民眾提早為退休生活做準備，推展安養信託業務並屢獲肯定，自金管會辦理評鑑計畫實施以來，已連續七年入選為績優銀行，並連續兩年在信託2.0評鑑上，榮獲最佳信託績優銀行，亦獲選定公股唯一金融友善標竿示範銀行，展現出第一銀行推展全方位信託不遺餘力，共同打造社會共融的金融環境。

積極推展信託2.0照護弱勢專業能力獲獎肯定

為積極推展信託2.0，第一銀行透過整合內部跨部門資源，成立「全方位信託推動專案督導委員會」，由總經理擔任召集人，訂定策略並定期開會檢視推動成效，同時於委員會下依業務種類設立五個專案小組，涵蓋十三個部門，負責信託業務之跨業及內部資源整合，推出多樣化的全方位信託服務，如安養信託結合保險商品、以房養老逆向抵押貸款結合不動產保全信託，或是都更危老融資結合信託等，致力讓信託服務融入民眾的生活。

同時並持續努力培訓專業信託人才，於各營業單位設立兩位信託業務專員，並有二百六十七位行員取得高齡金融規劃師認證，在第一屆「高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師」頒獎及授證典禮之團體獎項中，獲「軍容壯盛獎」肯定，為普及信託觀念和向下扎根，近兩年也舉辦上百場信託講座，參與人數約三千人，致力讓信託融入生活。

第一銀行也跨業結盟，創新提供客戶非金融面之升級版安養服務，包括結盟計程車業者推出無障礙計程車媒合服務、建置無障礙網路銀行（友善金融服務網）、無障礙服務櫃台與即時「線上手語視訊翻譯服務」，滿足高齡者及身心障礙者於生活各種面向所需。

此外，第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），致力善盡企業社會責任，持續透過異業結盟方式，與多家身心障礙者機構團體，如財團法人新竹縣天主教世光教養院、社團法人中華身心障礙公益技能協會附設亮翌洗衣庇護工場、財團法人南投縣私立德安啟智教養院、社團法人南投縣智障者家長協會等，推廣身心障礙者信託；並跨業與最多人使用的愛長照平台合作，加入由「愛長照」發起之「星雲計畫」照顧者贊助聯盟，從二○二三年開始提供服務，預計在一年內達成服務兩千個家庭的照顧者，提供台灣的照顧者全方位的支持。

第一銀行總行同步連線越南「成成功邊和」聯貸案簽約儀式，左起第一銀 行處長張仕霖、副總經理施志調、董事長邱月琴、總經理李嘉祥、處長王 桂蘭。

深耕新南向及力挺中小企業

獲金管會頒發雙第一

第一銀行深耕海外逾四十年，全球已有四十二處據點，足跡遍及歐、亞、美及大洋洲等四大洲。其中在新南向十八國中，於九國設有十九個據點，而東協十國中，已於八國設有十八個營業據點，完整覆蓋中南半島，居公股銀行之冠，豐碩成果榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳新南向貢獻獎」的肯定。

除了積極布局新南向國家外，第一銀行也運用深厚且豐富的中小企業業務推展及海外營運經驗，協助台商赴新南向國家投資取得資金經營事業，加速在當地發展台灣品牌，作為台商在外打拼最強後盾！

第一銀行長期深耕新南向地區，協助國內及海外台商企業成長茁壯，因此在今年七月再度榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行」優等銀行獎（A組第一名）及「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」優等銀行獎（A組第一名）雙第一的殊榮，透過全球綿密據點優勢與中小企業的豐厚基磐，成為台僑商進軍海外當地市場的重要金融夥伴。

第一銀行主辦越南「成成功邊和」9400 萬美元聯貸，成成功邊和總經 理阮清語（左四）、第一銀行副總經理王邦旭（右四）、第一銀行胡志 明市分行經理簡文政（右三）出席簽約儀式。

信託落實一銀「就在你左右」 擴增新南向展業動能

展望未來，第一銀行將持續配合主管機關執行信託2.0第二階段推動計畫重要措施，加強宣導高齡（失智）者及身心障礙者金融服務相關觀念、協助辦理信託監察人之培訓課程，以及推動信託業跨業合作提升友善對待高齡（失智）客戶相關措施，發展各式各樣適合普羅大眾的信託服務，落實「就在你左右」的經營理念。

而第一銀行以客戶為中心的全方位服務，將協助解決客戶傳承需求，透過多年推廣安養信託及傳承信託之經驗，創業界先例推出「珍愛美滿傳承信託」服務，透過八大創新金融服務型態，將安養照護、財富管理及資產傳承等三大需求於一份信託契約內一次滿足，此外亦推出「安心傳家安養信託」，透過多個委託人共益信託架構來保障客戶晚年生活無虞及資產傳承心願。

在新南向方面，過去受疫情影響，全球供應鏈一度中斷，企業開始思考改採「短鏈」重新布局，降低斷鏈風險，另受烏俄戰爭及美中貿易衝擊，帶動供應鏈加速前往東協、南亞等區域設廠，近年美國提出「友岸外包」（Friendshoring） 政策，呼籲美國企業將生產基地分散到理念價值與利益一致的友好國家，亦為東協國家帶來更多業務機會。未來，第一銀行將持續依新南向各國國情及經營體質，採取差異化之營運與管理策略，善用國內外據點綿密優勢及集團子公司資源，加大展業動能，擴增營運規模。)出席簽約儀式。