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大立光進軍美業！ 創新技術30分鐘美睫美甲掀熱潮

聯合新聞網／ 卓越
(左起依序為)快電商創辦人陳仲熙、快電商創辦人CEO森田、大立美董事長劉穆蓉、大立光集團副總裁林恩舟、P.STAR主理人邱勝翊、中華科大校長郭鐘達博士,共同出席開幕剪綵。
(左起依序為)快電商創辦人陳仲熙、快電商創辦人CEO森田、大立美董事長劉穆蓉、大立光集團副總裁林恩舟、P.STAR主理人邱勝翊、中華科大校長郭鐘達博士,共同出席開幕剪綵。

股王大立光 (3008-TW) 8月25日宣布進軍美業，成立大立健康美麗事業，提供美睫美甲服務並開放加盟，獨家的創新技術，美睫加美甲只要30分鐘就能完成，還可24小時網路線上購票及預約，一上市就掀起熱潮，年底前預計再推出保健食品，讓消費者由內美到外，大立光前董事長、集團副總裁林恩舟說，投資醫療健康及美業是未來趨勢。

文/陳可昕

隨著愛美及健康意識抬頭，台灣美睫美甲年產值推估超過10億元，保健食品年產值推估超過1700億元，光學鏡頭龍頭大廠大立光瞄準商機，宣布跨領域進軍美業，也延伸至醫療產業，大立光集團副總裁林恩舟、大立美董事長劉穆蓉、全軒公司總經理吳國慶、P.STAR主理人邱勝翊、中華科大校長郭鐘達博士、快電商創辦人CEO森田、快電商創辦人陳仲熙Vic及業界代表等貴賓都出席大立美開幕剪綵儀式，現場更湧現加盟人潮，人氣相當旺。

大立健康美麗事業8月25日舉辦美睫美甲發表會，現場湧現加盟人潮。
大立健康美麗事業8月25日舉辦美睫美甲發表會，現場湧現加盟人潮。

大立美推出的美睫美甲，根根嫁接睫毛只要20分鐘，施作光療手工穿戴甲只要10分鐘，整個過程比傳統3至4小時的美睫美甲療程，大幅縮短到30分鐘就能大功告成，想要專屬款式，還可以「客製化」，針對指型及喜好打造出獨一無二的穿戴甲，同時更運用新型態社群通路，貼心提供24小時網路購票及預約服務系統，只要動動手指，宅在家就能輕鬆安排美睫美甲沙龍行程。

大立美在產品及服務上，將帶給消費者最快速便利、高品質的美好體驗，同時與中華科大有深度的產學合作，即日起開始提供美甲服務及線上預約，預計9月下旬開放網路購票，11月提供美睫服務。年底前再推出保健食品，由大立美全新的直營工廠生產，採高品質工廠規格，有先進的生產技術、設備及嚴格的品質控管，提供優質安全的產品，讓消費者體內保健、外在美麗，打造大立美成為美麗與健康的領軍品牌。

大立美全新直營工廠，採高品質工廠規格，年底前將生產保健食品。
大立美全新直營工廠，採高品質工廠規格，年底前將生產保健食品。

大立美首家直營店同步在台北忠孝敦化商圈開幕，首波預計快速擴展門市至六都縣市，今起開放業者加盟，強調低門檻及上百張訂單保障，打造美睫美甲師百萬年薪。

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