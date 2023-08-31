導入半導體技術的新能源 加速推進全球產業的下一輪競爭

由於俄烏戰爭的影響，加快各國去除過去幾十年對於石化能源的過度依賴，全球高科技產業競相加大投資、研發新能源相關的技術，太陽能發電、儲能電池、海水製氫等領域。

文•陳威霖

電動車和AI產業的崛起，讓全球清潔能源的需求大幅增加，成為全球盡快排除石化能源達成節能減碳目標的新挑戰。如果不能快速發展綠能，之前各個經濟體設定的減碳目標，必將滯後而無法達成。

新能源的經濟賽道

是國家綜合實力的展現

要贏得未來新能源的經濟競賽，必須具備下列幾項關鍵因素：

一、掌握核心技術的關鍵設備。

二、掌握製造過程的生產工藝。

三、掌握生產材料的供應鏈條。

四、掌握應用市場的開拓能力。

五、掌握研發資金的不斷投入。

以上幾個關鍵因素，不是一個單一企業，甚至是集團可以同時具備的能力。新能源的經濟賽道，跟半導體產業一樣，是國家長期的綜合實力培養、積累和展現，投入的資源十分巨大。然而，一旦哪個國家領先其他國家、或更早具備上述關鍵因素，該國必然在未來的國際產業競爭上取得領先的位置。

為了不斷推進新能源產品能夠超越傳統石化能源的轉換效能，位於產業頂端的研發人員，正在嘗試將昂貴的半導體技術進行轉換，並且將轉換的成本不斷降低，以期能將新能源應用到低廉的日常民生用途。需要攻克的難關，是另類的摩爾定律，也是人類為了兼顧持續經濟發展以及保護地球環境，非成功不可的不可能任務。

能源電力是推動今日幾乎所有人類生命體以外活動的動力來源。最近由輝達掀起的全球AI熱，就是一隻巨大的吃電怪獸。其GPU晶片的運算能力，以及維持其寄居其中的數據中心恆溫恆壓環境底下正常運轉，這兩項所需要的電能，就令人咋舌，相比逐漸取代油車，越來越被人們接受的電動車所需要的能源數量，有過之而不及。

新能源的發展與新科技

需並駕齊驅

所以新能源的發展速度，不只是取代石化能源，提供人類社會既有的需求，同時還需要趕上人類社會新科技出現的需求。新能源不足的國家，所有產業不僅會敗於碳關稅、ESG新國際遊戲規則底下，同時對於新科技衍生的新世代產品，可能也無法使用而逐漸落後。

台灣目前雖然在半導體晶圓加工和晶片設計領域領先全球，但是在能源領域確實缺乏先進技術和相關產業。如今在台灣媒體和社會引發一連串交相指責、莫衷一是的綠能產業爭議，其實都只停留在最終端應用市場，亦即光電、風電電廠建置和投資。在產品製造端，台灣幾家大型上市公司已經落後中國大陸幾個世代了，更別提是否具備領先技術的研發能力。

落後的製造能力和產能，意味著未來台灣新能源電力的成本會比其他國家更高；而更高成本的電力供應，註定了我們必須以比其他國家更高的成本生產，喪失國際競爭力的各種工業產品，影響所及是國家的生存和發展的根本大計，實在不能輕忽對待，否則將來全體國人必將追悔莫及！

進入二十一世紀的第三個十年，國際風雲變幻更加劇烈，傳統的政治、軍事、外交的局勢日趨緊張。貿易和科技，也成了大國博弈棋盤上的棋子。能源更是俄烏戰爭帶給各國對自身國家安全最大的警惕，每一方面都需要政府各部會首長殫精竭慮，領導國人面對挑戰、積極努力，以保障過去幾十年來，台灣得之不易的幸福生活和子孫們的發展前途！