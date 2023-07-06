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楊美娟主席：六大課程主軸全面提升保險致勝關鍵能力

聯合新聞網／ 卓越

「2023 IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」將於十月十七、十八舉行。本屆大會主題是「CHANGE!─溫度／高度／速度」，主要希望透過產、官、學及業界菁英的跨領域交流，能為處在瞬息萬變的國際情勢及金融產業環境下的保險從業人員，蓄積人性的溫度及足夠的專業高度，以迅速回應未來的挑戰與機會。本刊特專訪大會主席楊美娟，帶領讀者了解IFPA DAY的核心精神。

文．編輯部　圖．社團法人中華保險與理財規劃人員協會提供

中華保險與理財規劃人員協會（Insurance and Financial Practitioners Association of Taiwan，簡稱IFPA）創立的初衷是集結所有保險公司的重要領導人，一起為台灣保險業努力，致力提升保險業的專業能力與社會價值；同時IFPA也是第一個以保險業務員為會員與服務對象的協會，因此，IFPA將自己定位為「保險從業人員的家」，其主要目的是協助保險從業人員成長，而IFPA DAY就是協助保險從業人員提昇視野、增加專業競爭力並與時俱進所舉辦的國際研討會。另一方面IFPA的四大業務：金天勤獎、FChFP證照、亞太保險獎、IFPA DAY），IFPA DAY也扮演著核心的角色，是IFPA與保險業務夥伴連結的最重要活動。

系統化六大課程主軸

全面提升保險專業能力

IFPA副理事長暨IFPA DAY大會主席楊美娟指出，IFPA DAY已舉辦超過二十年，累積多年經驗後，課程內容已經從早期的單點式的課程，走向系統化的六大主軸，並成立IFPA DAY籌備委員會，廣泛蒐集學員需求與推薦優秀講師。

六大課程主軸包括：邀請各保險公司最佳「組織發展」及「專業行銷」的成功典範現身說法成功秘笈；由財經專家、學者教授、保險公司領導人剖析保險業發展方向的「前瞻論壇」；及最新FINTECH金融科技運用的「科技論壇」；近年來，為強化保險業永續發展、鼓勵年輕人投入保險事業、彰顯年輕人也能成功打造亮麗保險事業，特邀請各保險公司四十歲以下及保險年資不到十年的年輕成功典範舉辦「明日之星」論壇，分享成功經驗；另，為彰顯保險不僅能幫助客戶做好保障與醫療，更能幫助客戶做好退休規畫與財富傳承的特性，也特別邀請各保險公司業務菁英舉辦「資產傳承」論壇。整體目標就是要透過相關學者、專家及業界菁英的分享，提升保險業的高度與專業，從行銷、管理、新科技與業務經營的關鍵，全面解析致勝心法，協助保險業務人員成為「保險企業家」。

協助保險業務員立足台灣

放眼世界

近五年多來，IFPA DAY逐漸走向國際化，讓學員可以用最低的學習成本，就可以與國際講師近距離地做國際交流。曾有學員在活動後留下「參加IFPA DAY者得天下」這樣高度肯定的讚嘆，活動內容國際化的程度可見一斑。

二○二三年的研討會內容除仍聚焦在六大主軸，同時也會回應保險業界今年高度關注的兩大議題，包括：AI科技帶來的可能挑戰與商機，及對應、接軌IFRS17的調整策略。此外，尚有整個保險業的價值及社會形象的定位也都會在今年的IFPA DAY中呈現。希望能全方位帶給保險業務夥伴最大的價值，並透過這樣的超前部署掌握話題與商機。

壓力與責任感就是成長的動力

談及擔任IFPA DAY主席多年的心得，楊美娟用「責任比權力還要大」來破題，她回憶起IFPA創會理事長梁天龍先生曾對她說過：「如果哪天妳在這個行業站穩了，一定要記得為公司爭光，為行業奉獻。」在接手IFPA DAY大會主席這五年的時間，這段話激勵楊美娟在壓力中為保險行業的共榮持續服務的動能；另一方面，每年參加活動二千多名學員的評價，更是楊美娟肩頭無可拋卻的擔子。責任感驅動讓她帶領各公司高手（管）組成的籌委會成員有著共同的使命要把活動辦得更好，而學員正向、積極的回饋，與來自同業高階經理人的肯定則無疑是最大的成就感，在在驅使楊美娟及IFPA工作人員，為行業夥伴創造一個更高檔更有價值的國際年會！而這也再次見證她所帶來的正面影響力。

卓越雜誌2023.07號447期
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