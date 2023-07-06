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去中化不可逆 全球科技產業鏈重組

聯合新聞網／ 卓越

美國與中國大陸貿易衝突日益惡化，「去中化」成為打擊對手最主要的戰略思維，藉由同盟間的合作來強化產業鏈脫鈎方式，成為美國目前的經貿執行方針。

文．李振麟

在持續加強對華科技產業戰略下，「去中化」已成為美國對外重要的貿易政策，致力將「中國大陸為全球產業供應鏈」的時代逐漸轉變成為以「美國為全球產業供應鏈」的主導模式，國際產業型態逐漸劃分為「中國」與「非中國」的兩條清晰路線。

全球供應鏈面臨新的解構重組趨勢，「國家安全」與「產業鏈安全」成為經濟發展優先決策。強化對中脫鈎以重振自身經濟實力的戰略輪廓浮上檯面，甚至強力切斷對中科技產業的打擊力道。拜登政府推動許多法案包含《晶片與科學法案》、《基礎設施投資法案》、《通脹削減法案》等，其最終的目標就是希望藉由政府立法的「釜底抽薪」政策，迫使多年以來外流的科技產業能夠因此鮭魚返鄉。

全球自由貿易褪色 執行對中脫鈎政策

在美國去中化的大經貿政策下，全球自由貿易不斷褪色，保護主義則大行其道。以「國家安全」之名來推動保護之實，「技術鏈安全」與「供應鏈安全」成為國家經濟體的主要原則。在美洲、歐洲、亞洲盟友間重新建立一個新的供應聯盟，取代原本的管道，就如同現行所推動的「美歐貿易和技術委員會（TTC）」與「印太經濟框架（IPEF）」等新貿易聯盟，企圖在高科技領域中與中國大陸建立一道新的「隔離牆」，最終的目地就是執行對中的脫鈎政策，非僅限於經濟範疇，更可視為全面性影響，以達到削弱中國大陸的抗衡力量。

在面對如此強烈的排他性條款，尤其是「貿易安全化」取代了「貿易自由化」，成為當今美國全球經貿政策的核心價值，到底要如何在新的產業結構中保持優勢，成為全球製造業所面臨的新思維挑戰，然而去中國化趨勢朝向不可逆之徑、重組後的優劣條件，對於所有製造業與消費市場而言，利弊難以估算，一切發展影響仍有待觀察。

蘋果手機大幅調整中國大陸產業線

美國蘋果執行長蒂姆·庫克，曾經於二○二二年參訪日本索尼Sony集團，當時就傳出蘋果將另尋供應方可能性。二○二一年前，蘋果iPhone在中國大陸的產量高達九十五％，後遭遇二○二二年的中國大陸封城與中美貿易惡化衝擊之際，蘋果當時就開始處理過度集中的生產線風險。

無論筆記型電腦、耳機、手錶型終端產品，甚至於智慧手機「iPhone」等高科技產品，皆紛紛減單並隨後分別轉進台灣、印度、越南、墨西哥、巴西等代工大廠。長年為蘋果生產尖端產品的製造商台積電TSMC在美國設廠後，將可預測未來蘋果在北美和南美等區域，也將會有建立新生產基地的可能性。

美國傳統產業展開東南亞建廠規畫

知名的美國廚具製造商匯隆WELONG INDUSTRIAL工業有限公司，近兩年來也展開在越南以及柬埔寨等國建廠計畫，匯隆工業經過數十年來的耕耘，在中國大陸有六間工廠，高達一千多名中國大陸勞工雇員，所生產的廚房用品，包含碗、盤、刀具以及其他烹飪器材等，深受市場肯定。

如此傳統的製造商，現今也出現「去中國化」的策略發展，可以深深感受自二○一○年以來，連續十一年穩居世界第一的製造大國「中國大陸」，現今將面臨新的產業變局挑戰。

全球汽車產業減少中國大陸零件依賴

全球汽車產業減少中國大陸零件製品長期依賴，整個物流業出現新思緒，其中最主要的三項驅策因素，第一，COVID病毒大流行所執行的清零政策，讓所有生產線被迫在第一時間內瞬間關閉，不僅無法提供穩定的物流，甚至出現塞港與機場壅塞等問題，造成經營者重大損失。第二，俄烏戰爭所帶來的政治衝突，因為俄羅斯反制，造成許多關鍵性原料中斷，如同汽車製造中所需要的材料「鈀金」等，因此不得不從其它處高價收購，成本損失難以估算。第三，中美貿易關係惡化，如不幸導致北京與國際社會關係撕裂，將威脅到全球經貿流動性，這是所有人都不願意見到的局面。

雖然大多數國際品牌皆不太可能輕易放棄中國大陸市場，但是中國大陸品牌的零件製品量將會隨著時間減少。未來將走向中國大陸製品零件，專供中國大陸境內汽車使用，並減少海外銷售。在新的供應鏈藍圖架構之際，汽車製造商也會嚴選適當的夥伴條件，以確保商品在國際上的競爭優勢。

未來也將不再是一個完全以成本驅動考量的時代，如同汽車製造商馬自達Mazda執行長毛籠勝弘Masahiro Moro表示：「我們需要關注到供應鏈的安全穩健性，以確保零組件的貨源採購無疑慮。」在中國大陸上海實施COVID-19封城後，馬自達Mazda已經陸續將一部分生產線轉移回日本。馬自達高階主管向井武司Takeshi Mukai更進一步表示：「未來與供應商簽訂新訂單時，還會再提高中國大陸以外的生產比率。」

目前美中關係比以往更加艱困，尤其雙方陷於針對性的經貿政策上，促使來自於中國大陸供應鏈的潛在風險更大。德國大眾汽車製造商梅賽德斯、寶馬表示：「德國與中國大陸在商業的長期合作關係，如今面臨政治與採購上的雙向風險，確實會讓所有投資者顧慮。」同時負責生產以及供應鏈管理的Mercedes-Benz賓士奔馳汽車生產部經理白韞澤Jorg Burzer同樣表示：「公司汽車零件在採購上的穩定與安全性風險評估，我們會開始考慮轉向來自於歐洲、美國或墨西哥的貨源供應。」

晶片法案分離世界供應鏈

「晶片」是引領新科技產業的主要關鍵材料，美國對中貿易惡化下，為了鉗制中國大陸晶片產業全球化，通過高達約二八○○億美元的《晶片法案》。目的在於激勵美國企業回流並吸引他國半導體產業前往投資，藉以重建晶片在美生產基地，任何與半導體相關的研究開發、製造以及勞動力等項目，都會提高投資補貼額度。　　

美國半導體製造業長年依賴海外代工，全球晶片產業一直處於彼此間分工合作模式，先經由美方來主導設計和規劃，並交由東亞地區來負責生產與佈局。二○二○年美國在全球的半導體製造能力僅十二％左右，東亞地區在該產業中的產量比高達全球七十五％。過去一段時間，美國曾經鼓勵製造業回流，但是面對新冠疫情大流行、俄烏戰爭與高通膨衝擊影響，進而引發供應鏈受阻以及晶片短缺等問題，全球晶片需求不足的現象仍待改善。

中國大陸北京政權是美國最主要的全球經貿競爭對手之一，《晶片法案》可視針對中國大陸而立案，更是開啟美國去中化戰略的主要依據。法案中的「護欄」條款，強制規定獲得補貼的企業不得在中國大陸或其他「可能不友好國家」投資建廠。總結歸納，法案本質就是一種對中的經貿戰略方案。

尤其是將全球晶片製造商區分為「本土化」和「盟友化」的產業對策，更是造成全球去中化的主因。在中美貿易間越來越激化對立的情勢下，全球企業集團都被迫選邊站，自然而然將供應鏈區分為「中國」和「非中國」兩者來標的。「晶片法案」是開啟重新劃分世界產業供應鏈的鑰匙，中國大陸的防疫封城政策反而變成了去中化的強力推手，即使後續封城管理再度放開，離開的生產線再也回不來了。如今唯有待未來中美兩國停止貿易對立的緊張關係，才有可能降低去中化熱潮，否則中國大陸的科技產業將持續受到影響而衰退，並且在短期間內也不易恢復改善。

中國大陸封殺美光芯片 回擊美國科技戰

中美科技戰暗潮洶湧、雙方對立加劇，面對美國《晶片法案》所帶來的產業鏈去中化衝擊，中國大陸近期也採以封殺美國最大記憶體晶片廠美光Micron來回擊，「美光」是繼全球半導體大廠英特爾以外，美國另一個重要的生產製造商。中國大陸限制國內所有關鍵性資訊基礎設施未來停止再向美光採購，此舉政策一出可謂震撼全球記憶體市場，更可視為中國大陸反制美國科技戰的首度回擊。

「美光」本是全球第三大DRAM廠以及前五大NAND晶片廠，如今產品銷陸受阻，進而導致全球半導體市場復甦緩慢，然而台灣的南亞科、南韓三星以及韓國的SK海力士等同業將可望獲取轉單商機，後續效應將浮出檯面。

繼中國大陸封殺美光芯片，震撼晶片業界，美國則提出對於中國大陸先進存儲芯片製造商「長鑫存儲科技」實施貿易限制，並同時要求韓國政府，禁止三星與SK海力士藉此爭鬥機會填補中國大陸缺口，預料未來在中美貿易衝突激化下，芯片產業將陷於兩難困境雪上加霜。

全球產業鏈在以往過度依賴中國大陸的風險思維中，強化美國主導產業鏈脫鉤回流本土的理由，在分散風險的佈局構思下，重新塑造一個新的製造業生態，以確保美國在二十一世紀的全球經濟領導先鋒。

卓越雜誌2023.07號447期
卓越雜誌2023.07號447期

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