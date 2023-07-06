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專業精神創新服務 台灣房仲業的領航者

聯合新聞網／ 卓越

《2023卓越房仲評比》透過網路評比方式，評選出深獲專家學者肯定及民眾信賴的太平洋房屋、東森房屋及信義房屋，其專業表現及優質服務，足以作為消費者選擇房仲業者時的參考。

文．黃小玲

擁有屬於自己的房子仍然是大多數人畢生的夢想，因此台灣房地產業一直受到許多關注，房仲業也相當活絡，畢竟這是關乎民生居住的重要課題，民眾在選擇與評估上當然特別慎重。

房仲業兼具高挑戰性與高報酬

近年已成熱門產業

長期受到討論與關注的房仲業，隨著近期房市轉淡，似乎也逐漸趨於冷靜。根據調查二○二三年第一季全台房仲家數為八三八五家，與二○二二年第四季相比僅增加十八家。對此，房仲業者認為，房市景氣的轉折點，通常也是不動產經紀業者家店數最多的時候，而且現存房仲家數仍是歷史高點，仲介業經營上將會更為競爭。

而且，這幾年房仲業也成為「錢」途看好的熱門產業，是校園徵才詢問度相當熱烈的行業，許多人看中其兼具高挑戰性與高薪的特性，對於經驗和學歷的要求也較具彈性，成了不少年輕人和社會新鮮人的首選夢想職業。而且房仲人員的薪水結構是由「底薪」和「抽成獎金」組成，也就是從房屋仲介服務費（佣金）中依比例抽成，銷售的物件單價越高，相對地獎金也會越高，加入房仲業的年輕人可以藉由努力來突破低薪困境，靠自己的力量換得相對應的薪資。

不過，房仲業在高報酬的光環背後，必須經常面對許多壓力和處理意想不到的情況，房仲人員除了必須禁得起高壓外，還需要高度努力、抱持著熱情和毅力，勇於挑戰高薪和高壓，才能享有高發展的甜美果實。

藉由評比票選調查

肯定優質房仲團隊

《卓越雜誌》長期關注台灣經濟、財經、地產之發展，為了瞭解台灣民眾對房仲公司表現及服務的認知評比，藉由評比舉行，增進業界良性競爭與滿足民眾知的權益。本次網路民調結果佔總評比百分之六十，以各指標回答人次計算交叉分析，再分成民眾整體印象與顧客印象，最後加入百分之四十的專家學者加權評比。

此次調查將針對各房仲公司的服務品質、交易安全、客戶信賴、品牌形象、人才培育、服務創新、ESG、在地服務、人氣品牌、團隊等十大指標進行評分。而本次網路投票透過網路民調系統收集資料，使用電腦輔助系統進行調查統計，共計近一萬名網友投票，由於最後投票結果，多項獎項票數十分接近，誤差範圍在百分之五之內，為求明確揭示該獎項的指標性，主辦單位最後決定取消該獎項的頒發。

《2023卓越房仲評比》在經過激烈網路票選下，由太平洋房屋榮獲「最佳服務品質獎」、東森房屋榮獲「最佳客戶信賴獎」、信義房屋榮獲「最佳ESG永續獎」，獲獎的房仲業皆是深獲國人好評的優質房屋仲介公司，顯見值得信賴、專業用心及擁有好口碑的房仲公司，絕對是民眾心中的首選。

最佳服務品質獎

太平洋房屋

作為台灣第一家合法房仲業者，太平洋房屋以誠信透明與公信力打造企業核心價值，並且推動良善、正直的企業文化，秉持著「公平、公開、公正」的經營理念，深受消費者肯定。

而且太平洋房屋以永續精神創造員工向心力，不只關注交易產值，更重視社會價值，讓良善正直的企業文化從心開始根植於員工身上，並體現到對客戶誠信正直的服務；尤其太平洋房屋領先政府推出實價登錄2.0服務，保障客戶交易安全。並於每年推出新的主題及每季的促購活動，讓消費者都能找到最心儀的屋源。

未來，太平洋建設與太平洋房屋會更加緊密合作，將市場訊息相互交流，上下垂直資源整合，加強仲介買賣與售後服務，期望帶給消費者更好的服務體驗。

最佳客戶信賴獎

東森房屋

以前瞻、優秀的經營團隊及在地專業服務走過三十餘載的東森房屋，堅持「在地、守法、誠信、專業」的企業理念，不斷追求創新服務與組織成長，引領台灣房仲業向前進步。

東森房屋秉持「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的精神來服務消費者，深獲客戶的信賴。

面對未來經濟環境的變化及房仲市場的激烈競爭，東森房屋將更積極落實教育訓練，全方位提升業務人員的深度及廣度，並多元運用東森房屋的市場優勢及專業服務，積極贏得客戶的最大信任，透過不斷研發創新的ｅ化工具，以更靈活的行銷策略與更完善的服務機制，與各加盟店一起再創新機，共同創造榮景。

最佳ESG永續獎

信義房屋

全球暖化日益嚴重，如何落實環保、永續經營已成為各企業的願景。信義房屋率先將永續發展視為己任，並與世界接軌，將「邁向永續淨零」的永續原則化作具體行動，制定達成淨零排放的目標，展開環境保護各面向的行動方案。

信義房屋透過整合內外部資源，支持低碳和可再生能源發展，推動綠色轉型和氣候韌性服務，期望達成二○三○年

每筆不動產仲介服務碳排放量減少四十五％、溫室氣體碳排放量減少九十％、人均用水量減少三十％。信義房屋期盼能拋磚引玉，為推廣環保意識與環境復育行動盡一份心力，共同為修復地球環境而努力貢獻，以真正實踐環境永續的願景。

卓越雜誌2023.07號447期
卓越雜誌2023.07號447期

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