臺灣銀行是全民的靠山 接軌國際推動永續金融

臺灣銀行以公平待客、關懷社會、落實普惠金融的優質服務，榮獲《2023卓越銀行評比》的「最佳服務品質獎」；又以積極接軌國際趨勢、永續經營的作為，榮獲「最佳永續經營獎」，傑出表現實為銀行界的楷模。

文．黃小玲

臺灣銀行身為國家的領導銀行，為關懷及善盡對客戶的權益保障，秉持以人為本「People-Centered」的信念，除長期舉辦關懷弱勢族群的各項公益活動外，還針對不同族群，推出多項普惠金融商品，因此榮獲《2023卓越銀行評比》「最佳服務品質獎」的肯定。

公平待客 關懷社會

落實普惠金融

臺灣銀行積極落實普惠金融，致力於協助民眾就學、創業及購屋需求，辦理「就學貸款」、「微型創業鳳凰貸款」、「青年創業及啟動金貸款」及「青年安心成家購屋貸款」等多項政策性業務，建構平等兼容的金融環境，其中在青年安心成家購屋貸款部分，近三年不管承作筆數或金額，均榮獲公股第一名，依據金管會統計資料，臺灣銀行二○二三年六月底消費者貸款餘額為一兆三百七十三億元，續創歷史新高，市占率九．三三％，為首家達到這個里程碑的本國銀行。未來仍將持續掌握市場脈動及發展趨勢，並積極推展協助公教人員購屋之「築巢優利貸」，以提供符合大眾需求的優惠專案。

另臺灣銀行還結合數位金融，打造「以房養老智能樂活金估算」服務，為響應政府以房養老政策，精進 ESG作為，自二○二三年七月起於官網「個人貸款專區」開辦「以房養老貸款試算」服務，提供年長者免出門、免臨櫃的友善數位金融體驗，並建置「每月可用樂活金」及「房屋可貸金額」之設算功能，在家即能於線上快速估算房屋可貸額度及安養所需的「樂活金」，為年長者打造友善金融服務，落實以公平待客為核心的企業文化。

全民的銀行

臺灣的靠山 永續的推手

臺灣銀行於全球金融市場耕耘已屆滿二個甲子，奠定穩固的經營基礎並持續成長茁壯。面對全球永續發展議題，臺灣銀行於二○二○年成立企業永續發展委員會，做為推動永續發展的最高指導單位，並正式宣告不再新承做違反ESG精神的博奕產業，二○二二年五月同時簽署赤道原則及支持氣候相關財務揭露（TCFD），逐步將國際永續倡議融入於營運活動，以自身影響力推動永續發展，期望成為民眾最信賴的銀行，也因此榮獲《2023卓越銀行評比》的「最佳永續經營獎」。

臺灣銀行為達成「建構領導銀行、布局全球市場」的願景，於二○二二年啟動「永續發展策略藍圖專案」，整合核心營運與永續趨勢，舉辦教育訓練及工作坊，凝聚組織共識，並鑑別八大關鍵永續發展目標（SDGs），開展永續策略重點，在「打造永續臺銀」的基石上，聚焦「全民的銀行」、「臺灣的靠山」、「永續的推手」三大策略主軸，透過企業永續發展委員會六大執行小組，擬定各項策略構面，展開短中長期目標據以執行，逐步實踐永續發展目標。

臺灣銀行呂桔誠董事長（左五）率領經營團隊參與淨零轉型暨碳權趨勢 論壇，與講者李堅明教授（左四）及劉哲良博士（左六）合影。

與時俱進

提供多元創新的數位金融服務

臺灣銀行是國內銀行業的領頭羊，也是民眾心目中歷史悠久的銀行，為接軌數位科技變革，優化客戶服務與體驗，積極導入新興科技應用，提供客戶多元創新的數位金融商品與服務作為有：

一、建置虛實整合（Online to Offline）的雲端銀行服務，提供客戶多項線上申請及臨櫃快速服務的便利申辦管道。

二、新增網路銀行功能，推出「手機門號轉帳2.0」，提供以手機門號綁定金融帳號作為收款帳號之便捷服務。

三、透過智能客服Line 個人化綁定服務，提供客戶快速查詢於臺銀開立之所有臺外幣活期存款帳號之餘額及往來明細資料。

四、導入「個人化資料自主運用（MyData）」應用金融領域，完成「 築巢優利貸」、「 線上申請房屋貸款 」、「就學貸款」與「信用卡 」等業務介接MyData服務。

除了數位科技服務外，臺灣銀行認為精進服務品質還需從心做起，因此委外製作服務禮儀教學影片，提供顧客暖心的細緻服務，並開辦「提升服務品質業務主管訓練班」，以提升業務主管客戶異議處理與管理能力，而且優化顧客滿意度調查方式，增列即時QR code掃碼，建立滿意度即時回饋機制。

臺灣銀行榮獲「2022 第十五屆TCSA 台灣企業永續獎」兩項大獎肯定，由金融 監督管理委員會副主任委員蕭翠玲（左）頒獎給呂桔誠董事長（右）。

擘劃永續藍圖 共創經營價值

臺灣銀行二○二三年全行行務會議在董事長呂桔誠親自主持下，總分行經理級以上人員及工會理事長共計二百餘人齊聚一堂，以「擘劃永續藍圖共創經營價值」為中心議題，進行業務經驗交流，藉由全行經理人集思廣益、創意激盪，共同策劃經營藍圖與策略。這次會議分別就六大主軸議題進行討論，在獲致共識後，將以此引領同仁，共同達成六大目標，分別為「運用資料科學技術，提升數位金融量能」、「強化氣候風險管理，邁向淨零排放目標」、「整合多元融資服務，導引企業永續轉型」、「豐厚消費金融，拓展信託2.0，踐履普惠金融」、「掌握全球經濟脈動，厚實國際營運動能」、「精進全面遵法體制，落實公平待客原則」。

臺灣銀行作為政策性領導銀行，承接國家政策與社會大眾的期待。展望未來，將持續關注國內外永續發展趨勢，以「打造永續臺銀」為永續經營基石，用實際行動為社會注入溫暖的正向力量，並強化氣候治理，以自身營運做起，協助產業夥伴共同推動低碳轉型，以資金影響力支持永續經濟活動，帶動整體產業及社會邁向淨零轉型的目標，展現臺灣銀行永續發展承諾。