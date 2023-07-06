武恩觀心－武恩德營造捍衛民眾出行安全

武恩德營造用心專注工程細節。 春秋末期著名思想家老子所著《道德經》、第十三章（寵辱若驚貴大患若身）中有云：「故貴以身為天下，若可寄天下；愛以身為天下，若可托天下。」意思是秉持著潔身自愛無私無慾的理念，把自己奉獻給這個天下並為天下蒼生做事，自然而然就可以為天下萬物所寄託。也秉持著心存天下與萬物共存的態度理念來成立武恩聖宮，立志以天官五路武財神弘揚濟化、渡化、醒化的精神出發建立武恩德營造的宗旨，共心共利的理念來開創武恩德團隊，打造武恩德營造成為公共工程的金質企業。

文•陳建維 攝影•彭慶全

走進位於高鐵烏日維修機廠後方的武恩德營造，映入眼簾的先是奉祀天官五路武財神「武恩德財神」的武恩聖宮，佔地不大的廟堂莊嚴殊勝、精緻舒適，小橋流水樣樣不缺，十足風水寶地。另一邊則是佔地極大的工廠，員工們正加緊作業，將一車車的橋梁所用鋼構配件往外運出。雖看似突兀不已，但背後擁有的是武恩德營造創辦人潘學恩董事長充滿感恩及宏願的一段故事。

果敢創業

突發工安面臨人生最大考驗

家裡父親經營鉅釩工業鐵工廠的潘學恩，從小耳濡目染，對於鐵工、鋼構十分專業。退伍之後，當許多社會新鮮人還在摸索的年紀，他就在民國九十九年創立允赫工業有限公司，以橋梁鋼構配件工程為主。之所以選擇投入該項事業，一則因為台灣自九二一大地震後，中央政府開始逐年編列預算針對所有橋梁開始執行耐震補強工程，正是切入的時機點；二則遇見台北的中旭營造董事長詹旭人、總經理楊志偉兩位貴人提攜，將得標案件分包給允赫工業，也讓潘學恩逐漸在業界嶄露頭角。

事業蒸蒸日上的潘學恩，過程接到了台北忠孝橋橋梁耐震補強工程的案子，卻也迎來其人生最重大的考驗。原本順利進展的吊裝工程，施工人員不慎在吊掛時脫鉤將關鍵鋼料掉落淡水河，當下正逢假日，至今不明原因求好心切的現場工地負責人著潛水裝備下水搜尋遺落物料，沒想到因此溺斃、發生工安意外。而一來因死者到允赫工業任職前曾有地方社團幹部背景，二來意外發生於非工作時間、保險理賠產生爭議，也使得這場意外陰謀論四起導致各方質疑，潘學恩面臨人生最重大的壓力及考驗。

武財神慈悲引導

開拓人生全新視野

面對千夫所指，壓力極大的潘學恩選擇勇敢面對，親力親為、積極協助家屬處理後事，並承擔應有責任，終取得各方諒解。也因為這個意外，潘學恩與武恩聖宮「武恩德財神」啟動了奧妙之緣。緣分起於在一開始處理該事故時，母親為了協助抒緩他的壓力，特別帶潘學恩前往老家，位於大里爽文路有名的武財神廟─大里武澤宮進行問事，經請示武財神後獲得神明引導，事情圓滿落幕，自此便常回武澤宮參與廟方活動及公益服務。

一直到民國一○三年，某次武財神降示與其有緣，深受武財神慈悲感召的潘學恩隨即在舊廠區搭建臨時行宮奉祀天官五路武財神「武恩德財神」。而似乎一切都是註定好的安排，先是一直以來與潘學恩有互動的三義謝洧銘珍藏館，取得一批上好頂級牛樟木並提供雕刻神明金尊。於此同時，交通部高速公路局也持續針對國道三號編列預算進行耐震補強，光是在一○七至一○八年間，允赫工業就接到將近一億多的工程，業務擴大便有了遷廠需求，正是如此找到了現址工廠及廟地。

讓人倍感驚奇的是，當時價值八千多萬的工廠用地，經銀行評估可供貸款五千萬，而潘學恩僅自備一千多萬，尚有一千多萬的餘款。經多次溝通，廖姓夫妻地主受其誠意，同意剩餘款項分三年期以開立支票的方式攤還支付，讓潘學恩順利取得用地，他也於過戶完三個月內建設了現在的武恩聖宮，為武恩德財神廣布武煙香火。

武恩聖宮威靈顯赫

鍛鍊潘學恩毅力心志

一一一年武恩聖宮九月份某次濟世服務時，武財神降示鑾文，指引潘學恩必須在年底前須前往相傳為武財神趙公明修煉洞府的四川峨嵋山九老洞，但當時大陸疫情封控仍相當嚴峻，加上業務繁重，實在難以成行。後續再稟香請示武財神連獲九筊進一步指引此行必能平安，一行人遂訂於一一二年一月二日前往四川，沒想到在出發前夕就接到通知，大陸官方宣佈入境管控將改為2+0，也讓潘學恩心裡踏實不少。

位於峨嵋山的九老洞，各處景點均與武財神趙公明的遺跡有關，是峨嵋山財神文化的展示。但九老洞實際上是位於峨嵋山海拔約一千七百多公尺，洞裡全長約一千五百米，洞口與洞底高低差達八十四米的天然溶洞，洞內蜿蜒崎嶇、更有許多叉路，也因此過去常有入洞尋訪者迷失其中，大陸官方早已限制一般遊客入洞。

得益於當地早年發展均是台灣虔誠信眾前往奉獻，經與管理單位溝通說明，一行人得以順利備齊相關裝備入洞尋訪，就在爬行了一個多小時毫無所獲後本想放棄離開，潘學恩靜思神明引導，最終在一處洞穴中發現一具骸骨，此時的他也終於明白此行最終目的是讓其入土為安。由於洞穴環境均為岩石地層，潘學恩僅能使用手邊工具儘量徒手開鑿撿坑洞之砂土，協助其入土，就在開鑿過程中，無意發現一顆不應出現在岩層之千年晶石，當下潘學恩隨手放進口袋，直到後來回到台灣於武恩聖宮濟事日時，中路武財神開門見山指示此行目的即為迎請該「普賢菩薩鎮寶石」（峨嵋山乃以普賢菩薩道場聞名於世），為的就是考驗潘學恩的意志（骨骸入土為安一事）及帶動武恩聖宮的香火，讓隨行人員及見證過程之信徒均對天官五路武財神之靈驗驚嘆不已。

武恩德財神指示至四川迎請之「普賢菩薩鎮寶石」。

堅定施工品質

穩步推動公司成長

與一般營造公司不同的是，為了做好品質管控，潘學恩在事業上以「專業分工」為經營理念，故允赫工業就是以橋梁補強、鋼構工程為主。在一○二年時也收購隆燿營造，經營在地一般道路橋梁維修項目。而隨著企業規模逐漸成長，多數公共工程都需要甲級營造資格，潘學恩毅然於一○八年購買統帥營造並改名為武恩德營造。除了感念武恩聖宮「武恩德財神」一路引導，更希望以此自我勉勵，必須善盡社會企業責任。

在獲得曾任農委會水保局總工程司及高公局資深專家的陳志雄先生，人脈資源豐沛的陳今平先生兩位加入武恩德擔任副總，夫人張綺珮副總協助做好公司內控下，武恩德營造持續投入橋梁耐震補強的公共工程，並取得亮眼業績。從公司正式成立至今三年多，就前後取得國道三號台南柳營至烏山頭段橋梁耐震補強工程、國道三號南投段伸縮縫更換工程、國道十號里港至旗山段耐震補強工程，雲林縣內一一二年度橋梁補強工程，規模從數千萬到上億都有，公司持續壯大發展。

如同本文一開始引言所提之道德經，潘學恩以「天下為道」的理念經營武恩德營造，誓言以民眾安全至上，打造高品質的公共工程，公司規模雖不斷擴大，但因改名後在市場上重新起步，民眾尚不了解，首先就面臨了求才難題。隨著承攬案件增加，公司也遇到招募工地主任、工安管理人員的人力銜接問題。另一方面，因為七十二年次的潘學恩係屬年輕一輩，也讓業界懷疑其經驗是否足夠，如何持續在人才招募、團隊組建、公司制度提升、資金活絡管理上不間斷的提升，讓大家相信自己能帶領團隊走出一條路，這也是潘學恩乃至武恩德營造當下最重要的課題。

有了成長的目標，潘學恩未來選擇先穩紮穩打拉出工程實績，逐步承攬更大的案件， 也預計在AI部分做前瞻規劃，拓建智能監測系統，與規模較大公司合作，穩步推動公司成長。最後，潘學恩也期許自己能珍惜與武恩聖宮「武恩德財神」的緣分，在自己能力所及之處協助武恩聖宮拓展武脈香火，發揚天官五路武財神的財神大道文化。