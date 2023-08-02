看見房子的真價值 聽見客戶的心裡話－東森房屋

東森房屋多年來以客戶需求為出發點，不斷追求創新服務與組織成長，以前瞻、優秀的經營團隊及在地專業的服務走過三十五個年頭，用心經營讓東森房屋交出了一張亮眼的成績單，並再度蟬聯《2023卓越房仲評比》「最佳客戶信賴獎」，足見其深受客戶肯定和喜愛。

文．陳怡瑄 攝影．黃世澤

東森房屋堅持「在地、守法、誠信、專業」的企業理念，引領台灣房仲業向前進步。

展現在地精耕 揮灑服務熱忱

擁有豐富的集團資源正是東森房屋獨步業界的優勢之一，透過集團資源整合，不斷提升整體服務品質，對外持續追求創新服務，對內在乎員工成長與積極性。隨著產業的不斷演進，東森房屋也不斷創新求變，也越來越多年輕人選擇加入東森房屋，秉持「誠信、守法、專業、在地」的公司文化，致力在專業與服務精神的提升，更有東森集團十八大中心支援。

東森房屋以「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的精神，學習感動自己、感動同事、感動客戶，房仲人員本業即是服務民眾，買賣房屋是最有機會接觸當地居民的行業。東森房屋長期致力於社區服務，展現在地精耕的承諾，盡情揮灑服務熱忱，讓「在地萬事通」的形象深深烙印在民眾心底。

黑科技「愛居AI找房」問世

在眾多房仲品牌百家爭鳴的時代下，各種數位資訊的應用也加入戰場，東森房屋作為業界領先品牌，更開發出黑科技「愛居AI找房」，透過強大的AI技術幫助客戶更輕鬆地找到符合他們需求的理想住宅。比起以往在官方網站或是app需輸入找房篩選的各種條件，才能夠找到相關的物件，如今通過「AI智能找房」的人工智能和定位技術，透過日常與朋友聊天的方式，AI就能夠準確地定位客戶所在位置附近的房屋資訊，實現「用說的就可以找房子」。客戶只需與東森房屋「愛居AI找房」用口語化的方式說出需求，AI找房系統便會立即呈現客戶想要搜尋的結果，經過實測，至少幫助用戶節省了近五成的搜尋時間，而且更能夠準確了解客戶的各項找屋需求。

全方位掌握市場概況

穩固東森房屋品牌力

在利率高漲的時代下，各國房價普遍從高檔明顯滑落，台灣房價逐漸從高檔放緩，東森房屋表示，依照目前情況，台灣房市整體還是持續朝著「軟著陸」的方向發展，房價大幅度震盪可能性不高，現階段雖由於買賣雙方對於市場的認知存在落差，二者之間難以達成共識，使得交易量有所下滑，但預估下半年之後，剛需買盤有望遞延出籠。此外，平均地權條例修法於七月正式上路後，對於預售屋、新成屋的換約轉售做出了嚴格限制，導致民眾在選擇新建案時會趨於謹慎，買氣有很大機會將轉向成屋市場，對於以中古屋交易為主的房仲行業來說，未嘗不是一個機會。

隨著房市回歸理性，只有真正能夠為客戶提供優質服務的房仲品牌才會獲得大眾的青睞，為此，東森房屋積極落實教育訓練，提供最前端的產業資訊，讓第一線人員全方位掌握市場概況，透過專業服務獲得客戶信任，並獲得消費者好感度最高的房仲品牌。同時，更多元運用東森集團的整體優勢，整合線上、線下資源，增加到店的人流，加深與客戶經營的關係，同心協力穩固東森房屋品牌力。

除了落實同仁的專業能力訓練，每年重要節慶東森房屋都會規劃線上、線下各種活動吸引民眾到店參與，增加門市人流量，東森房屋臉書粉絲專頁不定期也有抽獎活動，增加與消費者互動的機會。而今年適逢東森房屋成立三十五週年，目前已正式開展「東森房屋週年慶，買屋賣屋好時機」的年度SP活動，活動期間好禮送不停，只要在東森房屋官網預約賞屋，或委託東森房屋直營門市買賣房屋，就有機會抽中iPhone14、Sony藍芽耳機、Dyson吹風機等精美好禮。此外，年底將持續加碼第二波好康優惠活動，只要造訪東森房屋全台直營門市，還有更多驚喜好康加碼送給消費者。

東森房屋積極落實教育訓練，提供最前端的產業資訊，讓第一線人員全方位掌握市場概況東森房屋積極落實教育訓練，提供最前端的產業資訊，讓第一線人員全方位掌握市場概況

完善制度為東森房屋注入新血

從零開始也不怕

東森房屋以「客戶服務」為核心，比起展店數量，東森房屋更關注在服務品質的提升，計劃透過教育訓練、不斷運用AI工具優化消費者服務體驗、增設直營店等方式，全力為消費者提供最優質的服務。以直營店來說，東森房屋預計今年會在北中南展店十五家，並持續向二○二八年全台三百間直營店的目標邁進，未來陸續會有超過三千名的業務人才需求，為廣大青年提供就業機會的同時，也希望藉由直營門市的設立，讓更多外出的年輕人回到家鄉，為家鄉服務，實現家庭與事業兼顧的理想。除了直營店，結合目前全台超過兩百家的加盟店，共同為消費者提供最完善的房產相關專業諮詢。

近年來，隨著市場需求和行業發展趨勢不斷改變，東森房屋在人員招募及培訓上加大力道，也透過不斷提升與領先業界的薪獎制度及福利待遇，為年輕人提供更好的發展空間和發展機會，讓員工在房仲事業和個人生活之間取得平衡。新人完全不用擔心從零開始，透過學長姐的手把手教學，各種買賣屋注意事項，從帶看簽約到交屋，初學者也不用擔心做不出業績。

實現品牌價值

給客戶最優質的買賣屋體驗

近年來東森房屋持續努力減少營運對環境的影響，包括減少能源和水資源的使用、全面推廣節能減碳措施、加強廢棄物管理、回收和再利用資源等來實踐環境永續，同時也積極參與社區發展、提供良好的工作環境和福利待遇給員工、重視職業安全與健康，並踴躍參與慈善和公益活動，善盡社會責任並符合社會大眾對ESG的期待。

東森房屋擁有成熟穩健的品牌，是東森集團長期努力經營「東森嚴選」的形象延伸，未來更將深化此核心價值，推動「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的消費者承諾，東森房屋將通過各種管道和平台為客戶提供優質服務，期望透過持續的努力和創新，為台灣的房地產市場帶來更多的正能量與正向訊息。未來全台的消費者，將享有更優質的買賣屋體驗與多元化服務，並進一步提升客戶的滿意度。