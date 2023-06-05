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湯政仁用氫能源推動下一個綠能時代

聯合新聞網／ 卓越
湯政仁堅信無汙染的氫能，兼具環保與超高效能湯政仁堅信無汙染的氫能，兼具環保與超高效能
湯政仁堅信無汙染的氫能，兼具環保與超高效能湯政仁堅信無汙染的氫能，兼具環保與超高效能

湯政仁持續參與新創 大同經驗開啟強攻能源技術！2001年回台後，便一直都在大同大學電機工程系任教，對於大同公司體系的認識也是從此時開始，但其真正有機會接觸到擔任總經理的契機，卻不是在大同大學發生，而是就讀建國中學的因緣。建中歷史悠久，人才輩出，許多學生畢業後都會加入校友會，湯政仁也不例外，拜科技及通訊軟體發達所賜，校友們常常會在群內針對產業時事發起討論。就在一次談到大同爭議的討論中，湯政仁發言認為如果公司在公司派手上，要一改保守不容易，並在2019年底於群內分享對於市場派的看法，也展現出他對大同業務的熟稔。正巧同為建中學長、代表大同公司市場派的林文淵也在該群組中，對湯政仁的見解深感認同，便在2020年1月邀其去談論大同公司事務，並受邀擔任大同公司總經理。

文/陳建維

同年6月公司派及市場派首次交手，最終由公司派守住董事席次，此事亦不了了之，隨後8月份時再度受到林文淵邀請，知道此次市場派已做足準備，湯政仁便開始鑽研公司經營及相關過往財報，直到10月份時市場派全勝，也開啟了他在大同公司為期40天的奇幻旅程。

事實上，早在2001年回台後，湯政仁就一直有在參與新創公司的技術開發工作，如2004年他就開始投資參與思源資訊進行軟體技術研發，並開發出曾引起企業主趨之若鶩、員工避之唯恐不及的公司內網監控軟體，雖然最終因為企業道德因素不為社會大眾所接受，卻讓思源資訊一戰成名。隨後公司在隔年更開發出適用於婚禮布置、火爆一時的「水噹噹婚禮大頭貼機」，也幫大同大學開發了內部使用的落點分析軟體，讓公司業績持續順利，直到後來手機拍照功能逐漸強大，大頭貼機才逐漸式微，而思源資訊也回到專攻研發資訊安全領域，並為企業及系統商提供資安弱點掃描、方案解決的相關服務。也因為意識到台灣私校未來將面臨生源不足、必須提早佈局，故於2017年即已辭去教職，重回業界，接掌思源資訊之營運。

對於湯政仁來說，不管是在美國或台灣，都已經有相關的創業經驗，但第一次掌舵企業規模如此龐大的老牌大同公司也讓他備感壓力。第一個難題是處理隔年預算，11月甫上任的他就面臨要立即提出隔年預算的考驗，這部分他以隔年要轉虧為盈為主要目標，並一改過去會議冗長的沉痾，迅速與各部門主管討論整合，並順利在兩周內將九十幾個子公司及部門預算編列完成。沒想到做完這件事後，湯政仁就因為董事長林文淵與市場派股東對於公司經營目標不同，與林文淵一同遭董事會撤換，雖然才短短40天，卻讓湯政仁有了更遠大的目標。

大同及台鋼經驗 看見綠能世代氫能商機

為了因應全球大量再生能源導入與節能減碳趨勢，早在2008年扁政府時代，行政院即公布「永續能源政策綱領」，科技部前身國科會則在2009年起推動跨部會合作「能源國家型科技計畫」，研究改善我國能源結構及推動多元能源產業等，作為能源政策依據。繼而在2012年馬政府時代，就由時任行政院長陳冲指示經濟部會同國科會、原能會、經建會、科技會報辦公室、經濟能源農業處、台電公司及經濟部所屬機關共同組成跨部會「智慧電網推動小組」，並將智慧電網列入「國家節能減碳總計畫」標竿計畫之一。當時湯政仁就是專家小組成員之一，並在計畫提及希望對所有電力設備做計量處理，方法是資訊通訊數位化同時建置智慧電表，同時規劃太陽能、離岸風力發電，洋流、地熱等做為計畫中的再生能源。而後經過一年多可行性分析，台電開始針對高壓及超高壓做智慧電表，目前也已經陸續普及到低壓用戶。

湯博士率領研發團隊，誓言用氫能打造新綠能世代
湯博士率領研發團隊，誓言用氫能打造新綠能世代

在大同的這段期間，湯政仁看到了公司許多可以發展的產業前景。原因無他，基於大同的悠久歷史，許多部門的技術都是該領域的先行者，不管是在變壓器、電動車、馬達、儲能、太陽能、離岸風電…等能源相關產業，大同實際上都非常專業，加上公司也有很強的營造背景（大同製鋼所、尚志營造），包括原物料處理與金屬處理都有專長。更重要的是大同系統整合很強，機器人設計能力也相對優越，公司也早就在2020年有規劃朝氫能發展，只可惜後續未能持續推動

離開之後的湯政仁先回思源資訊。接著在2021年八月，接到台鋼集團會長及久陽董事長的邀請擔任旗下台鋼能源的總經理，負責綠能建置。顧名思義，鋼鐵產業非常耗電，尤其台鋼採取的是電爐煉鋼（再製）的方式處理，耗電非常高，政府又規定5000瓩以上的耗電大廠必須要做再生能源，這便是湯政仁的重要工作。短短時間內，他就將廠區的太陽光電設備全部建置完成，並提供台電購買進行再生能源發電，功成身退的他再度選擇力拚對國家、個人的最後的志業－氫能發電。

氫能曾被視為人類能源使用的終極解答，其原理是利用純淨的氫氣經由自由運輸送到有電力需求的地方後，藉由燃料電池快速啟停的優勢，將氫氣的化學鍵能轉換為電力形式，提供終端負載使用，人類可隨時根據需求使用，過程不經燃燒，只產生純淨的水。未來，不論是小客車、公車、貨車……，或是發電站、備用電源等，排出的不再是汙染的臭氣，而是可以飲用的水資源！

實務上現在已經有電解水存氫氣變氫氣筒，使其保存率較高，進一步來說，只要知道相關原理，就可達到安全儲氫。另一方面，氫也能取代碳成還原劑，如導鋼鐵產業，就是貨真價實的綠色鋼鐵，所以朝氫能來走是可以事半功倍的綠能方案，且氫能發電效率超過內燃機許多。然而氫能雖然可以是綠能新選擇，但現有技術上仍面臨氫氣取得困難。對湯政仁來說，氫能絕對可以發展，而下一階段目標是在降低取得成本，並進一步接軌所有再生能源設備，而精準看見氫能商機加上始終努力不懈的專業態度，相信湯政仁及其團隊會在下一階段的氫能發展，扮演舉足輕重的重要角色！

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