太平洋房屋 發揮「良善正直」的企業文化

太平洋房屋從「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的保證 中體現「良善、正直」的精神，為了成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選。 太平洋房屋在教育訓練上培養服務熱忱及責任心，塑造良善、正直、誠信的精神，並建構全新ESG的品牌價值，以數位資訊創新打造完善的購屋平台，最終贏得客戶的信賴與一致肯定。

文．陳怡瑄 攝影．溫偉庭

作為台灣第一家合法房仲業者，太平洋房屋秉持著「公平、公開、公正」的經營理念，深受消費者肯定，並再次蟬聯《2023卓越房仲評比》之最佳服務品質獎。

發揮企業精神

協助品牌掌握先機

太平洋房屋（以下稱太屋）明年即將邁向四十周年，太平洋房屋董事長孫寶國笑著回憶道，我從事房屋仲介已有四十餘年的經驗，太屋成立之際發出的第一份薪水，我也有一份！如今擔任太平洋房屋董事長一職，更期許能將太屋重新定位，並透過多年的房仲市場經驗，幫助品牌突破重圍、掌握先機。

太平洋房屋以誠信透明與公信力打造企業核心價值，並且推動良善、正直的企業文化。孫寶國表示，良善是對內自我要求、正直是對客戶服務正直，為了確保同仁對企業理念有共識，再以永續精神創造員工向心力，其中太屋不只關注交易產值，更重視社會價值，讓良善正直的企業文化從心開始根植於員工身上，如此便能反映到客戶誠信正直服務的體現，透過企業文化的推動，保障客戶交易安全，並落實服務品質得到客戶認同。讓良善、正直的精神刻入太屋人的DNA，更使太屋猶如一個溫馨的大家庭。

從「心」出發

善用數位資訊的力量

「保持創新與活化才是維持品牌的最大關鍵」太平洋房屋總經理徐福龍堅定地說著，並補充道，太屋從「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的保證中體現「良善、正直」的精神，為了成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選，太屋因此更注重加盟者的心態。

除了追求企業永續經營及成長，太屋更營造適切舞台供團隊成員伸展，創造業績實踐個人理想，並積極推動數位化工具與系統。徐福龍也不吝分享到員工的教育心法，就是「快、量、價」，透過數位資訊平台上不斷加強建構銷售系統，更推動業務開發及銷售工具，以及全面強化店務資訊系統，如：房地快搜、LINE BOT智慧銷售系統、EIP資源平台、房管系統等，徹底解決同仁痛點，並協助加盟店透過系統在開發及銷售創造佳績，打造房仲最可靠的優質品牌。此外，太平洋房屋更領先政府推出實價登錄2.0服務，讓消費者可以更公開透明取得行情相關資訊。

太平洋房屋總經理徐福龍分享員工的教育心法，就是「快、量、價」，透過數 位資訊平台上不斷加強建構，更推動業務開發及銷售工具及全面強化店務資訊 系統。

結合地方 帶動社區

展現太屋價值

企業永續發展對內是公司的核心價值，是激勵員工向心力及工作認同感，對外在回饋社會的責任上，打破以往的認知概念，強調人與環境的良性循環互動，徐福龍強調最終從「取之於社會，用之於社會」中體現太屋價值。

太平洋房屋於五年前便推動「綠活」，從生活中實施節能減碳，日前更是發起公益性的環境永續活動，太平洋房屋希望品牌注入ESG全新價值。徐福龍特別提到「由於太平洋房屋有太平洋三個字，故以守護海洋為使命持續落實環境保護行動，透過淨灘減塑行動，傳遞環境保護、社會責任及公司治理成為太平洋房屋追求的目標，提升房產業服務價值，達到企業永續經營發展」。

太屋以良善正直導入公司治理，除了環境與社會公益，還要做內心的環保，從「心」推動，以達成良善正直的企業文化，延伸到客戶端帶來正面服務的影響。孫寶國補充道，ESG行動不僅限於淨灘，我們也在思考如何更進一步，不只是公司，更能結合地方社區，帶動社區往環境保護方向推動。

上下垂直資源整合 開創新局

近期升息、打房及通膨等種種不景氣因素，房價看似起起落落，但孫寶國卻不擔心，他更指出台灣相對於他國的貸款利率已經算很低了，這對台灣房地產有一定的支撐程度，雖說景氣不理想，但太屋還是會以服務為導向，且剛性需求依舊強勁，加上營建成本連番上漲，房價短時間要調降並不容易，如今全台房市買氣回歸理性，對於房市發展太屋也抱持樂觀態度。

太屋於每年都會推出新的主題，並於每季發展出促購活動，如：新婚族、小資族等等，搭配不同年齡、族群，讓消費者都能找到最心儀的屋源。

未來太平洋建設集團將整合旗下不動產開發、工程營造、不動產管理、百貨零售、以及休閒經營等五大事業群，讓集團成為全方位服務產業的領導品牌。孫寶國表示，太屋的直營及加盟店將近

一八○間，透過蒐集市場訊息，太設與太屋未來將更加緊密合作，將市場訊息相互交流與提供，上下垂直資源整合，加強仲介買賣與售後服務，繼續開創新局，期望帶給消費者更好的體驗。