合作金庫榮獲雙獎肯定 創造永續新價值

合作金庫在《2023卓越銀行評比》榮獲「最佳ESG永續獎」及「最佳中小企業服務獎」雙獎殊榮，肯定其以積極且具前瞻性的行動落實永續經營及協助中小企業發展，並運用金融影響力促進ESG正向循環。

文．黃小玲 圖．合作金庫提供

合作金庫積極關注永續發展議題，致力落實永續相關作為，除自身加入國際倡議組織，更協助客戶面對碳焦慮與碳關稅挑戰，尋覓機會邁向低碳轉型，亦長期支持多項公益活動，扶持體育發展；此外，合作金庫表示在小型及新創企業融資放款、辦理六大核心戰略產業放款、金融知識宣導及提升服務品質之各項業務辦理均成效良好。

優異作為落實永續經營

榮獲「最佳ESG永續獎」

面對永續浪潮，合作金庫表示已將ESG納入首要經營政策，除已完成簽署赤道原則、導入「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD）」與加入「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Target initiatives, SBTi）」等多項國際倡議外，為深化永續金融作為與力道，更率先成為台灣首家通過SBTi中期減碳目標審核之公股金控，展現邁向二○五○淨零之決心。

在台灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦之「第九屆公司治理評鑑」，合庫金控二○二三年再度榮獲「公司治理評鑑」前五％殊榮，而合作金庫銀行及合作金庫證券更連續三屆入選金管會公平待客原則評核前二十五％，另合作金庫銀行亦率先公股同業取得「ISO 10002客訴品質管理認證」，各項優異表現均肯定其落實永續的努力。

面對氣候變遷的議題，合作金庫秉持共榮共好之理念，落實環境永續，多項商品與服務取得「ISO 14067碳足跡」及「ISO 14046水足跡」查證、全集團通過「ISO 20400永續採購指南」查核通過，以及全集團國內外三三四處通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」查證，另也導入「內部碳定價」，將溫室氣體排放外部成本內部化，強化同仁及利害關係人之低碳意識，降低自身營運對環境造成的衝擊，貫徹永續經營理念。

合作金庫並持續擘劃及精進氣候風險管理作為，於二○二三年發布集團首本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書，並榮獲第三方查證單位英國標準協會（BSI）「Level-5+ : Excellence」最高等級認證，展現集團積極落實永續發展、響應「綠色金融3.0」之決心與行動力。

響應世界地球日，合作金庫舉辦「台南濕地保育環境永續行動」。

「樂、活、安、養」四大公益策略

善盡企業社會責任

在社會參與方面，合作金庫表示他們依樂在學習、活出健康、安定社區、養護照顧之「樂、活、安、養」四大公益策略，積極整合集團資源，推動永續發展良善循環，不但首創「長照種子行員」，積極培育「高齡金融規劃師」，提供客戶專業資產信託規劃與樂活安養諮詢服務；另亦長期與社區、學校及機關密切合作，支持教育和學術研究，讓每個孩子都享有同等教育與社會資源的機會。

合作金庫也善盡企業社會責任，落實關懷偏鄉理念，舉辦二○二三年「合庫有愛、寒冬送暖」活動，傳遞滿滿的愛與關懷到台灣各個角落，共捐助五十二個團體、受惠人數逾六千人、金額達新臺幣三百七十七萬元，捐助總金額及場次均為歷年最高。

此外，二○二三年為響應四月二十二日世界地球日，合作金庫招募志工團約一百六十人，分赴台南市將軍區青鯤鯓鹽田濕地及桃園市復興區吾都生態園區進行「濕地保育環境永續行動」及「小農星球ESG行動」，藉由南、北串聯踐履聯合國永續發展目標(SDGs)。

力挺中小企業及新創業者

獲「最佳中小企業服務獎」肯定

在中小企業與小型及新創企業融資放款，二○二二年合作金庫銀行對中小企業放款金額突破新台幣八二○○億元大關，達八二九五億元，較二○二一年增加五十四億元；另小型及新創企業融資放款二○二二年底融資金額逾四五○○億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅，不但獲金管會評選為二○二二年績效優良之銀行，更奪下二○二二年金融界奧斯卡「菁業獎」最佳中小企業金融獎殊榮。

合作金庫為扶植中小企業提早因應推動轉型，降低經營風險，於二○二三年三月舉辦「ESG靶點產業解盲論壇」，將ESG轉化為中小企業之策略成長動能，攜手共同激盪出中小企業落地減碳的解決方案。合作金庫將持續提供中小企業最佳的融資服務，強化其融資能量，並善用中小企業信用保證基金之保證機制，提供最迅速確實之資金服務。

此外，合作金庫銀行亦配合財政部積極推動「中小企業千億振興」融資方案，與另七家公股行庫合力提供新臺幣三千億元資金活水，該融資方案申請期限至二○二四年十二月三十一日止，且利率從優，可滿足企業營運周轉、設備技術開發及研究創新人才培育之資金需求，中小企業可把握此次優惠方案，加速企業疫後經營成長及提升永續經營能力。合作金庫將持續深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展工業區客源，擴大授信規模，期許中小企業放款再創佳績。

合作金庫以「取之於社會、用之於社會」的精神回饋社會大眾，並秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，持續配合金管會之政策，並賡續支持政府推動「六大核心戰略產業」貸款專案，協助台灣中小企業及新創重點產業發展，提升產業競爭力。未來合作金庫將持續接軌國際，戮力實踐SDGs，還富於地球，創造永續新價值。