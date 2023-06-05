2023台日卓越創業家大賞 得獎企業

湯政仁持續參與新創 大同經驗開啟強攻能源技術！2001年回台後，便一直都在大同大學電機工程系任教，對於大同公司體系的認識也是從此時開始，但其真正有機會接觸到擔任總經理的契機，卻不是在大同大學發生，而是就讀建國中學的因緣。建中歷史悠久，人才輩出，許多學生畢業後都會加入校友會，湯政仁也不例外，拜科技及通訊軟體發達所賜，校友們常常會在群內針對產業時事發起討論。就在一次談到大同爭議的討論中，湯政仁發言認為如果公司在公司派手上，要一改保守不容易，並在2019年底於群內分享對於市場派的看法，也展現出他對大同業務的熟稔。正巧同為建中學長、代表大同公司市場派的林文淵也在該群組中，對湯政仁的見解深感認同，便在2020年1月邀其去談論大同公司事務，並受邀擔任大同公司總經理。

2023-06-05 15:23