台灣發展製造業競爭力的再建言

四月下旬來自對岸太陽光電行業的一則消息，東方日升公司4GW超高效二十五‧五％、0BB HJT（HETERO JUNTION）異質結210光電電池、模組生產線順利實現全線貫通，不僅標誌著全球第一最高效模組的新紀元，也標誌著全球太陽光電進入下一個以半導體技術為核心的大幕正式拉開！

文•陳威霖

而實現這項計劃的領軍者，是一位台灣四十歲出頭的青年才俊。自己家裡的種子，卻在別人家裡開成茂盛的花園，確實令人既羨慕又惋惜！

專業技術淪為組裝廠

並削弱全球競爭力

台灣太陽光電的技術過去主要來自於前十年橫掃全球市場的矽晶技術，由於該項技術的競爭特性，主要來自於量產的規模大小，因此台灣產業界短暫風光幾年以後，便吃虧於市場不及對岸，而逐漸將前三名的寶座拱手對手，淪落為昔日對岸的組裝廠，甚至是轉手的貿易商。

而且所引進和使用的產品，也是最低等級、缺乏國際競爭力的產品，並需要仰賴國內VPC政策，賣出比國際高出三十％至五十％的價格，以維繫自身運營。使用低效、高價的太陽能模組產品，影響所及，目前國內未來主要電力來源的太陽光電系統成本，不僅難以與全球太陽光電G2的西班牙和中國大陸相抗衡，更是開發中國家越南的一倍；導致度電成本居高不下，台電卻不得不以超過民生用電電價的價格收購民間企業的光電，除造成社會、知識分子觀感不佳外，也將影響未來國家產業的整體生產成本，和最終的全球競爭力！

兩岸產業文化不同

讓台灣失去前進動力

一直依靠台灣人才，屬於台灣後輩的中國大陸太陽能產業越來越行，而我們為什麼越來越不行？

一是過度強調本土化的台灣市場太小，沒辦法獲得足夠與國際企業一較高下的投行資金支持。現代產業競爭的規律，都是先有市場、再有資金、後有人才。沒有市場沒有資金，不可能請到行業頂尖的人才、投資新技術研發、購買性能優越的設備，便不可能超越競爭對手。台積電能傲視全球半導體晶圓加工產業，關鍵在於和其他同行競爭過程中，在人才招聘和設備投資逐漸拉開與同行的距離，也終成獨跑的全球霸主。

二是行業的既得利益者，動輒訴諸國外企業的不公平競爭，要求政府保護，實則掩飾自身的競爭力缺乏。最近兩年，新聞媒體都會爆料，某些上市公司虧損嚴重，董監事和經營團隊卻領得越多的「肥貓」現象。更多沒持有多少公司股份的決策層，把公司的高階職位作為維繫其掌控公司的籌碼，在家族、朋黨之間私相授受，連最基本上班時間的遲到早退，已成其位高權重的標準作息。

對比上述，台灣企業的怪圈現象，對岸同行的情景與我們現況明顯不同。職務升遷不排資論輩，只要能為公司發展做出貢獻，三十幾歲、四十歲就可以進入經營決策圈；經營者提包走出國境，爭奪全球市場風起雲湧；手上沒有完成的目標，日以繼夜地工作完成公司所託，也讓自己成長；公司經營會議挑燈夜戰，部門會議每天八點準時開場。這些景象應該是經歷過台灣成為四小龍時代，人們引以為傲的工作記憶。

改變思維發展太陽能產業

扶植新的護國神山

同比太陽能產業，台灣其他許多產業也正面臨同樣的困境。曾經是傲視全球製造之島的台灣，我們還有機會改變這塊土地的未來？幾點證諸台灣自身和世界各國成功發展產業經驗的建言，提供政府首長及國人參考。

一是政府必須摒除國民政府從中國大陸搬遷來台以後，一直維持產業佈局必須大而全的大國思維。台灣必須如同一九九○年的韓國，思考出自身具備全球技術競爭力的強產業，大力發展，並給予如同當年台積電的資源。像是根基於半導體技術的下一代太陽光電設備，台灣有完整的產業鏈，也有領先全球的人才庫。選擇幾個有發展遠景和龐大市場的產業，集中力量給予扶持，能夠讓台灣在半導體產業被分拆以後，盡快發展出新的支柱產業，甚至是新的護國神山。

而沒有國際技術或市場優勢，僅依靠島內內需市場發展、不具備國際競爭力的產業，政府不應再給予任何的優惠政策。因為消耗國家寶貴資源的代價，換不了更廣闊的國際市場，以及有利於國家的經濟發展。

活用國家雄厚資源

效仿新加坡的經濟策略

二是活用國家外匯存底和國家資金。新加坡政府投資公司（GIC）和新加坡財政部成立的淡馬錫控股，均名列全球前十大主權基金。GIC管理的資產超過五千億美元，名列全球第六；淡馬錫（TEMASEK）則管理超過四千億美元。兩家都是替新加坡政府賺錢的官股基金，每年投資回報率都在九％以上的超級金雞母。

如果加上新加坡金融管理局（MAS）全球公共投資者之一，管理三六○○多億美元；新加坡公積金局管理全球十大養老基金之一，管理三一○○多億美元，新加坡政府的投資實力位列全球前五名，也是近年來新加坡經濟快速提升的引擎。

新加坡政府的投資邏輯十分簡潔明確，注資技術處於國際領先、卻沒資金開拓全球市場的新加坡公司，買下在相關領域全球市佔率前幾名的國外公司，注資全球市佔率前幾名的新加坡公司，買下相關領域技術處於國際領先的國外公司。透過不斷地併購，扶植其國內公司成為世界級的企業，和到新加坡上市的各國企業，然後逐步從市場上退出或者長期持有。所以新加坡GIC至今仍是台積電的前十大股東之一！

鼓勵新創的製造業

再創台灣的經濟奇蹟

三是政府應該翻修不合時宜的政策，鼓勵新創的製造業。製造業俗稱實業，就是實實在在的產業，也是國家永續發展的根基。美國政府近幾屆總統接棒實施的美國再製造政策，就是發現國家的強大離不開製造業。台灣現在的銀行資金，八十％至九十％進了房地產，其餘的資金絕大部分進了老牌上市公司及其由公司老人管理的新創公司。統計二○二一年台灣證券交易所，有四十幾家公司上市，總共才融資二十幾億，平均一家獲得五千萬的市場投資，這個金額還比不上六都蛋黃區一套豪宅的售價。

連經濟部的A+關鍵等技術扶持計劃，都是為資金雄厚、現金充足的國內大型公司，甚至是國外企業如微軟，量身定做的政策。回顧台灣往昔的經濟奇蹟，需要大量資金扶持起來的製造業，如今形同斷奶，如何像台積電、台塑集團、中鋼一樣，能夠有機會成長、茁壯、發展？

台灣是一個沒有天然資源的島國，卻是曾經幾乎擠進全球前十大經濟體的國度。江東子弟多才俊，捲土重來未可知！台灣未來需要政府制定引導這塊土地的經濟走向政策，影響國人的事業抉擇。同時有賴於老前輩以睿智讓位、欣賞別人成就的大度；中青年兩代人能夠摒棄小富則安的價值觀，如同父輩一樣努力奮進，為後代子孫留下繁榮富強的康莊大道！