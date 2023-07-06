竹風建設董事長徐榮聰：讓建築展現台灣新文化

竹風建設徐榮聰董事長。 建築，不只是一項工作，而是一份理念、一種堅持，就是抱持著這樣的信念，由徐榮聰董事長創辦的竹風建設從新竹起家，不僅公司建案深獲民眾喜愛，也屢屢獲得政府授獎的殊榮，徐榮聰展現的，正是台灣人最純善的奮鬥精神。

文．陳建維 圖．竹風建設提供

隨著新竹科學園區持續發展，「竹科人」的湧入讓竹北市已成為全台人口成長最快速的鄉鎮市。人口成長同時帶動住房需求，如今走進竹北，到處都是高聳林立的新式建築、品牌商城充斥其中。然而特別的是，獨有一片鬧中取靜的社區「竹風樹海」，成為在日本擁有破千家分店、曾獲選全球最美二十大書店之一的「蔦屋書店」所屬CCC集團旗下台灣蔦屋青睞，首次在台灣打造社區型書店，而正是該建案背後的推手─竹風建設董事長徐榮聰的堅持，才能促成如此完美的邂逅。

農家子弟刻苦努力

立定目標勇敢前進

出生於桃園新屋、家中務農的竹風建設董事長徐榮聰，與大多數農村小孩一樣，從小家境普通，農忙時也要下田幫忙，但也因此養成了他刻苦奮鬥的草根精神。正逢六、七十年代台灣經濟起飛，即將入伍的他看到了市場機會，故在當兵前就思考著人生未來的道路，進入海軍陸戰隊服役三年的這段期間，也養成了他實事求是的重要信念。在退伍後的第二天，徐榮聰就進入了台北知名的太平洋房屋擔任房屋仲介。

因為他的積極熱情，很快就在公司嶄露頭角，業績表現亮眼。當時正逢七十年代新竹科學管理園區開始蓬勃發展、進駐廠商與就業人口大增，同步帶動新竹周邊地區房屋需求，公司總部亦決定在園區門前設立分店，基於本身與桃園、新竹地區有地緣關係又表現優異，徐榮聰就成為了新店長的不二人選。

在擔任店長期間，徐榮聰不僅許多工作親力親為，更特別注重店內同仁的教育訓練，在他的帶領之下，新竹分店不僅短時間內就在當地業界佔有一席之地，成交數字更在全台公司體系內名列前茅。二十八歲時，徐榮聰毅然決定創業，並選擇加盟力霸房屋。雖然琵琶別抱，但他也向原公司承諾不帶走任何一位業務，一切重頭來過。他首先在市場上主打零瑕疵、零風險、零訴願的案源銷售，也率先導入自有攝影棚及錄音室，透過專業性服務，再次成為當時業界龍頭。

從客戶需求出發創業

逐步建構竹風精神

因為資本持續累積，在踏入房產業的第十五年，徐榮聰決定正式投入建商產業，為客戶打造心中理想的建案。有了先前與許多買房、賣房者打交道的經歷，徐榮聰對於買房者的需求了然於心，也落實在他的建案當中。首先在區域選址的部分，嫌惡設施的排除（如高壓電塔、變電所、資源回收廠、汙水廠）一定是首要考量，接著在儘量以親近公園、綠帶、學校、美術館等區段為主。雖然不一定能在第一時間找到適合的地段，但徐榮聰始終以需求者的角度，去尋找每個他心中「客戶會喜歡的」地段。

接著進入實質建設階段，堅持品質、安全，「要做、就做到最好」的理念，徐榮聰董事長幾乎每天都會到工地會勘，並且要求每一個細節，徐董事長自豪的表示如「竹風真好QMAX」這個案子，就擁有全竹北最深的地下室，地基相當穩固，且在開挖過程中，也特別注意水流是否有汙染，以安全、衛生為第一優先。而在建築內部，包含地下室的車位配置（已規劃電動車電力配置），樓地板建材使用，避免客戶相互困擾的樓板加厚到油煙阻斷，增加住戶舒適感的室內高度，都是徐榮聰董事長相當重視的細節，這也正如竹風建設的座右銘「幸福的守護者」，而他，願意為每一位客戶許下這樣的承諾。有鑑於此，竹風建設的推案向來是以「先建後售」為原則，讓購房的住戶更願意真正愛上這個地方。

用心營造社區環境

國際品牌入駐肯定

竹風建設在每一次的推案，都希望能在建築規劃上不斷升級，除了硬體建設的品質要求外，社區人文的軟體營造上，徐榮聰董事長也非常用心。力求完美的他，必定在每一個新建案親自出席及主持前幾次的住戶大會及社區管理委員會會議，藉由與住戶的互動，進一步了解其需求，在各個面向上不斷升級建案水準，打造真正的幸福住宅。

而這樣的用心及努力，也獲得國際知名品牌「蔦屋書店」（TSUTAYA BOOKSTORE）肯定。自二○一七年進軍台灣成立首家海外分店後，蔦屋書店以「在書架間找到屬於自己的風格命題（Life Style）」在台引起一股「蔦屋風潮」，至今該集團在台已有十一家分店，竹北樹海店正是蔦屋在台第一家「社區書店」。

有別於其它分店，二○二三年二月，蔦屋書店在台成立首家社區書店，所選位置正是竹風建設的「竹風樹海」，之所以進駐竹風樹海，就是因為該建案周邊擁有大片稻田、落羽松及完善的社區空間規劃，讓蔦屋能在這裡打造一個更貼近社區民眾、彰顯靈感與品味的質感空間。另一方面，得益於竹北擁有大量竹科新貴流入，當地人生活素質及品質都大幅提高，該示範店取得了亮眼業績，未來竹風建設與台灣蔦屋集團亦將延續這種合作模式，在後續的建案中持續評估導入，提升區域人文素養。

分享成功經驗回饋社會

推動台日公益文化交流

除了持續在事業上精進，徐榮聰董事長也不忘在社團參與、地方公益回饋上著力，為了能讓新竹縣內的建築業同仁能夠凝聚並有個交流的平台，他推動成立了新竹縣建築開發商業同業公會，並擔任創會理事長、用心推動會務發展。另一方面，徐榮聰董事長積極參與、協助地方警察之友會組織，也先後擔任桃園市警察之友會理事、中華民國警察之友總會顧問，熱心地方事務的他，更獲得桃園市聘任其為市政府顧問的殊榮，傳為地方佳話。

成功不忘本，徐榮聰董事長從來沒有忘記自己是新屋農家子弟，特別重視海邊及偏鄉教育、文化發展。特別令人深受感動的是，徐董事長畢業於新屋區社子國小，雖然因為人口外流，校內學生數含幼兒園已不到百人，但適逢社子國小即將邁入設立六十周年校慶，身為優秀校友的他仍非常樂意擔任社子國小六十周年慶籌備會主任委員，他進一步表示「我希望能將我的成功經驗分享給小朋友，讓他們不要因為身處偏鄉而自棄，要勇敢逐夢！」。

而在與CCC集團旗下的台灣蔦屋合作的過程中，他也推動新竹縣五峰、尖石鄉泰雅族原住民小朋友與日本進行文化交流，除了能讓台灣的原住民文化走向世界，也給這些偏鄉的小朋友一個出國交流的機會，讓他們的眼界更寬廣、視野更遼闊，有了幾次的成功經驗，下一步他也將持續往北，推動桃園縣復興鄉的原住民小朋友有出國交流的機會。

徐榮聰推動台日原住民文化交流。

期許建築呈現在地文化

國門天際展現竹風魅力

談到竹風建設未來的展望，徐榮聰董事長再度首先強調健康安全、工安零瑕疵絕對是他的首要目標，「捍衛每個人的生命安全」是最初、也是不變的理念。經常出國考察的徐榮聰特別有感觸，「能夠永垂不朽的，只有用心打造的建築」，所以在每次的考察中，他都會特別觀察與研究各地的建築特色，並且加以反思。

從竹北出發，竹風建設的推案從竹北開始、一路往北至桃園八德、中壢、都有已完成建案，未來則將以青埔特區（高速鐵路桃園車站特定區）、航空城特區為重點關注區域，之所以著眼該區，當然是以客觀的人口成長數據、未來區域發展帶動的就業人口、捷運交通相關建設等為主要評估面向，尤其青埔特區勢必將是下一個最有潛力的地區。

對徐榮聰董事長來說，建築不僅僅是一項產業，包含人文科技，室內設計、裝修、景觀等…都必須加以融入，才能建構最獨一無二的好宅，他也始終秉持勤奮的態度，將自己的建築理念延伸到每個地方。之所以選擇在桃園青埔航空城特區發展，就是希望在桃園機場─國門天際線展現自己的作品，讓來台的全世界旅客也能透過他的建築，看見台灣的精緻文化。「莫忘初心、以人為本」是徐榮聰董事長一路以來不變的信念，他也必定保持這樣的初心，給予每位竹風建設服務的客戶，「家，是一生一世的承諾！」