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如何看待藝術欣賞這門興趣

聯合新聞網／ 卓越

喜歡藝術的人，會覺得藝術工作者幸運地從事著自己具有天份也感興趣的工作，除了工作本身獲取的價值外，還多了興趣的被動回報，回報的若還是工作，也會被拿來補專業度的稀缺，興趣單純就是興趣不也很好？

文•易若家

對一些喜歡接近藝術的朋友，我建議不需先有稀缺感，不拿客觀的想法當主觀阻礙，我自己對一些相對陌生的領域，也有著嚴重的的匱乏感，覺得它們有著隔著大氣層的距離美，確實「學習」不易。辨識藝術巨匠的風格可以只靠瀏覽而擁有，談資足夠平易近人。

大學時期有一位老師常常說「風景不如畫」，意思是要我們在戶外寫生課時，要懂得「取捨」，若不懂捨棄，讓現場一些電線桿汽車什麼破壞美感的東西入畫，不過是抄，正負資產算得出要有捨有得，能成為藝術的通常已經被算透了，不是沒用腦。

藝術不等於美

它呈現創作者的感知

審美標準嚴苛的人從事藝術創作，可能會創作美好的主題，也可能出其不意的揭露醜惡，畢竟任一個稍微有思考能力的人類，都不會認為世界已經美好至極，呈現美好的藝術創作者，強調著對「藝術不等於美」的認可，與秉持高標準反諷的道德美，只要衝著深廣高處的，就是創作者的事，顧著欣賞就好，不限於冒險或趨吉避凶。

美從自然來去取捨，在山居的幾年中，我養一些品種玫瑰，花卻開得比預期小又少，美得慚愧，自然界用的形容詞，像淡藍轉成淡金色的天空般不違和，花卉與風景作品也自然而生。

我從不藐視寫實作品的美，寫實留住變動光影下的清晰，黑暗中不會有的坦白，瞬間的雋永感。

我很小的時候喜歡陳逸飛的油畫作品，後來也看過很多類似的好作品，不乏標緻的女子與清灩的水鄉、紀念壯烈的時代，也刻畫圍繞在創作者周遭的平凡，梵谷名作「吃馬鈴薯的人」，樸素簡單，不以成敗論英雄時，更能發覺寫實作品的隱晦。

我們讀的名著裡，主角多是命運之神不太眷顧的小人物，但讀者的同情因此少了嗎？哲理依然不朽，一昧追逐填補稀缺性而產生居高臨下的視角，可能會在欣賞藝術之後產生孤獨感，我相信創作者創作時的孤獨不是因為高傲而孤獨，高的是對彼此（自己與作品）的要求。

我覺得讀文學藝術與蟄伏突襲的情感溝通可行，思考不等於思考的奴僕。

•易若家 LOUISE YI

•新竹師院美教系（現新竹清華大學藝術學院）BACHELOR OF ART EDUCATION DEPARTMENT OF NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY

•英國 倫敦大學亞非學院 藝術碩士 MASTER OFＳＯＡＳ UNIVERSITY OF LONDON

•曾任 EXPERIENCE

• 國小教師 NATIONAL ELEMENTARY SCHOOL TEACHER

•畫廊經理 總監 MANAGER OF ART GALLERY

•現為專職創作藝術工作者 FULL-TIME ARTIST (CURRENT JOB)

藝術欣賞

隨時間推移而有不同感觸

抽象表現的藝術性，我也很嚮往，抽象作品讓你想去一個地方，搭上不停站的直達列車，到了終點也不停的地方，究竟要開去哪呢？魔幻旅程隨著視線游移，覺得未完待續，倍感親切，但通常欣賞者不認識創作者，作品從不期望一個欣賞者，像讀戀人訊息一般計較。

對藝術有興趣的稀缺性之益處，在追求精神滿足上，地球上的陸地對比海洋、地球對比宇宙星海、肉體壽命對比文化精神，還有無限廣闊豐富的空間，不絕對也是我敢搞藝術的其中一個理由。不害怕自己的主觀與之後自己的主觀產生排斥，我喜歡的藝術表現形式，彼此之間共同的部分是「我」，「我們」在一起接受感受與發掘，稀缺感再搭配謙虛與利他主義就足夠在凡塵中修行了，或在藝術裡修行。

我聽過有些人說他看一幅藝術作品，隨著時間推移，每次有不同的感觸。每件事物在每個時候都具備著不被了解的一部分，有時我連看我自己的作品也會有這樣的經驗。時間烹煮出淡熟不同的階段，在品味欣賞時，可以隨時摻加點主觀客觀，也可以是獨立的。

卓越雜誌2023.8號448期
卓越雜誌2023.8號448期

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