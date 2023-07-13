卓越慈善音樂巡演 讓愛深入地方

「卓越慈善音樂巡演」以回饋社會、促進公益、教化人心為主軸，於全台展開巡迴義演，希望讓企業結合社會公益，一同發揮愛心，讓愛深入地方，在卓越雜誌媒體集團社長徐邦浩的大力支持下與良玉國際同濟會創會長鐘家蔆董事長共同促成此項慈善音樂巡演，創會長鐘家蔆董事長視公益為己任，長期以來力挺慈善事業，更以身作則發起公益活動，榮獲各大企業支持，共襄盛舉，並計畫於全台舉辦二十場慈善音樂巡演。

文/陳可昕 圖/彭慶全

2023年7月9日，「卓越慈善音樂巡演」來到彰化大村鄉，於財團法人洋明紀念護理之家舉辦第二場巡迴演出，邀請護理之家的住民及家屬們參與盛會，共享天倫之樂，也用音樂陶冶人心，由四位國際級的演奏家聯手出演，從國家音樂廳走入社區地方，將感染力極強的鄉土歌謠結合西洋樂器，展現出不同風貌，更精心準備了有獎徵答小遊戲，與洋明紀念護理之家的住民熱情互動，引起現場觀眾共鳴，令全場歡呼不斷，而良玉閃亮亮姐妹的動感開場舞更是炒熱氣氛的大功臣。

當日活動在洋明紀念護理之家董事長賴麗媖的深情獻唱下圓滿落幕，而整場活動高潮迭起，讓護理之家的阿公阿嬤非常高興，紛紛表示已經有很多年沒有聽到這麼熟悉的旋律和歌曲，彷彿回到了年輕時候，充滿了青春活力。工作人員看到住民揮動手中的加油棒，跟著音樂擺動、拍手，甚至舉手猜歌答題，真的十分感動，也感謝卓越慈善音樂巡演帶來不同凡響的音樂會，讓住民和家屬留下珍貴難忘的回憶。

資深小提琴演奏家兼教育者麥韻篁教授與鋼琴演奏家張麗玲教授攜手演出，獲得觀眾好評不斷

創辦發起人良玉國際同濟會創會長鐘家蔆董事長於致詞中表示，感謝麥韻篁教授、張麗玲教授、鐘心汝以及許峻榮老師等人大力支持義演活動，將國際級的演出帶進地方，同時與最優秀的團隊、媒體一同完善第二場演出。並感謝活動贊助企業，宏義工程股份有限公司、千誠營造股份有限公司、廣記營造股份有限公司的鼎力相助。

宏義工程股份有限公司以專業、誠信、永續為宗旨，近年來榮獲無數公共工程獎項，深受信賴及肯定，董事長薛曉峰也長期關注社會公益，希望藉由支持慈善活動，用企業的力量散播愛到社會上的每一處角落。總經理劉旭昌也代表發言，感謝籌備音樂會的所有團隊，為響應善舉，宏義工程、千誠營造以及廣記營造將不遺餘力支持活動，以展現企業責任，回饋社會。不僅如此，宏義工程於彰化的工程案也將在本月完工，因此這場活動意義非凡，除了創造大愛之外，也意味著守護彰化這塊土地的決心，讓工程得以順遂，路基更穩定、用路人更安全。

洋明紀念護理之家董事長賴麗媖頒發感謝狀予宏義工程股份有限公司總經理劉旭昌

財團法人洋明紀念護理之家前身為大庄慈雲寺，於民國109年更名，並以服務鄉親為宗旨的公益事業，本著愛心、良心、同理心等理念作為經營方針，以良好的服務品質、優美的環境來回饋鄉里。賴麗媖董事長指出，感謝各位貴賓及民眾一同前來聆聽音樂饗宴，即便地處較偏鄉，卻依舊能感受到大家的關心，更感謝良玉國際同濟會創會長鐘家蔆董事長以及贊助企業的支持、細心籌備，甚至連選曲方面都用心良苦，特別演出大家耳熟能詳的鄉土歌謠，讓住民度過一個美好的下午時光。

彰化縣縣長王惠美也派參議柯呈枋代表出席活動，感謝洋明紀念護理之家提供住民最好的服務照顧以及環境，這次卓越慈善音樂巡演能選定大村鄉，邀請國際級的演奏家舉辦這場音樂饗宴，不僅難得，更十分榮幸。

大村鄉鄉長賴志銘也到場支持，感謝幕後眾多團隊促成此次巡演，音樂不僅能陶冶人心，更能結合治療，讓長輩在悠揚樂聲中獲得心靈上的滿足、快樂。縣議員張錦昆及鄭俊雄同樣表示肯定，因為有主、協辦單位的用心，利用企業實力回饋社會，才能讓洋明紀念護理之家洋溢著青春樂活的氣息。