認真守護客戶財富 台新銀行獲《卓越》雙料大獎

數位帳戶市占率第一的台新銀行，在《2023卓越銀行評比》中，連續八年獲頒「最佳財富管理獎」，也第四度榮獲「最佳多元產品獎」。台新銀行從產品選擇、使用者體驗以及尊榮服務，皆滿足客戶不同且多元的需求，一舉榮獲雙料大獎！

文•傅啟倫 攝影•溫偉庭

近幾年，國內加速數位金融的發展，不僅抓緊年輕一輩的使用習慣，也教育青少年理財觀念。透過行動方式支付、使用網路平台下單金融商品，這些都已成為市場趨勢，消費者的選擇就會朝向專業及服務導向。

認真態度 專業規劃財富

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新銀行財富管理持續推出完善的服務以及產品，秉持「認真」的態度守護客戶的資產、用「專業」替客戶規劃財富、以「懂您」的角度提供貼心服務，並以三大優勢、多元商品、虛實通路與獨特禮遇，來滿足財富管理客戶多元且複雜的需求。

根據統計，截至二○二三年第二季，台灣數位存款帳戶已突破一七五一萬戶，其中台新銀行的Richart就占了三三二萬戶，市占率十九％成為市場之冠，包國儀坦

言：「客戶給我們的回饋意見，讓我們時時優化系統。」

台新銀行的Richart能讓客戶喜愛，不是沒有原因，翻轉過去對金融業主管的印象，台新銀行不僅一級主管年齡沒有限制，大量採用年輕主管對金融產品的意見，性別比例也相當平等，讓整體的企業形象一直朝向朝氣有活力，產品也更加貼近消費者需求。

多元產品及虛實通路

滿足客戶需求

財富管理市場的變化勢不可擋，台新銀行在多元產品部份，是國內少數採取全開放式商品平台的銀行，架上商品從保險、基金、債券、特別股跟境外結構性產品等一應俱全，結合台新金控的資源，可以滿足到不同客群的理財需求。

再者是通路，台新銀行打造線上線下完整的虛實通路服務，讓客戶可以透過不同通路服務，來完成各項投資理財的交易，同時不受時間及空間的限制，透過手機或網路銀行即可輕鬆完成交易，安全又方便。

每個人都喜歡有溫度的服務，台新銀行財富管理會員除了有專業的理財規劃服務之外，也提供各種加值禮遇，例如健檢就是很受財管客戶歡迎的權益之一，另外台新也提供全球私人管家服務，讓客戶體驗極致尊榮享受，如環球禮賓服務、健康諮詢等頂級服務。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀，透過虛實通路整合滿足客戶需求。

深耕數位市場 領先推出互動APP

各家銀行競爭激烈，包國儀表示，金融商品的目標對象人數，在台灣其實沒有多大的變動，除了不斷深化的服務外，能夠勝出抓住這群客戶，必須比消費者能夠想到的，還要走得更前面。台新銀行以「數據應用」、「產品服務」、「多元場景」、「金控支援」四個方式保持市場領先的地位。

台新銀行很早踏入數位金融，也超前深耕數位的團隊，搭配市場分析與敏捷式管理開發，早於同業打造出數據系統，有效將數據應用最大化，並做出相應的改變。例如，隨著用戶成長，根據數據觀察客戶的APP使用習慣，已轉變為「客製化的互動模式」，今年更大膽推動Richart改版，領先市場打造出具社群互動感的金融APP。

台新數位銀行Richart也領先同業，推出新型產品或服務，例如，首家推出數位外幣帳戶、線上外幣非約定轉帳、線上外幣解匯等功能的數位銀行。另透過資料共享等方式，跨產業合作與平台串聯，例如，與全台用戶數最高的電支業者「街口」推出「街利存」，打造創新理財模式。

受惠台新金控對創新思維的鼎力支持，銀行內的「數位創新部」和「數位工廠」，也積極將Richart團隊的經營Know-How，導入其它部門和組織，協助全行進行數位轉型，並開辦與子公司合作開發的創新商模，落實金融生態圈的願景。例如，Richart已與台新證券合作推出「證券罐」，讓用戶可輕鬆開立證券戶與證券交割戶。

推出加值服務 「預開型信託」

包國儀表示，台新銀行響應金管會信託2.0「全方位信託」，推出「預開型信託」服務，客戶可先簽訂信託契約，預先規劃信託用途及資金給付機制，可交付的財產包含「現金」及「保險金」，凡財產未進信託帳戶前，無須繳納信託管理費。

而考量客戶多元的付款模式，可以約定以信託財產給付信用卡消費款項，大幅節省原本請款、蒐集單據的寶貴時間。客戶可透過網路銀行與行動APP等數位平台，隨時查閱信託資產，掌控最新信託財產訊息。

台新銀行大膽推動Richart 改版，領先市場打造出具 社群互動感的金融APP。

預測客戶需求

提供精準服務

台新銀行藉由虛實整合通路，突破傳統互動模式，建構讓客戶滿意的金融體驗。接下來的經營策略，將加深並加廣客戶數，針對個人及家庭客戶不同人生階段需求，提供資產配置及傳承服務，進一步提升財管客戶數與往來資產。

透過傳統「靜態」的客戶基本資料，再加上「動態」的時間、空間資料，深度洞悉客戶偏好與預測客戶潛在需求，並透過深度學習演算法建立商品推薦模型，藉由申購產品前的跨通路行為組合，找出影響客戶申購商品的關鍵因子，串連銀行內各產品、服務與通路，以即時且個人化的方案推薦，提供多元及適當的產品規劃建議，結合子公司間轉介、跨售機制，滿足客戶於信用卡、數位金融、理債、理財、保險等金融需求，不只深化客戶經營關係及提升產品持有數，更能持續深化服務精準度，真正做到站在客戶角度以滿足所需。