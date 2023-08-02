華人公益節聯合卓越媒體發行會刊 引領企業參與公益

中華工商經貿科技發展協會副理事長孔祥科，認為華人愛心無限，希望能引導企業參與公益及社會服務，傳承華人公益良善文化。 近年來企業如何落實社會責任、為社會帶來創造雙贏的價值是企業能夠永續經營的關鍵課題，由於社會對企業的期待，除了獲利以外，更希望企業能夠發揮影響力，形成改變社會的力量，尋求共好的環境。

文．陳怡瑄

積極承擔責任是做人的基本要求。積極參與社會公益活動是服務社會、奉獻社會的好形式。在活動中，當我們用愛心火炬照亮別人的時候，其實也在溫暖著自己；當很多人將愛心火炬傳遞下去的時候，其實也在照亮整個社會。

具影響力的公益盛典

華人公益節是台灣首個以公益為主題命名，並透過舉辦節日的創新思維，以慶典的形式，凝聚各方企業，重視企業社會的責任，並同時舉辦「華人公益金傳獎」表揚優異華人公益企業團體及個人、舉辦「華人公益領袖論壇」研討社會公益議題、表彰當代「華人公益大使」、規劃「華人公益展」搭建完整公益平台，弘揚公益精神的活動，為全球華人最具影響力的公益盛典。

「第六屆華人公益節」即將開跑，由中華工商經貿科技發展協會、台北市商業會、台灣中華儒學會共同主辦系列活動，並於活動中表彰注重社會責任、熱心公益、關懷弱勢、品牌誠信及綠色永續之企業與個人，期能使社會公益的概念從企業札根做起並拋磚引玉，共同推動公益精神；成為呼籲公益事業發展的主要推手，來引導更多企業參與公益。

共同協辦合作出版

攜手共創美好新社會

本次《2023卓越華人公益專刊》，特邀本刊媒體集團共同協辦，合作出版，期望透過此次會刊傳遞關懷的精神，凝聚利他共好的互助能量帶動社會善循環，以安定的力量期能攜手合作共創美好新社會。

本刊《卓越雜誌》創刊於一九八四年，即將邁向第四十個年頭。曾多次榮獲新聞局「金鼎獎」最佳刊物的肯定。以產業趨勢為經、財經及工商管理為緯，始終以「知識經濟雜誌的第一品牌」自許，組成小而精、富創造性與前膽性的專業團隊。提供知識經濟領域的縱深資訊，企業經營的寶貴經驗發揚光大，讓各行名業菁英在拚經濟的洪流中顯現英雄本色。

CSR2023大會主席秦慧珠長期以來力挺公益慈善事業，獲各大企業支持，期望華人工商界都以能夠獲頒「華人公益金傳獎」為榮，並歡迎各界推薦報名。

推動公益事業發展

成為美好願景的助力

CSR2023大會主席秦慧珠更視公益為己任，長期以來力挺慈善事業，更以身作則發起公益活動，榮獲各大企業支持，共襄盛舉，此次與《卓越雜誌》共同協辦會刊，希望能將華人公益節推廣至全台各地，引領企業成為社會美好願景的助力。中華工商經貿科技發展協會孔祥科副理事長指出，「華人公益金傳獎」在海外華商社團的支持下已經儼然成為全球華人公益盛典，與《卓越雜誌》合作發行會刊，將會讓此次公益節的推廣如虎添翼。

華人公益節不僅讓政府、NGO、媒體及學界、企業共同聚焦公益平台，推動公益事業發展，更引導企業參與公益及社會服務，傳承華人公益良善文化。同時也邀請各行業的企業家及知名品牌業者透過跨界對話，從公司治理、企業誠信、社會參與、環境保護等各大面向來探討企業精神，創造社會價值。