2023台日卓越創業家大賞 得獎企業
2023台日卓越創業家大賞，由卓越雜誌媒體集團、日本社團法人個人創業企業家協會、中華工商經貿科技發協會、台北市商業會共同舉辦，出席嘉賓包含行政院副院長鄭文燦、內政部長部長室秘書江志銘、前台北市長柯文哲、台北市副市長林奕華、立法委員李貴敏、新北市議員陳世軒與南投縣議員林友友，同時總統蔡英文與副總統賴清德特別重視台日外交情誼與青年創新創業之議題，特發賀電表示勉勵。
「2023台日卓越創業家大賞」透過公平調查，從數百件自薦與推薦的申請企業中，由台日創業家甄選委員會評選出卓越企業，卓越雜誌社長徐邦浩不僅大力支持此活動，更期許未來能透過《卓越雜誌》報導，讓大眾認識優秀創業家，並鼓勵中小企業主都能秉持創業初心，創造共贏。
《2023台日創業家大賞》得獎一覽表
【中小企業組】
南晃交通器材工業股份有限公司 鄭丞焜董事長、金石建設股份有限公司 柯建利副總經理、博士門股份有限公司 蔡淑娟總經理、美加文化實業股份有限公司 陳上春董事長、山本富也國際有限公司 鄭榆錚總裁、魔法牙醫診所 潘韞珊院長、益可芬股份有限公司 楊玳潭總裁、餐御宴食品有限公司 周淑楨執行長、上誠材料科技有限公司 王耀德董事長、芸妮有限公司 蕭碧月副總裁、盛邦工程顧問有限公司 王國權執業技師、伊府將餐飲管理顧問有限公司 葉家瑋總經理、亦森有限公司 蕭麗芳董事長、冠協國際事業有限公司 杜文博創辦人、盈成牙醫診所 江俊盈院長、千芙室內裝修設計有限公司 胡家豪董事長、高雄玉旨玄鳳堂 楊成輝主委、春好芯生活工藝有限公司 邱春華創辦人、簡大廚頂級肉品 廖子淇董事長、名坂奇洋菓子有限公司 蔡勝仲董事長暨品牌創辦人、良富建設有限公司 林宗毅董事長、大愛護理之家 邱秋華機構負責人、ISCA國際運動教練協會 陳昱儒主席、宇球國際興業有限公司 曹蕥蘭總經理
【創業導師組】
喬訊電子工業股份有限公司 張水美董事長、魔法牙醫診所 潘韞珊院長、山本富也國際有限公司 徐詩綺創始董事、蒂絲羽有限公司 蔡函真執行長、卓品國際實業有限公司 黃薏華董事長、宸諾股份有限公司 蔡佳宸執行長、舞楀藝術工作室_樹林凰家舞集 吳思楀總監、RIWAY38菁英團隊 林金瑩導師、尚群室內裝修設計有限公司 張佩如執行長、喜樂心事業有限公司 顧慕珮董事長、國際新思集團 鄧稚勤創辦人、森羚生技國際有限公司 陳宥森總經理、蓁禾牙醫診所 林惠美院長、太陽保險經紀人股份有限公司太陽中二處 賴嘉彬處經理、金牌團膳廚師 邱桔笙廚師、鎕羽裝潢空間設計 蔡鈞尚執行長
【新創企業組】
隆安投資股份有限公司 陳錫銘董事長、山本富也國際有限公司 林倩如創始董事、Dr.Anla潔牙泡泡 潘韞珊院長、蒂絲羽有限公司 蔡函真執行長、得升杰有限公司 李孟玲董事長、樹造幸福股份有限公司 繆艷艷執行長、茗品茶業商行 何昱瑩董事長、傑順全方位管理顧問有限公司 方榮久董事長、朱家麻花捲12號-達穎商行 朱韋穎董事長、凱笠恩國際有限公司 許凱淇執行長、凱亞養殖場 鄭志強創辦人、靖澄Beauty Care 卓胤岑技術老師、源志科技有限公司 周芳源董事長、A.S.K愛思考運算思維教學團隊 黃郁凱董事長、一展數位金融有限公司 謝祥君共同創辦人、栯忻國際有限公司 孫栯駖董事長、舒馨殿股份有限公司 邱湘璇董事長、淳清淨 林貝羿創研人、傘下管理顧問有限公司 黃維晟董事長
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