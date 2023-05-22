大隱隱於市：湯政仁博士以專業前行的不凡人生

台灣得天獨厚，不僅有很好的地理氣候，更重要的是人文薈萃，擁有良好的教育環境，再加上民風純樸，「打拼」的性格造就了許多「台灣奇蹟」，其中尤以頂尖人才的持續培養及輸出最為人所津津樂道。站上檯面的永遠是最耀眼的企業家，殊不知有許多優秀的專家並非不出名，而是未被社會所看見。

湯政仁，一個讓人陌生又熟悉的名字，有著標準理工人特質的他，第一眼給人的印象是木訥寡言，但一談到專業卻又是信手捻來。原本在大同大學電機系擔任助理教授的他本來不被大眾熟知，沒想到2020年老牌企業大同公司經營權首次由市場派獲勝後，一紙總經理的任命書，讓他瞬間從素人躍上檯面，也讓湯政仁的傳奇故事有機會與世人分享。

嶄露頭角的學霸級人才

出生在苗栗的湯政仁，其務實的性格從小就養成，父親畢業於三軍中門檻最高的空軍官校、畢業後一路服役至官拜中校，湯政仁就從小就在眷村長大，小學五年級因父親從桃園調任台北並住在松山新村後，全家人自此定居台北。因為父親的優秀及軍人嚴謹的性格，從小湯政仁的家教就極好，這也反映在他的學習成績上。自小成績優異的他一路從建國中學到考上交大資工，從來不需家人擔心，進入交大資工就讀也讓他的人生自此與資訊工程、IC設計、軟體開發的演變密切連結。

湯政仁的初試啼聲，是在民國75年他正當要大二升大三時，時值1980年代，電腦系統使用正開始推廣，當時的電腦系統並非如現在由微軟或蘋果稱霸，台灣市面上有多家中文系統，如最有名的倚天資訊《倚天中文系統》、上千科技《大千中文系統》、宏碁《龍碟中文系統》、國喬電腦《國喬中文系統》、零壹科技《零壹中文系統》…等，可謂百家爭鳴，隨者日文漢字引進需求提升，還是學生的他，就以工讀生的身分將向量字變點陣字，得以建置在各種中文系統內使用，嶄露其對於運算元的天賦及能力。大學畢業、短暫服完兩年兵役後，他隨即收到許多公司邀請，開始投入職場。

赴美深造表現驚艷 獲得美軍專案認可

服完兵役後，湯政仁首先加入精技電腦，負責軟體程式開發（如編輯軟體、驅動程式）、行銷、業務等三項工作，為時三年多後，加入儒碩電腦（現為寶碩財務科技，隸屬寶碩集團）負責開發證券相關軟體，為期10個月，除了上述工作外，他對於IC設計，DSP（數位訊號處理晶片）、GPU（圖型處理器、影像壓縮及解壓縮）等領域都非常在行。

國內的工作到一個階段後，湯政仁毅然決定到美國雪城大學（Syracuse University EECS）攻讀碩士，因為表現優異，也獲得指導教授邀請直攻博士，在美國就學期間，他依舊以優秀的專業能力參與實驗室團隊實驗及創業。並在1996年就就接觸AI，成功利用軟體自動生成將IC設計完成的技術（利用軟體替代早期人工拉線測試IC，藉以驗證IC是正確或錯誤）。

隔年在當時網路還停留在撥接的上網的時代，他們的實驗室就開始實現視訊串流，並利用影像壓縮技術，成功實現雪城馬拉松比賽的實況轉播。該串流技術的成功獲得當時美國軍方的關注，便以專案方式與其合作，將技術應用在美國投放在科索沃戰爭（1996-1999）的F-117夜鶯戰鬥機（隱形戰鬥機），藉以實現戰場目標即時判讀的目的。該計畫實施三年多後，終因美國政府政策上的轉變終止與團隊合作，也結束了計畫團隊的持續運營。

服務17年，大同大學是湯政仁人生中很重要的一站

為盡孝道毅然返台 展開大同執教人生

實際上，早在2001年該計畫尚未結束時，湯政仁就有想過轉回台灣募資成立新公司持續做技術開發精進，並實現在商業應用的計畫。也獲得當時和信超媒體的辜啟允董事長賞識，卻沒想到辜啟允突然因病過世，因為募資不成，老師要求湯政仁趕緊拿了學位畢業，以免節外生枝。

畢業後的湯政仁原本可以留在美國工作，但因父母不願意待在美國，正巧我國青輔會辦理人才引進計畫，他便投資歷表達有願意回台工作。當時母校交通大學、大同大學都表示願意爭取他到校任職，最終因為離家近的因素，湯政仁還是選擇進入大同大學電機系執教，展開他為期17年的大同人生！