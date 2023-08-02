台灣中油董事長李順欽：協助穩定能源供應 積極推動綠能轉型

全球目前正面臨能源轉化與淨零碳排的重大挑戰，台灣也持續從非核家園開始推動一連串能源改革政策。就淨零碳排的部分，首當其衝受到影響的絕對是油品市占率達七十八‧九％的台灣中油公司。另一方面隨著二○二五非核家園即將到來，被視為政策關鍵的天然氣發電，也需要中油持續完善供氣網絡，在台灣的能源供應上，台灣中油公司絕對佔有舉足輕重的角色。

文•陳建維 攝影•徐裕庭

一九四六年創立於上海，已走過七十七個年頭的台灣中油公司，以油氣進口、探勘、開發、煉製、輸儲與銷售、石油化學原料之生產供應為主要業務，加油（氣）站遍布全台，在台灣的能源發展史占有重要關鍵地位。歷經油品自由化、四次石油危機，在歷任董事長的努力下，中油都帶領國人走過歷次重大挑戰。

面對二○二五非核家園、二○五○淨零永續的新時代即將到來，在現任董事長李順欽的心中，是一個對於中油來說相當重要的契機，一方面配合政府政策，強化供氣穩定，另一方面從全球化的創新思維出發，投入研發新關鍵材料，必定能開拓屬於中油的全新世代。

強化天然氣供應韌性

兼顧生態永續發展

燃氣五十％、燃煤三十％、再生能源二十％的電力結構，是二○二五非核家園的重要政策內容，其中天然氣不僅取得方便、相對再生能源來說發電成本較低，供電也相對可靠穩定，更是在過渡時期邁向淨零碳排、綠能家園的重要橋梁，所以在政府的現階段能源政策中，減媒、增氣、展綠（電）是重要的能源發展三政策，對於中油來說，最重要的使命就是增氣，先穩定供氣，再有台電穩定供電。

身為國內唯一進口天然氣的公司，增氣是非常艱辛的任務，最主要的原因是以台灣的進口及使用條件來看，必須先在海上興建液化天然氣接收站，後續還得建置儲槽、氣化設施（進口時是液化天然氣），才能供應給天然氣發電廠或民生（約占兩成）使用。目前中油公司擁有高雄永安、台中兩座液化天然氣接收站，營運量合計為每年一千六百五十萬噸。為了提升我國天然氣供應韌性，中油在北（桃園）、中（台中）、南（高雄）前後斥資三千七百九十三億推動七項液化天然氣接收站增（擴）建計畫，期望能在二○三一年全部計畫完成後，將整體接收站營運能力提升至每年三千四百萬噸，並以海陸輸氣管網絡相互備援，確保我國天然氣供應穩定及安全。

而在穩定供氣之餘，民眾最關切的仍舊是興建接收站是否能與環境共存的相關議題，如位於桃園大潭電廠西北側海岸、位於觀塘工業區的第三座液化天然氣接收站，在二○二一年面臨環保團體發起的公投檢驗。最後公投未通過，開發案得以順利開展，中油持續努力開發與環境永續達到平衡。

為保護當地生態環境，中油本就以減空汙、穩供電、護藻礁為主要目標，提出「迴避替代修正方案」，將開發範圍由原先的二三二公頃縮減為二十三公頃，讓觀塘潮間帶藻礁區能保留現況，同時將工業港外推四五五公尺，大幅降低對潮間帶藻礁之影響，不僅工程總期程延展二年半，總經費更增加到九百多億，就是為了兼顧生態平衡。

於此同時，中油也廣納各方專業人士，成立生態保育執行委員會，更捐資十億成立生態保育信託基金。經過與地方保育機關的合作，在桃園市野鳥協會的協助指導保育下，也觀察到小燕鷗族群擴大，可說經由地方開發所啟動的保護作為，反而促進當地的生態保育更加蓬勃發展，中油也希望觀塘未來能成為生態港，展現開發與生態平衡的永續樣貌。

推動多元能源供應

拓展各式可行商模

隨著能源轉型成為全球趨勢，電動車與燃油車價格勢必面臨黃金交叉，對於擁有一千九百一十九站、占比高達七十六．五五％的台灣中油來說，將加油站的商業模式從加油轉型為「多元能源供應」，同時提供「換電」與「快速充電」是未來的發展目標。在中油的規劃中已在二○二二年達到九百站換電、一百站充電的目標，透過換電站的設置，同時也能配合政府鼓勵民眾選購電動車的意願。而在電動車充電站的設置上，則規劃在二○二五年於全台二十八座加油站建置八十四座充電槍設施。值得一提的是，在目前已建置完成的示範場站，中油都特別透過電能管理EMS系統進行電力調配以提升其效能。

除了佈建充、換電站之外，中油也非常注重氫能技術研發及市場發展趨勢，李董事長認為未來的能源市場將是「得氫能者得天下」，尤其氫能可由天然氣提煉，又是零碳能源，未來勢必在能源市長上佔有重要地位，為了跨入相關領域，中油正計畫推動設置國內第一座加氫示範站，以天然氣重組產氫技術（SMR）並搭配碳捕捉與封存技術（CCS）生產藍氫，期待在未來法令確定後，能拓展多元能源補給服務與新通路營銷模式。

除了能源供應面向，中油也持續推展一般多元民生服務，如洗車、車輛快速保養、來速咖啡、便利商店…等，並導入行動支付（CPC PAY），搭配車牌辨識系統進行客戶消費模式的大數據分析，建構精準服務，提升消費者的黏著度，讓各場站能持續邁向永續經營。

台灣中油公司董事長李順欽表示中油將積極推動綠能轉型。

強化材料及產製優勢

同步拓展再生能源

能源是否得以運用，除了開發之外，儲能更是關鍵，尤以電動車研發來說，儲能系統更是決勝關鍵，中油早已投入自有電池材料研發，更早已規畫建置年產一千噸之鈦酸鋰（LTO）及年處理十二萬噸重質油裂解軟碳試量產工廠，其中鈦酸鋰以安全、壽命長，充放電次數高達萬次以上受到市場矚目，對於大型儲能系統所需之負極材料具有極大優勢。而軟碳則可用做於電動機車、小型儲能設備等快速充放電運用，經過日本驗證，性能也相當優異，更可大幅應用在光電、航太、生醫領域。利用油品減少帶動公司走向材料轉型，李董事長霸氣表示：「以前是Intel Inside的裝置，豐富地球上每一個人生活，期待以後能有CPC inside，帶給下一代嶄新未來」。

除了新材料的轉型研發，中油也針對二○五○淨零碳排設定了「優油」、「減碳」、「潔能（潔淨能源）」為發展策略，潔能的重點則放在拓展再生能源裝置容量，並發展氫能相關技術。再生能源的部分以建置太陽光電系統、開發國內地熱能為主（宜蘭），也同步開發生質能與合成燃料（e-fuel）技術。重要的是，經濟部已將中油公司未來發展方向定位在氫能供應商，故除了推動建置加氫示範站之外， 中油也持續蒐集氫能相關資訊、研究石化燃料利用碳捕捉、再利用與封存（CCUS）製氫技術，期能在未來成為國內重要的氫能供應商。

持續精進管理制度

完善品質安全至上

針對二○二二年在嘉義大林煉油廠不慎發生的第三重油加氫脫硫工廠（NO.3 RDS）事故，李董事長堅定的表示「沒有工安就沒有工廠」。這次的事件發生後，中油在第一時間就立刻展開各項工安精進作為。在設備面上先將此次發生問題之空氣冷卻器（E-3004）設備材質油不銹鋼提升為鎳合金，並增設氫氣偵測器以即時監控設備安全。制度面上則針對關鍵性設備進行危害及可操作性分析（HAZOP），辨識高風險因子及全面清查相關材質。在執行面上則修訂相關工作指導書，落實人員教育訓練以強化其緊急應變能力，並且依適當時間去做本質安全設計檢討。最後，秉持著「公司轉型、數位先行」的概念，公司也引進人工智慧工安的概念，在即時監視、自動檢查電子化、工作許可電子化及重點設備VR訓練，同時落實工作流程管理，提升承攬商管理有效性，確保人員作業安全。

從單純的油品行銷到穩定國內天然氣能源供應，再到新能源的研發及參與、多角化的經營及持續精進的制度管理，中油已由提煉重油為主的「黑金能源」逐漸轉型為「綠金能源」的推動者，中油已陪伴台灣民眾七十幾個年頭，不變的初衷永遠都將是「台灣中油為大家加油打氣、大家為台灣加油打氣。」