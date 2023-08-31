對早鳥或夜貓來說，日出與日落可以是同樣的，也可能有不同的意義，年復一年循環的節氣四季，在我們風調雨順的期望下，也不那麼穩定。

文•易若家

隨著成長，時間不再規律，分秒的等待是「一個世紀那麼長」，美好的年月「稍縱即逝」，賦予了感受之物的個性。文化藝術隨處生長，既有遺傳性又容易受環境影響，值得去理解承先啟後的天賦與變異，不是用來作解剖的。

與藝術互動也會先有陌生感，似曾相識而漸漸熟悉。與它對話時獲得啟發，一陣子不見後，久別重逢，勾起一段回憶，覺得有緣分也有遺憾。抬頭可見的星辰指標，伴隨的流動宴席，因生動而感人，因動人而珍貴。

藝術風格的超人性

突破現實永久流傳

如果喜怒哀樂也是一種語言，隱藏也是一種語言，於動、靜二元化之間的一排色階。唐宋古代的文人官，留下很多隱藏版的詩詞書畫，對國事的憂、民生的苦、政敵的防不勝防 …。「不說」是更上乘的功夫，梅蘭菊竹這四君子，紙面上筆鋒勁挺墨水飽滿的氣韻，來自風吹雨打的遭遇！山谷谿壑風雨刻畫的皺摺，多過皴法上千遍的練習，姿態趣味的鳥獸蟲魚，千年後再看都已修煉成精。

西方喜歡用太陽神阿波羅與酒神奧戴尼索斯的性格，來比喻藝術風格的超人性。太陽神代表完美理想、如夢似幻，酒神總是醉得神魂顛倒、揮灑恣意，兩位都不現實，亦不相反不衝突。藝術要突破的現實，就像攬月的詩意、流傳的故事。

養一株植物，澆水施肥與它說話，修剪維護，冒出的新芽，叮嚀生命的不畏難與堅韌，就是藝術。語言文字從一片有機土壤開始萌芽，步步進化，樹開枝散葉，長成為一片森林，負重成器，庇護物種的繁衍，代代先人就是這樣，灌注非凡的才情與工藝，傾其一世，成就物質與非物質的累積，如層層的年輪本著初心，樹向上伸展，樹根往下深扎，是我們景仰的正直。文化藝術是虔誠的，以神祇為師、日月為誓，穩固扎實的根，採擷善美的果實。生命的過程始終不會完好如初，樹表皮會斑駁、會脫落，外表會受侵蝕，堅持才能綻放在枝頭。

藝術的生命魅力在於天人合一

自然生命物競天擇，陳腐的文化也該被永遠封存。看過一個清代宮廷后妃的頭飾展覽，金屬上的藍色鑲嵌，竟全是翠鳥身上最精華的羽毛，把這殘忍凌弱的炫耀，當作冠冕的奢侈品，是對自然的辜負。雖說人類文化的進程，本就交織著殺伐，但這一縷人間煙火延續，不也是依賴著大地的厚德載物？

我記得九○年代，第一次去倫敦旅遊時，景區街旁上停著一輛賣小紀念品的古典馬車，拉車的是一頭大活驢，覺得稀奇的我與團友們，排著隊跟驢車拍照，其實那時驢子大眼睛裡的卑楚，已影響我的心情，偶爾想起，還是對於當時的新奇感到愧疚，希望牠的主人待牠是好的，除了讓牠站著示眾以外，在馬路都是汽車的現代都市中，這不人道的放大玩具，俗艷得夠嗆。

文化藝術的生命魅力在於表裡一致，天人合一。發掘深入的自我審視與期許，體會藝術創意的無邊際，也會想到生命裡的不可控與侷限。不論追朔過往或是繼續向前，自然環境一直都是孕育與優化這片水土不可替代的空間，也是藝術創作來源的鋪墊。燦爛的星火點亮了天空亦可以燎原，由內而外的尊重生命，就有一份藝術的心。