中國大陸貿易壁壘調查 對台灣影響甚鉅

中國大陸商務部四月十二日公告表示，於三月十七日收到中國大陸食品土畜出口商會、中國五礦化工進出口商會，和中國紡織品進出口商會，正式提交貿易壁壘調查申請書。

文•陳威霖

在貿易壁壘調查申請書中，請求就台灣制定正在實施的禁止進口中國大陸產品措施進行調查後，啟動關於台灣對中國大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

該調查涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等共二四五五項產品。調查最快於二○二三年十月十二日完成。由於台灣對於上述中國大陸產品限制銷售台灣，已經長達二十年，中國大陸商務部採取此一行動的時機，在台灣內部一石激起千層浪。引發被該調查涉及的台灣相關產業界和農業界的極大震撼，甚至造成部分行業經營者的惴惴不安。

在經濟領域使出大動作

意圖非比尋常

歷經美國前眾議院院長裴洛西訪台，以及蔡總統會見現任眾議院院長麥卡錫以後的兩次軍事演習，中國大陸首次在經濟領域做出大動作，意圖確實非比尋常。

四月八日到十日，連續三天的環台軍事演習，共軍海、空、火箭等聯合軍種大秀肌肉，較之二○二二年八月，釋放其對台灣圍而不打的信號更加明確。把美國關島基地納入山東艦戰機航程範圍，應屬阻絕美日介入台海的戰術嚇阻。一是讓台灣人對其軍事實力有清楚的認知；二是讓台灣人了解，當共軍大軍壓境時，美軍航母所採取的，已非一九五四年第一次台海危機時，直接進入台灣海峽，護衛中華民國的航向了。

緊隨軍事演習而來的貿易壁壘調查，涉及的項目金額四十多億美元，在兩岸的貿易往來總量中，佔比並不大。因此不論是對岸民間商會，終於按耐不住長久以來受到不公平貿易待遇，而提出的調查申請；還是中國大陸政府有意佈局，將兩岸議題擴大到民生；其主要目的應該是想讓多數台灣人明白，長久以來在經濟上讓利給台灣社會的實際情況。

背負國人期盼的調查後續發展，需要政府跨部會首長，集合更多的智慧，思考如何以WTO的規則，與中國大陸一對一進行聯繫、溝通、協調；或者在WTO的會議上，直接面對對岸官員，經過幾輪的談判，為國民爭取應有權益。過去幾年，在政治、外交、軍事領域的抗中保台政策，可能無法讓生計受到影響的企業和國人，曉以愛台灣的大義，而接受他們可能承受的經濟損失。

審視各產業實力並擬定對策

以安撫民心

另外值得政府了解彙總的是，涉及貿易壁壘的項目，僅僅是這二四五五項嗎？貿易壁壘調查如果擴大到更多的領域，例如太陽光電領域的電池、模組等設備、零部件。這些年因自身產品缺乏國際市場競爭力，而仰賴政府保護政策生存的台灣企業，未來是否能繼續受到壁壘的保護，還是思索盡快地自立自強，也是刻不容緩的自身救贖。政府的資源和資金，如何能夠以此次調查為契機，重新審視各個產業中，真正具備技術、市場實力和經營理念的企業，將其培養為國際級企業，更是需要政府慎重考慮作為國家重大政策。

以中國大陸近年來在國際上，能夠抵禦美國為首的西方國家聯盟的貿易制裁、科技圍堵，甚至竟然將法國發展為全面的合作夥伴，其與對手之間較量的軟硬實力確實可觀，不容輕忽。本次調查的完成時間雖訂在十月十二日，但中國大陸商務部極大可能已經提前蒐集大量的證據、做好功課，只等時間一到揭曉答案。因此建議政府，應盡快擬定對策，與對方展開對話，面對、處理、解決此一事件。如果任其發展，受損害的將不只是貿易收入，而是寶貴的民心士氣！