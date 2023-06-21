鐘家蔆攜手企業及卓越雜誌 舉辦慈善音樂會首埸巡演

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聯合新聞網／ 卓越
資深小提琴家兼教育者麥韻篁教授獨奏，展現其獨樹一幟的個人風格
資深小提琴家兼教育者麥韻篁教授獨奏，展現其獨樹一幟的個人風格

「卓越慈善音樂巡演」以回饋社會、促進公益、教化人心為主軸，由良玉國際同濟會鐘家蔆董事長兼創會長創辦發起，展開全台巡迴義演。董事長鐘家蔆視公益為己任，長期以來力挺慈善事業，更以身作則發起公益活動，在卓越雜誌媒體集團社長徐邦浩的共識下促成此項慈善音樂巡演，榮獲各大企業支持，共襄盛舉，並計畫於全台舉辦二十場慈善音樂巡演。

「卓越慈善音樂巡演」於2023年6月16日，在台中振英會館演藝廳舉辦首場演出，為響應善舉，資深小提琴家麥韻篁教授、鋼琴演奏博士張麗玲教授、長笛演奏家鐘心汝老師以及鋼琴黃麗靜老師連袂演出，用音樂教化人心，讓愛傳遞，無遠弗屆。

麥韻篁教授為資深小提琴家兼教育者，目前任職於國立臺灣藝術大學表演藝術學院教授，其於1968年參加教育部所舉辦的第一屆天才兒童選拔，獲選為新竹縣天才兒童。在1985年畢業於美國紐約曼哈頓音樂學院演奏碩士，回國後投身於教育，教學足跡遍及比及台北、台中、台南、高雄等地學校，任教職屆滿年38年，近20年來則致力於將台灣本土歌謠（東洋、客家、國語、台語）與台灣閩南語歌謠之新穎詮釋，並巡迴演奏於台灣各地及兩岸三地，（獲得建國百年國際藝術成就獎）、（百大藝術家）演奏千場，在歷任總統李登輝、馬英九、蔡英文就職總統府國宴慶典演出，備受好評肯定。

良玉國際同濟會鐘家蔆董事長兼創會長於致辭中表示感謝企業發揮愛心、共襄盛舉
良玉國際同濟會鐘家蔆董事長兼創會長於致辭中表示感謝企業發揮愛心、共襄盛舉

有別於傳統音樂會的莊重嚴肅，在此次音樂會首演由麥韻篁教授領銜，與合作多次的鋼琴演奏博士張麗玲教授聯手演奏，將大眾耳熟能詳的鄉土樂歌謠曲結合西洋樂器的高雅，展現全新風貌，而麥韻篁教授出神入化的琴技與其豐富多變的肢體語言，動力十足將現場氣氛烘托至最高點，令全場掌聲連連，沸騰不已，長笛鐘心汝老師與鋼琴黃麗靜老師的合奏也完美展現出樂曲悠揚的靜態美，使整場音樂會動靜結合，不失趣味性。

當日首演圓滿落幕，良玉國際同濟會鐘家蔆董事長兼創會長指出，十分感謝卓越雜誌媒體集團徐邦浩社長接下主辦重任與良玉國際同濟會會長紀衍妃帶領良玉會姐妹們共同推動此項慈善音樂巡演計畫。同時也感謝雙喜營造股份有限公司邱宏章董事長、正曜營造有限公司董事長劉旭昌、琩裕營造有限公司董事長鄭雅云、揚運國際集團高壽濤董事長慷慨贊助、全力支持，利用企業力量回饋社會，散播愛心。雙喜營造股份有限公司邱宏章董事長於致詞中表示，在經營企業的同時，也致力於回饋社會、廣結善緣，並對此項慈善音樂巡演計畫表達肯定而傾囊相助。

贊助企業獻花予演奏者 左起張麗玲教授、麥韻篁教授、鐘心汝老師、黃麗靜老師
贊助企業獻花予演奏者 左起張麗玲教授、麥韻篁教授、鐘心汝老師、黃麗靜老師

此次首場活動另捐善款幫助雲林偏鄉小學，由雲林縣雲萱基金會收贈，後續將幫助近20位低收家庭學生，補助學童註冊費及相關學習書籍，改善學子教育環境，讓孩子快樂成長之餘，更落實社會公益與企業責任。

卓越雜誌2023.6號446期
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