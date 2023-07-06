快訊

新北男騎Gogoro中和區路口與休旅車相撞 傷重送醫不治

獨／台南前議長郭信良遭搜索 檢調拂曉衝服務處

烏克蘭基輔法院驚傳爆炸！嫌犯出庭後炸死自己

太平洋房屋 發揮「良善正直」的企業文化

聯合新聞網／ 卓越
孫寶國如今擔任太平洋房屋董事長一職，期許能將太屋重新定位，並透過多年的房 仲市場經驗，幫助品牌突破重圍、掌握先機。
孫寶國如今擔任太平洋房屋董事長一職，期許能將太屋重新定位，並透過多年的房 仲市場經驗，幫助品牌突破重圍、掌握先機。

太平洋房屋從「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的保證 中體現「良善、正直」的精神，為了成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選。
太平洋房屋從「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的保證 中體現「良善、正直」的精神，為了成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選。
太平洋房屋在教育訓練上培養服務熱忱及責任心，塑造良善、正直、誠信的精神，並建構全新ESG的品牌價值，以數位資訊創新打造完善的購屋平台，最終贏得客戶的信賴與一致肯定。

文．陳怡瑄　攝影．溫偉庭

作為台灣第一家合法房仲業者，太平洋房屋秉持著「公平、公開、公正」的經營理念，深受消費者肯定，並再次蟬聯《2023卓越房仲評比》之最佳服務品質獎。

發揮企業精神

協助品牌掌握先機

太平洋房屋（以下稱太屋）明年即將邁向四十周年，太平洋房屋董事長孫寶國笑著回憶道，我從事房屋仲介已有四十餘年的經驗，太屋成立之際發出的第一份薪水，我也有一份！如今擔任太平洋房屋董事長一職，更期許能將太屋重新定位，並透過多年的房仲市場經驗，幫助品牌突破重圍、掌握先機。

太平洋房屋以誠信透明與公信力打造企業核心價值，並且推動良善、正直的企業文化。孫寶國表示，良善是對內自我要求、正直是對客戶服務正直，為了確保同仁對企業理念有共識，再以永續精神創造員工向心力，其中太屋不只關注交易產值，更重視社會價值，讓良善正直的企業文化從心開始根植於員工身上，如此便能反映到客戶誠信正直服務的體現，透過企業文化的推動，保障客戶交易安全，並落實服務品質得到客戶認同。讓良善、正直的精神刻入太屋人的DNA，更使太屋猶如一個溫馨的大家庭。

從「心」出發

善用數位資訊的力量

「保持創新與活化才是維持品牌的最大關鍵」太平洋房屋總經理徐福龍堅定地說著，並補充道，太屋從「公平、公開、公正」和「促進房屋流通，保障交易安全」的保證中體現「良善、正直」的精神，為了成為消費者最值得託付的買屋賣屋首選，太屋因此更注重加盟者的心態。

除了追求企業永續經營及成長，太屋更營造適切舞台供團隊成員伸展，創造業績實踐個人理想，並積極推動數位化工具與系統。徐福龍也不吝分享到員工的教育心法，就是「快、量、價」，透過數位資訊平台上不斷加強建構銷售系統，更推動業務開發及銷售工具，以及全面強化店務資訊系統，如：房地快搜、LINE BOT智慧銷售系統、EIP資源平台、房管系統等，徹底解決同仁痛點，並協助加盟店透過系統在開發及銷售創造佳績，打造房仲最可靠的優質品牌。此外，太平洋房屋更領先政府推出實價登錄2.0服務，讓消費者可以更公開透明取得行情相關資訊。

太平洋房屋總經理徐福龍分享員工的教育心法，就是「快、量、價」，透過數 位資訊平台上不斷加強建構，更推動業務開發及銷售工具及全面強化店務資訊 系統。
太平洋房屋總經理徐福龍分享員工的教育心法，就是「快、量、價」，透過數 位資訊平台上不斷加強建構，更推動業務開發及銷售工具及全面強化店務資訊 系統。

結合地方　帶動社區

展現太屋價值

企業永續發展對內是公司的核心價值，是激勵員工向心力及工作認同感，對外在回饋社會的責任上，打破以往的認知概念，強調人與環境的良性循環互動，徐福龍強調最終從「取之於社會，用之於社會」中體現太屋價值。

太平洋房屋於五年前便推動「綠活」，從生活中實施節能減碳，日前更是發起公益性的環境永續活動，太平洋房屋希望品牌注入ESG全新價值。徐福龍特別提到「由於太平洋房屋有太平洋三個字，故以守護海洋為使命持續落實環境保護行動，透過淨灘減塑行動，傳遞環境保護、社會責任及公司治理成為太平洋房屋追求的目標，提升房產業服務價值，達到企業永續經營發展」。

太屋以良善正直導入公司治理，除了環境與社會公益，還要做內心的環保，從「心」推動，以達成良善正直的企業文化，延伸到客戶端帶來正面服務的影響。孫寶國補充道，ESG行動不僅限於淨灘，我們也在思考如何更進一步，不只是公司，更能結合地方社區，帶動社區往環境保護方向推動。

上下垂直資源整合　開創新局　

近期升息、打房及通膨等種種不景氣因素，房價看似起起落落，但孫寶國卻不擔心，他更指出台灣相對於他國的貸款利率已經算很低了，這對台灣房地產有一定的支撐程度，雖說景氣不理想，但太屋還是會以服務為導向，且剛性需求依舊強勁，加上營建成本連番上漲，房價短時間要調降並不容易，如今全台房市買氣回歸理性，對於房市發展太屋也抱持樂觀態度。

太屋於每年都會推出新的主題，並於每季發展出促購活動，如：新婚族、小資族等等，搭配不同年齡、族群，讓消費者都能找到最心儀的屋源。

未來太平洋建設集團將整合旗下不動產開發、工程營造、不動產管理、百貨零售、以及休閒經營等五大事業群，讓集團成為全方位服務產業的領導品牌。孫寶國表示，太屋的直營及加盟店將近

一八○間，透過蒐集市場訊息，太設與太屋未來將更加緊密合作，將市場訊息相互交流與提供，上下垂直資源整合，加強仲介買賣與售後服務，繼續開創新局，期望帶給消費者更好的體驗。

卓越雜誌2023.07號447期
卓越雜誌2023.07號447期

延伸閱讀

第一金證獲永續投資兩大獎

全場尷尬！她看屋發現堆滿垃圾雜物 房客只穿內褲癱沙發呼呼大睡

蘭嶼淨灘清213公斤海廢 宣導勿用化學性防曬

從8折出價卻被房仲說「破壞行情」 眾人抱不平：州官放火

相關新聞

核心智識專業技術服務團隊：讓保險業系統的智能數位化時代提前到來

就保險業使用的系統而言，除了保單核心系統外，其中最複雜的應該算是理賠平台系統（以下簡稱理賠平台），如以車險理賠平台為例，在理賠過程中，除了理賠申請、賠案成立、理算服務及賠付程序外，還需要整合包含0800客服系統、多通路理賠進件、損失勘核、代處理聯繫、財會作業、法務追償、委外作業、同業分攤、求償作業、追回繳款、外送服務、損率分析，甚至到行動理賠及B2B供應商平台管理等等的模組作業，整個完整的理賠平台需要對內對外串接執行超過二十個以上的作業流程及系統介面。

武恩觀心－武恩德營造捍衛民眾出行安全

春秋末期著名思想家老子所著《道德經》、第十三章（寵辱若驚貴大患若身）中有云：「故貴以身為天下，若可寄天下；愛以身為天下，若可托天下。」意思是秉持著潔身自愛無私無慾的理念，把自己奉獻給這個天下並為天下蒼生做事，自然而然就可以為天下萬物所寄託。也秉持著心存天下與萬物共存的態度理念來成立武恩聖宮，立志以天官五路武財神弘揚濟化、渡化、醒化的精神出發建立武恩德營造的宗旨，共心共利的理念來開創武恩德團隊，打造武恩德營造成為公共工程的金質企業。

竹風建設董事長徐榮聰：讓建築展現台灣新文化

建築，不只是一項工作，而是一份理念、一種堅持，就是抱持著這樣的信念，由徐榮聰董事長創辦的竹風建設從新竹起家，不僅公司建案深獲民眾喜愛，也屢屢獲得政府授獎的殊榮，徐榮聰展現的，正是台灣人最純善的奮鬥精神。

楊美娟主席：六大課程主軸全面提升保險致勝關鍵能力

「2023 IFPA DAY 亞洲華人保險與理財研討會」將於十月十七、十八舉行。本屆大會主題是「CHANGE!─溫度／高度／速度」，主要希望透過產、官、學及業界菁英的跨領域交流，能為處在瞬息萬變的國際情勢及金融產業環境下的保險從業人員，蓄積人性的溫度及足夠的專業高度，以迅速回應未來的挑戰與機會。本刊特專訪大會主席楊美娟，帶領讀者了解IFPA DAY的核心精神。

太平洋房屋 發揮「良善正直」的企業文化

太平洋房屋在教育訓練上培養服務熱忱及責任心，塑造良善、正直、誠信的精神，並建構全新ESG的品牌價值，以數位資訊創新打造完善的購屋平台，最終贏得客戶的信賴與一致肯定。

專業精神創新服務 台灣房仲業的領航者

《2023卓越房仲評比》透過網路評比方式，評選出深獲專家學者肯定及民眾信賴的太平洋房屋、東森房屋及信義房屋，其專業表現及優質服務，足以作為消費者選擇房仲業者時的參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦